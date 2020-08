Les dirigeants du Congrès et les responsables de la Maison Blanche se sont disputés dimanche sur les détails d’un projet de paquet de 1 billion de dollars avec des chèques de relance, des primes de chômage et des secours pour les petites entreprises.

Tous les combattants conviennent que des progrès ont été accomplis dans les pourparlers samedi, mais personne n’a parlé avec optimisme d’un accord à venir. Parmi les principaux points de friction, qu’est-ce qui remplacera la prime hebdomadaire de chômage de 600 $ qui a expiré la semaine dernière. Le bonus a plus que doublé les chèques de chômage délivrés à des dizaines de millions d’Américains laissés au chômage par des mois de récession due à une pandémie.

« Nous devons équilibrer », a déclaré dimanche le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur « This Week » sur ABC. « Il est évidemment nécessaire de soutenir les travailleurs, de soutenir l’économie … d’un autre côté, nous devons faire attention à ne pas accumuler d’énormes quantités de dette. »

Le Texas faisait partie de plusieurs États établissant des records de décès en une semaine. Un médecin a déploré qu’il mène une «guerre contre le COVID – et une guerre contre la stupidité».

En Australie, la ville tentaculaire de Melbourne a été effectivement placée en lock-out dimanche au milieu d’une épidémie en spirale. À Berlin, malgré une augmentation des cas, des milliers de personnes ont défilé pour mettre fin aux restrictions relatives aux coronavirus et aux exigences de masque « museau ».

Voici quelques développements significatifs:

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré près de 155000 décès et plus de 4,6 millions de cas de COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins. Dans le monde, il y a eu plus de 685 000 décès et près de 18 millions de cas.

📰 Ce que nous lisons: École en ligne? Certains parents veulent embaucher des tuteurs, démarrer des mini-écoles cette année. La plupart ne peuvent pas se le permettre.

L’histoire continue

Les démocrates et le GOP échangent sur le plan de relance bloqué

La Maison Blanche et les démocrates du Congrès se sont mutuellement blâmés dimanche pour l’impasse actuelle dans les délibérations sur un nouvel accord de relance pour lutter contre les impacts du coronavirus. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a blâmé l’impasse des délibérations sur le président Donald Trump et les dirigeants républicains.

« Parlez au président Trump. C’est lui qui s’oppose à cela », a déclaré Pelosi sur ABC « This Week » concernant l’expiration des allocations de chômage fédérales hebdomadaires. « Nous avons été pour les 600 $, ils ont une proposition de 200 $, ce qui ne répond pas aux besoins des familles de travailleurs américaines. »

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, apparaissant sur la même émission télévisée, a insisté auprès d’un GOP récurrent sur le fait que la prime hebdomadaire de 600 $ d’allocations au chômage, payée en plus des paiements de l’État en moyenne moins de 400 $ par semaine, a créé une découragement au retour au travail.

– Savannah Behrmann

Birx: les zones rurales ne sont pas à l’abri d’une pandémie « extraordinairement répandue »

Les États-Unis sont dans une nouvelle phase beaucoup plus répandue de leur lutte contre le coronavirus que lorsque la pandémie a sévi pour la première fois dans le pays au printemps, a déclaré dimanche le coordinateur du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche. Le Dr Deborah Birx, s’exprimant sur «l’état de l’Union» de ., a averti que l’Amérique rurale ne devrait pas se sentir immunisée contre le virus, qui a jusqu’à présent été plus dommageable dans les zones urbaines. Elle a déclaré que le nombre de morts dans le pays, qui, selon certains experts, pourrait doubler pour atteindre plus de 300 000, dépend de la manière dont les États du sud et de l’ouest favorisent les efforts d’atténuation.

