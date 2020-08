WASHINGTON (AP) – Les chefs de l’armée ont retardé le transfert prévu du commandant de Fort Hood, alors qu’une équipe d’enquêteurs indépendants se rend à la base pour déterminer si les échecs de leadership ont contribué au meurtre d’un soldat plus tôt cette année et à plusieurs autres décès.

Le major-général Scott Efflandt, commandant de Fort Hood, au Texas, devait se rendre à Fort Bliss, près d’El Paso, et prendre la direction de la 1re division blindée. Le commandement d’une division est une étape clé dans la carrière d’un officier de l’armée. L’armée a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il resterait désormais à Fort Hood, alors que les dirigeants de l’armée se demanderaient s’il y avait des problèmes systémiques à la base et qui devrait être tenu responsable.

CPS de l’armée. Vanessa Guillen, 20 ans, a été tuée et démembrée par un camarade soldat. Elle avait disparu depuis avril et sa dépouille a été retrouvée et identifiée le mois dernier. Le soldat soupçonné dans le meurtre de Guillen, la CPS. Aaron Robinson s’est abattu et s’est suicidé au début du mois dernier alors que la police tentait de le mettre en garde à vue. Une civile, Cecily Aguilar 22, de Killeen, a été arrêtée et accusée d’avoir aidé Robinson à se débarrasser du corps de Guillén.

S’exprimant à Fort Hood jeudi, le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy a déclaré que les membres du groupe indépendant arriveraient à la base d’ici la fin du mois pour commencer leur examen. Le 3e régiment de cavalerie, qui est stationné à Fort Hood, mène également une enquête interne de routine sur la question.

On a demandé à McCarthy si quelqu’un, y compris les dirigeants, serait sanctionné ou renvoyé. Il a déclaré que le comité indépendant examinera le «climat de commande de l’installation», pour déterminer s’il existe un «environnement toxique de type harcèlement sexuel». McCarthy a déclaré que cela aiderait l’armée à « mieux comprendre plus largement, est-ce le 3e ACR (Armored Cavalry Regiment) ou est-ce plus grand? S’agit-il de toute l’installation? »

Il a reconnu qu’il y avait eu d’autres décès et incidents de violence qui pourraient indiquer des problèmes plus larges.

L’histoire continue

En plus du meurtre de Guillen, le corps d’un autre soldat de Fort Hood, Pvt. Mejhor Morta, a été trouvé le mois dernier par Stillhouse Hollow Lake, un réservoir près de la base. En juin, les autorités ont découvert les restes d’un autre soldat porté disparu, Gregory Morales, à environ 10 miles de ce lac.

Une fois l’enquête du panel indépendant terminée, McCarthy a déclaré que si les conclusions du panel « pointent vers des dirigeants ou des individus, en particulier, nous prendrons bien sûr les mesures de responsabilité appropriées ».

Les cinq membres du comité d’examen indépendant sont: Chris Swecker, avocat de Caroline du Nord et ancien inspecteur du FBI; Jonathan Harmon, avocat et diplômé de l’Académie militaire américaine de West Point; Carrie Ricci, avocate au ministère de l’Agriculture et officier à la retraite de l’armée; Queta Rodriguez, un ancien Marine qui travaille avec les services des anciens combattants; et Jack White, avocat et diplômé de West Point.

Brick. Le général Matt Eichburg a été chargé de commander temporairement la 1re division blindée à Fort Bliss «jusqu’à nouvel ordre», selon le colonel de l’armée Cathy Wilkinson. Normalement, une division de l’armée est dirigée par un général de division deux étoiles, mais en de rares occasions, des généraux de brigade une étoile peuvent être mis aux commandes.