Des experts en météorologie spatiale de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont récemment alerté tempête solaire qui pourrait frapper la Terre ce jeudi ou vendredi. Mais sera-ce dangereux?

Selon les scientifiques, l’arrivée de ce phénomène solaire sur notre planète pourrait provoquer des pannes d’électricité. Par conséquent, des pannes et des interruptions des communications radio sont à prévoir.

De plus, le Dr Tamitha Skov, physicien de la météorologie spatiale, a révélé que le tempête solaire Cela pourrait également avoir d’autres effets.

(La tempête) pourrait amener les aurores boréales dans des endroits comme Northumberland et Norfolk au Royaume-Uni. Maine, Minnesota et Washington des États-Unis. Et au sud de la Nouvelle-Zélande et de la Tasmanie », a partagé l’expert.