« Il est extrêmement répandu », a déclaré Birx. « Cette épidémie en ce moment est différente et elle est plus répandue et elle est à la fois rurale et urbaine. »

Avant la tempête, la Floride signale une baisse des nouveaux cas et des décès

La Floride a signalé moins de 7200 nouveaux cas de coronavirus et 62 décès dimanche, les deux chiffres nettement inférieurs à ceux des derniers jours. L’impact de la fermeture par l’État de nombreux sites de test et des préparatifs de la tempête tropicale Isaias sur les rapports n’était pas clair. L’État a enregistré en moyenne plus de 9 000 nouveaux cas par jour ces dernières semaines. La Floride a également signalé plus de 100 décès sur plusieurs jours la semaine dernière, dont 257 décès vendredi. Cependant, les totaux de décès quotidiens ne reflètent pas le nombre exact de décès ce jour-là, mais plutôt le nombre de décès enregistrés et signalés.

Plus de records hebdomadaires tombent alors que la pandémie fait rage

Trois États ont établi des records hebdomadaires pour de nouveaux cas tandis que huit États avaient un nombre record de décès en une semaine, une analyse USA TODAY des données de Johns Hopkins jusqu’à la fin de samedi. De nouveaux records de cas ont été établis en Alaska, à Hawaï et au Tennessee, ainsi qu’à Porto Rico. Un nombre record de décès a été signalé dans l’Arkansas, la Californie, la Floride, l’Idaho, le Mississippi, le Montana, la Caroline du Nord et le Texas.

La Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a fait pression pour des options en classe alors que les écoles commencent à ouvrir la semaine prochaine, a atteint un nouveau record avec 1245 décès malgré une accalmie du nombre rapportée dimanche.

– Mike Stucka

Un médecin du Texas mène « la guerre contre le COVID et une guerre contre la stupidité »

Le Texas, aux prises avec un pic de cas de coronavirus, a établi un record d’État pour les décès en une semaine avec 1875. Au moins un des meilleurs médecins de l’État est contrarié par le refus du public de porter des masques, de pratiquer la distanciation sociale et de se joindre à la bataille pour mettre fin à la pandémie.

« Je mène pratiquement deux guerres », a déclaré le Dr Joseph Varon à NBC News à Houston. « Une guerre contre COVID et une guerre contre la stupidité. Et le problème est le premier, j’ai un peu d’espoir de gagner. Mais le second devient de plus en plus difficile. »

Varon, médecin-chef du United Memorial Medical Center, a déclaré que bien que la science et le bon sens dictent certaines des mesures, « les gens n’écoutent tout simplement pas dans tout le pays ».

« Ce qui m’ennuie le plus, c’est que nous continuons à faire de notre mieux pour sauver ces personnes, puis nous obtenons un autre groupe de personnes qui font exactement ce que nous leur disons de ne pas faire », a déclaré Varon.

L’Australie se débat, la région de Melbourne déclarée « état de catastrophe »

L’État australien de Victoria a déclaré dimanche un «état de désastre» et a institué des restrictions strictes visant à freiner la flambée des cas de COVID-19. Un couvre-feu en soirée a été mis en place dans tout Melbourne à partir de 20 heures. à 5 heures du matin, les autorités ont également annoncé que 671 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés depuis samedi, dont sept décès. Les résidents de Melbourne, une ville d’environ 5 millions d’habitants, ne seront autorisés à faire du shopping et à faire de l’exercice qu’à moins de 5 km de leur domicile. Tous les étudiants de l’État retourneront dans des centres d’apprentissage à domicile et les garderies seront fermées.

« Nous ne pouvons pas permettre que cela s’éternise. Et je suis sûr que tout le monde préfère le maîtriser aussi rapidement et résolument que possible », a déclaré le premier ministre de Victoria, Dan Andrews. « Et la seule façon de le faire est de déchirer le pansement, d’aller plus fort – et de le faire maintenant. »

Le lanceur de la MLB souffre de problèmes cardiaques après s’être remis du COVID-19

La Major League Baseball, qui a du mal à poursuivre sa saison raccourcie au milieu des épidémies de coronavirus, a pris un autre coup lorsque les Red Sox de Boston ont annoncé que le lanceur Eduardo Rodriguez avait terminé la saison. Rodriguez, 27 ans, avait été testé positif pour le coronavirus avant le début du camp d’été de Boston. Il a été autorisé à retourner aux entraînements en équipe le 18 juillet, mais n’avait pas été activé car il avait développé une myocardite – une maladie cardiaque – après s’être rétabli du COVID-19. L’équipe dit que Rodriguez devrait se rétablir complètement. Rodriguez a déclaré le 19 juillet que son combat contre le coronavirus l’avait laissé se sentir «âgé de 100 ans».

