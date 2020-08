Arc de la paix

Alors que la pandémie continue de balayer les États-Unis, les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par ce que les visiteurs américains pourraient amener avec eux de l’autre côté de la frontière.

Construit directement à la frontière de Blaine, à Washington et à Surrey, en Colombie-Britannique, l’Arche de la Paix est un témoignage de 20 mètres de haut (67 pieds) des liens étroits entre le Canada et les États-Unis.

Les mots « Que ces portes ne soient jamais fermées » sont inscrits sur un côté, rappelant les près de 8 891 km (5 525 miles) de frontière non militarisée qui sépare les deux nations.

Pendant près de 100 ans, ces mots ont été entendus – jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus ferme effectivement la frontière indéfiniment.

La fermeture est entrée en vigueur le 21 mars et a été approuvée par les deux gouvernements. Après avoir été prolongée plusieurs fois au cours de l’été, la fermeture reste en vigueur jusqu’au 21 août – bien que la plupart s’attendent à ce que la fermeture soit à nouveau prolongée.

« Je n’ai jamais pensé que je serais assis ici à la mi-août et cette frontière est toujours fermée », déclare Len Saunders, un double citoyen qui vit à Blaine.

« Cela semble juste s’éterniser sans fin en vue. »

Bien que la fermeture de la frontière ait eu des répercussions économiques et personnelles importantes sur les millions de personnes qui y vivent ou qui ont des êtres chers de l’autre côté, la grande majorité des Canadiens veulent qu’elle reste fermée.

Un sondage réalisé en juillet par Ipsos Reid a révélé que huit Canadiens sur dix souhaitaient que la frontière reste fermée au moins jusqu’à la fin de 2020.

Et comme la pandémie a continué de se propager à travers les États-Unis, les tensions entre les conducteurs américains et les résidents canadiens ont également augmenté.

Bien que les déplacements non essentiels soient interdits, les chauffeurs commerciaux livrant des marchandises et les personnes qui travaillent de l’autre côté de la frontière dans les services essentiels sont autorisés à traverser.

Des personnes avec des plaques d’immatriculation américaines ont déclaré avoir été harcelées et avoir vu leurs véhicules vandalisés, même si elles ont parfaitement le droit d’y être.

M. Saunders, un avocat spécialisé en droit de l’immigration qui a de nombreux clients qui traversent régulièrement la frontière pour travailler, dit que beaucoup de gens ont peur.

« Ils ont tous peur de conduire leurs voitures dans le Lower Mainland à cause du vandalisme, de l’air sale et d’être simplement traités comme un ‘horrible Américain’ », a-t-il déclaré à la BBC.

Un de ses clients, un architecte autorisé à exercer au Canada pendant la fermeture, dit qu’on lui a dit de «rentrer chez lui» à cause de sa voiture.

Les tensions sont si fortes que le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a suggéré que les Canadiens possédant des plaques d’immatriculation américaines devraient plutôt prendre l’autobus ou faire du vélo.

Dans la région de Muskoka en Ontario, où de nombreuses personnes ont des résidences d’été, l’hostilité a attiré l’attention de la police.

La police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’un Canadien de Huntsville avait déposé une plainte après que deux hommes l’auraient accosté au sujet de sa plaque d’immatriculation de Floride.

«Plus récemment, ce week-end, il y avait un monsieur qui se dirigeait vers Huntsville pour faire de l’essence dans son véhicule, et deux messieurs se sont approchés de lui et lui ont dit, ‘vous êtes américain rentrez chez vous. Et il a dit: « Je suis Canadien. Je vis ici. » Et ils ont littéralement dit, non, nous ne croyons pas que vous nous montriez votre passeport », a déclaré Phil Harding, le maire des lacs voisins de Kuskoka, à CP24.

« Cela devient juste un peu agressif, et ils craignent un peu pour leur vie. »

Le renforcement de la sécurité aux frontières a également conduit à des arrestations notables.

À Grand Forks, en Colombie-Britannique, la Gendarmerie royale du Canada a passé plus de deux heures à pourchasser un homme, qui aurait traversé illégalement dans un véhicule volé le 24 juillet, sur une rivière. La « chasse au flotteur » s’est terminée là où la rivière s’est rétrécie, lorsque la police, avec l’aide de passants, a pu pénétrer dans la rivière et l’escorter jusqu’à la rive.

Des accusations sont en cours, mais toute personne surprise en train de violer les restrictions à la frontière peut être condamnée à une amende allant jusqu’à 750000 dollars canadiens (566000 dollars; 434000 £) et à six mois de prison, ou à 1 million de dollars canadiens et trois ans si leurs actes « entraînent un risque de mort imminente ou lésions corporelles graves « .

Ces lourdes amendes ne sont pas réservées aux briseurs de règle délibérés.

Mercredi, la police a averti les Américains participant à un flotteur annuel sur la rivière St Claire, près de la frontière du Michigan, que même le franchissement accidentel de la frontière pourrait entraîner une lourde amende. En 2016, pendant une période plus insouciante, la police canadienne a escorté de manière sympathique environ 1500 flotteurs du côté américain après que les vents les aient fait dévier de leur route.

