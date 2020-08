Twitter: @PaolaRojas

UNE train de passagers ont déraillé ce mercredi près de la ville de Stonehaven, dans le nord-est Écosse, et bien qu’à l’heure actuelle on ne sache pas s’il s’agit de blessés, une trentaine de véhicules des services d’urgence, dont une ambulance aérienne, travaillent sur les lieux de l’accident.

Dans les images diffusées par le réseau BBC, vous pouvez voir une grande colonne de fumée et comment elles continuent d’arriver véhicules d’urgence dans la région.

.

Un porte-parole de ScotRail, la société qui gère le service de train en EcosseIl a déclaré qu ‘ »il aide » les services d’urgence déplacés sur place et qu’il fournira plus d’informations « lorsqu’elles seront disponibles ».

Le centre et l’est de l’Écosse souffrent depuis des jours pluies torrentielles et les orages qui ont provoqué des inondations et des perturbations des déplacements dans certaines parties de la région.

Le Ministre en chef de l’Écosse, Nicola esturgeon, a qualifié l’événement d ‘ »incident extrêmement grave ».

«J’ai reçu un premier rapport de Network Rail et des services d’urgence et je reste informé. Toutes mes pensées vont aux personnes impliquées », a-t-il écrit sur Twitter.

Cela peut vous intéresser:

Choquant! L’explosion à Beyrouth surprend un journaliste dans une interview complète (VIDEO)

Semaine rouge: explosions et incendies qui ont choqué le monde; il y a eu des dizaines de morts