«Je n’ai jamais été aussi malade de ma vie et je ne veux plus tomber malade», a-t-il déclaré.

– Journal de la Providence

La liste de la FDA des désinfectants pour les mains dangereux dépasse 100

La liste des désinfectants pour les mains de la Food and Drug Administration à éviter car ils peuvent contenir du méthanol continue de s’allonger. La «liste à ne pas utiliser des produits désinfectants dangereux pour les mains» de la FDA comprend désormais 101 variétés de désinfectants pour les mains qui devraient être évités – certains qui ont déjà été rappelés et d’autres produits sont recommandés pour les rappels. Le méthanol est une substance toxique lorsqu’il est absorbé par la peau ou ingéré.

La FDA affirme avoir constaté une augmentation du nombre « d’événements indésirables, notamment la cécité, les effets cardiaques, les effets sur le système nerveux central, les hospitalisations et les décès, principalement signalés aux centres antipoison et aux départements de la santé de l’État ».

– Kelly Tyko

La Louisiane ravagée deux fois par COVID-19

Une puissante résurgence des infections au COVID-19 en Louisiane frappe l’État plus durement que sa première vague au printemps, ce qui en fait le seul État du pays à connaître deux pics dévastateurs du virus, selon une analyse des données de l’Université Johns Hopkins. L’État est en tête des cas de COVID-19 par habitant, continuant de dépasser même la Floride, l’Arizona et New York, où des flambées dramatiques du virus se sont produites depuis le début de l’épidémie en mars.

L’expérience de la Louisiane avec COVID-19 offre un aperçu de la façon dont un État qui a pris des mesures strictes de fermeture pour freiner la propagation rapide du virus au début peut subir une poussée plus expansive après la réouverture. Il révèle également comment le cours de la pandémie dans un État peut évoluer, pénétrant de nouvelles zones relativement épargnées par la première vague d’infections.

– William Taylor Potter et Michael Stucka, USA TODAY Network

La FDA autorise des tests qui estiment la quantité d’anticorps dans le sang

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé les deux premiers tests d’anticorps COVID-19 qui peuvent estimer la quantité d’anticorps dans le sang d’un patient – ce que l’on appelle des tests «semi-quantitatifs». Les scientifiques ne savent toujours pas si ou combien d’anticorps peuvent fournir une immunité contre le COVID-19, ni pendant combien de temps. Mais les nouveaux tests pourraient être utiles aux scientifiques alors qu’ils continuent à en apprendre davantage sur ce que signifie l’existence des anticorps, a déclaré le Dr Tim Stenzel, du Center for Devices and Radiological Health de la FDA, dans un communiqué.

«Les patients ne doivent pas interpréter les résultats comme leur indiquant qu’ils sont immunisés ou ont un niveau d’immunité contre le virus», a déclaré Stenzel.

Des milliers de personnes défilent le long de la «Friedrichstrasse» lors de la manifestation contre les mesures corona à Berlin, en Allemagne, le samedi 1er août 2020. L’initiative «Querdenken 711» a appelé à cela. La devise de la manifestation est «La fin de la pandémie – Journée de la liberté».

Des milliers de personnes manifestent à Berlin contre les restrictions relatives aux coronavirus

Des milliers de personnes ont protesté samedi contre les restrictions de coronavirus de l’Allemagne lors d’une manifestation à Berlin qui a insisté sur le fait que « la fin de la pandémie » est arrivée – une déclaration qui intervient alors que les autorités expriment des inquiétudes croissantes concernant une augmentation des nouvelles infections. Avec quelques masques en vue, une foule dense a défilé dans le centre-ville de Berlin depuis la porte de Brandebourg. Les manifestants venus de partout au pays ont brandi des pancartes faites maison avec des slogans comme «Corona, fausse alerte», «Nous sommes obligés de porter une muselière», «La défense naturelle au lieu de la vaccination» et «Nous sommes la deuxième vague».

Contribuer: The Associated Press