Pourtant, les effets de la fermeture de la frontière sur les petites villes de chaque côté ne sont pas insignifiants.

Avant le coronavirus, environ 300000 personnes traversaient la frontière chaque jour, y compris des Canadiens qui faisaient régulièrement des excursions d’une journée pour conclure un accord dans des centres commerciaux ou des stations-service américains, et des touristes américains explorant les merveilles de Niagara Falls.

Depuis mars, les passages frontaliers terrestres non commerciaux vers le Canada ont chuté de près de 95%, selon l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

«Cela va tout décimer là-haut», dit M. Saunders.

Mais les impacts économiques de la fermeture de la frontière aux voyageurs ne sont rien comparés à ce qui arriverait au Canada si une autre vague de coronavirus obligeait à un deuxième arrêt, dit Ambarish Chandra, professeur d’économie à l’Université de Toronto.

«Ce voyage a un impact économique considérable sur les communautés où les voyageurs se rendent», dit-il.

« Mais étant donné la pandémie aux États-Unis et le nombre de cas là-bas, il est logique de restreindre les voyages aux États-Unis – potentiellement indéfiniment. »

M. Chandra a déclaré que le gouvernement devrait fournir une aide aux villes frontalières dont l’économie repose fortement sur le tourisme étranger, tout en restant stable avec la fermeture des frontières jusqu’à la fin de la pandémie.

«À long terme, il est beaucoup moins coûteux de renflouer tout Niagara Falls, en Ontario, que de fermer Toronto pendant encore trois ou quatre semaines», dit-il.

Après des mois de fermeture de la plupart des entreprises, les cas de coronavirus au Canada sont en baisse et le pays est en train de rouvrir son économie. Les cas quotidiens sont passés d’un sommet de 2 760 le 3 mai à quelques centaines.

Les restaurants et les magasins sont ouverts depuis au moins quelques semaines dans la plupart des grandes villes et, jusqu’à présent, les cas sont toujours à la baisse.

Pendant ce temps, les États-Unis tentent d’apprivoiser leur épidémie, qui a atteint un sommet de 75 821 le 17 juillet et enregistre environ 40 000 nouveaux cas par jour.

Coronavirus: États-Unis vs Canada. . Le taux de cas de coronavirus aux États-Unis est cinq fois plus élevé qu’au Canada, et son taux de mortalité est plus de deux fois élevé. Nombre total de cas et de décès, pour 10 000 habitants.

Ce sont ces chiffres qui alimentent le malaise de nombreux Canadiens avec les voyageurs américains.

«Le Montana est directement au sud de nous, connaît actuellement un deuxième pic de cas, et je ne suis pas désolé pour quiconque est arrêté à la frontière, disons-le ainsi», déclare Jim Willett, le maire de Coutts. Alberta.

« J’ai peur que si nous ouvrions la frontière trop tôt, nous pourrions avoir plus d’un problème comme ce qui se passe dans le sud. »

Sa ville est l’une des cinq villes frontalières où les résidents américains voyageant en Alaska peuvent entrer au Canada, depuis que l’ASFC a réprimé la soi-disant «échappatoire de l’Alaska» à la fin de juillet.

Puisque l’Alaska ne partage aucune frontière avec les autres États américains, les Américains doivent traverser le Canada en voiture, d’où la «faille».

Après la fermeture de la frontière, bon nombre d’entre eux se sont dits préoccupés par le fait que les conducteurs exploitent l’échappatoire pour explorer certains des endroits les plus pittoresques du pays, comme l’île de Vancouver et Banff, Jasper et Lake Louise.

En juin, la GRC a émis sept billets d’une valeur de 1 200 $ (906 $, 694 £) chacun aux Américains qui enfreignaient les règles en visitant l’Alberta.

« Ne passez pas, allez. Allez directement en Alaska », a déclaré le premier ministre Horgan lors d’une conférence de presse en juillet.

Des touristes américains ont été aperçus dans des endroits pittoresques comme le parc national Banff, malgré la fermeture de la frontière

Les plaintes concernant l’échappatoire et le manque d’application ont conduit à la répression.

À la fin du mois de juillet, les autorités frontalières ont annoncé que les voyageurs à destination de l’Alaska n’avaient que des points d’entrée limités, devaient emprunter l’itinéraire le plus direct vers leur destination et devraient afficher des étiquettes dans leur véhicule les identifiant comme des conducteurs américains se rendant dans l’État du nord.

Ils sont également limités à une «période de séjour raisonnable» au Canada, et il leur est interdit de visiter les parcs nationaux, les sites de loisirs et autres destinations touristiques, les briseurs de règle encourant de lourdes sanctions.

Depuis que les règles plus strictes ont été promulguées, M. Willett dit qu’il n’est pas « trop ​​préoccupé » par le trafic qui franchit la frontière.

« [We] faire passer un bon nombre de personnes à toute heure du jour et de la nuit. La plupart d’entre eux sont assez coopératifs », dit-il.