Sur la photo, l’actrice Jennifer Garner. . / Christian Monterrosa / Archives

(CHRISTIAN MONTERROSA /)

Los Angeles (USA), 6 août (.) .- TMZ a publié jeudi quelques images de Bradley Cooper et Jennifer Garner ensemble sur une plage qui a conduit ce portail de célébrités à spéculer sur le fait que les deux acteurs pourraient avoir une relation sentimental.

Sur les photographies, Cooper est vu en maillot de bain avec Garner, et tous deux jouent avec une fille qui, selon le portail spécialisé dans l’actualité du divertissement, est la fille de l’acteur (avec Irina Shayk) Lea De Seine.

Cooper et Garner ont partagé des scènes dans « Alias » (2001-2006), une série qui a fait de l’actrice une star mondiale.

Cooper a rompu sa relation avec Shayk en juin 2019.

L’excellente chimie de l’artiste avec Lady Gaga dans le film « A Star is Born » (2018) a encouragé les rumeurs de toutes sortes sur une possible relation entre les deux, des conjectures qui ne se sont jamais concrétisées officiellement.

Pour sa part, Garner a été mariée entre 2000 et 2004 à l’acteur Scott Foley et entre 2005 et 2018 à son compatriote Ben Affleck, avec qui elle a trois enfants.

TMZ a affirmé, citant des sources proches de l’actrice, que Garner avait récemment rompu avec son petit ami John Miller.

Ces mêmes sources ont détaillé sur le portail que Cooper et Garner étaient des amis proches depuis leur rencontre sur « Alias ».

Connu pour ses rôles dans des films tels que « Silver Linings Playbook » (2012), « American Sniper » (2014) et la trilogie « The Hangover », Cooper a balayé ses débuts en tant que réalisateur « A Star is Born » 436 millions de dollars dans le monde et il a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « Shallow ».

Il a été candidat aux Oscars huit fois, mais n’a jamais pris la statuette.

Pour l’avenir, Cooper prévoit de diriger et de jouer dans un film biographique pour Netflix sur le génie musical Leonard Bernstein, et sera également l’acteur principal de « Nightmare Alley », le premier film du mexicain Guillermo del Toro après le succès de « The Forme de l’eau »(2017).

De son côté, Garner a remporté un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour «Alias».

Et sa carrière cinématographique se distingue par des titres tels que « Daredevil » (2003), « Juno » (2007) ou « Dallas Buyers Club » (2013).