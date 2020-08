SAN JUAN (AP) – La tempête tropicale Marco avance sur le golfe du Mexique et pourrait frapper la Louisiane comme un ouragan, tandis que la tempête tropicale Laura a provoqué la suspension du service d’électricité et d’eau en frappant Hispaniola tôt dimanche matin. suivant un itinéraire qui devrait le conduire au même endroit sur la côte américaine et aussi comme un ouragan.

Ce serait la première fois qu’il y aurait deux ouragans simultanément dans le golfe du Mexique, sur la base des données disponibles depuis au moins 1900, a déclaré Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à la Colorado State University.

Une veille d’ouragan a été émise pour la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans, frappée par l’ouragan Katrina en août 2005.

Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a prédit samedi soir que les deux météores seraient ensemble dans le golfe du Mexique lundi, Marco frappant la Louisiane vers midi et Laura y touchant terre. zone mercredi. Mais il reste encore de nombreuses incertitudes dans les prévisions pour les deux tempêtes.

« Il est tout à fait possible que les changements volatils qui ont été observés dans les modèles puissent se poursuivre », a noté le NHC.

Laura était située à environ 25 kilomètres (15 miles) à l’ouest-sud-ouest de la capitale dominicaine de Saint-Domingue tôt dimanche matin, avec des vents maximums soutenus de 85 km / h (50 mph). Il se déplace ouest-nord-ouest à 26 km / h (16 mph).

Le personnel muni de mégaphones a exhorté des dizaines d’habitants des zones inondables de Saint-Domingue à évacuer avant que les fortes pluies de Laura ne tombent. La tempête a laissé plus de 100 000 personnes sans eau en République dominicaine samedi soir et a déjà abattu des arbres et provoqué une panne de courant qui a touché plus de 200 000 foyers dans la ville voisine de Porto Rico.

Il frappait également Haïti, qui partage Hispaniola avec la République dominicaine, et devrait passer au-dessus de Cuba dimanche soir ou lundi.

Les autorités des Keys de Floride, par lesquelles Laura pouvait passer en route vers le golfe du Mexique, ont déclaré l’état d’urgence et émis un ordre d’évacuation obligatoire pour toute personne vivant dans des bateaux, des mobile homes et des camping-cars. . Les touristes séjournant dans des hôtels ont été avertis des conditions météorologiques dangereuses et ont envisagé de modifier leurs plans à partir de dimanche.

Pour sa part, Marcos était à environ 705 kilomètres (440 miles) au sud-sud-est de l’embouchure du Mississippi et se déplace vers le nord-nord-ouest à 20 km / h (13 mph). Il avait des vents maximums soutenus de 110 km / h (70 mph) et pourrait devenir un ouragan dimanche.

Un avertissement d’ouragan a été émis d’Intracoastal City, en Louisiane, à l’est jusqu’à la frontière Mississippi-Alabama.

Le NHC prévoit que les tempêtes n’interagiront pas. La région est confrontée à une saison cyclonique exceptionnellement active.

On estime que les deux tempêtes génèrent de trois à six pouces de pluie dans les zones qu’elles traversent, menaçant des inondations généralisées.

« Nous sommes dans une période sans précédent », a déclaré samedi le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré l’état d’urgence. « Non seulement nous sommes confrontés à deux tempêtes potentielles dans les prochaines heures, mais nous sommes également confrontés au COVID-19. »

Les journalistes de l’AP Freida Frisaro à Miami et Janet McConnaughey à la Nouvelle-Orléans ont contribué à ce rapport.