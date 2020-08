Ils ont battu un retraité pour voler sa voiture

Trois criminels ont battu un retraité ce matin pour lui voler sa voiture dans la ville de Bernal à Buenos Aires. L’incident s’est produit vers 10h30 au coin de Lavalle et le 9 juillet et a été enregistré par les caméras de sécurité d’une maison du bloc.

Dans la séquence, on voit comment en quelques secondes les trois criminels armés se sont approchés Hector Cerviño, 69 ans, père du journaliste et animateur de radio Alejandro «Pollo» Cerviño, en ouvrant le coffre de sa Chevrolet Corsa bleue.

L’homme a lutté avec les criminels et est tombé au sol. Les voleurs l’ont battu pour obtenir ses clés de voiture. Tout de suite, ils sont montés dans la voiture et ont pris la fuite.

Quelques minutes plus tard, le personnel du Système d’Attention Médicale d’Urgence Quilmes (SAME) s’est rendu à Cerviño, qui est hors de danger.

«Pollo» Cerviño, qui anime une émission sur FM Rock and Pop, a tweeté: « Oui, c’est mon vieil homme. Aujourd’hui, il a été agressé à Bernal Centro, 9 de Julio et Lavalle. Heureusement, il va bien. À tous les Quilmeños, collègues et brasseurs qui se sont souciés … Merci».

Le journaliste et animateur «Pollo» Ceviño s’est entretenu avec l’agence de presse . et a déclaré que l’incident s’était produit alors que son père était sur le point de rentrer chez lui après avoir acheté de la nourriture dans un magasin local.

« Je suis frappé par le temps qui a passé et qu’aucune police n’est passée, car c’est une zone centrale et le poste de police est à deux pâtés de maisons », a déclaré le journaliste, qui a ajouté que ce bloc « est surveillé avec des caméras de la municipalité et de diverses entreprises ».

Cerviño a déclaré que son père était « choqué » par ce qu’il avait vécu et a confirmé que la voiture avait été retrouvée dans l’après-midi après avoir été abandonnée par des criminels. « C’était un malheur chanceux », a souligné l’animateur de FM Rock and Pop, qui a déclaré avoir découvert ce qui était arrivé à son père par le biais des médias, alors qu’il animait son émission « Turnkey ».

La cause fait l’objet d’une enquête par le procureur Maria Eugenia Aparicio, de l’UFI N ° 11 de Quilmes, qui a étiqueté le fichier comme « Vol qualifié aggravé par l’utilisation d’une arme ».

Capture du tweet de « Pollo » Cerviño.

L’incident s’est produit au milieu d’une vague croissante de crimes dans la banlieue de Buenos Aires. Vendredi dernier un jeune homme qui n’a pas résisté à un vol à Gregorio Laferrere a été abattu à bout portant. Cela s’est passé vers 21h30 au coin de Luro et Lira et Il a également été enregistré par les caméras de sécurité d’une entreprise du quartier.

Dans cette séquence, on observe comment Nelsón Aranda, 30 ans, a traversé la rue alors qu’une Volkswagen Suran blanche s’approchait de lui. À ce moment, un criminel est descendu et a menacé Aranda, qui Il n’a pas résisté et a d’abord remis son sac à dos puis sa veste.

Avant de monter dans la voiture, le voleur il a tiré sur lui à bout portant et Escobar a été laissé allongé dans la rue. La balle l’a touché à la jambe gauche, au genou et n’a compromis aucun os ni aucune artère, selon les sources.L’homme a été soigné dans un centre de santé et a reçu son congé en quelques heures, ont-ils indiqué.

Le vol de Cerviño a également eu lieu dans la même ville où le retraité Jorge Rios a tué l’un des criminels qui étaient entrés chez lui pour le voler le 17 juillet.

Ríos a été détenu pendant 12 jours, d’abord dans un commissariat de police, puis assigné à résidence, jusqu’à ce que le procureur demande la cessation de sa détention en raison de l’état de santé de l’accusé et parce qu’il a averti qu’il n’y avait aucun risque procédural de fuite ou d’obstruction à l’enquête.

