Ce n’est pas seulement un genou épinglé au cou de George Floyd qui l’a tué. Ou des coups de feu qui ont tué Breonna Taylor. Ou un étranglement qui a tué Eric Garner. Ce sont aussi des siècles de racisme systémique qui se sont répandus dans la société et les institutions américaines, y compris notre système policier excessivement punitif et accusatoire. Et les vidéos des récents meurtres commis par la police ne montrent pas le bilan plus large que les arrêts et les fouilles, les arrestations arbitraires et autres mesures répressives agressives ont infligées aux Noirs et aux autres communautés minoritaires. Une réforme de la police nationale et fondamentale se fait attendre depuis longtemps.

Depuis l’avènement des «guerres» dirigées par le gouvernement contre la criminalité et la drogue au cours des dernières décennies, la police a pris un virage de violence décisive et les services de police se considèrent souvent comme des adversaires des communautés mêmes qu’ils sont censés protéger, selon le chercheur Peter Kraska de l’Université Eastern Kentucky. En plus de cette culture antagoniste, plusieurs études montrent que la police est plus susceptible d’arrêter, d’arrêter et d’utiliser la force contre les Noirs et les Latinx que les Blancs. Une recherche menée par la sociologue de l’université de Yale Monica Bell montre que les personnes sujettes à un tel surpolissage ne considèrent pas la police comme une protection, même lorsqu’elles sont préoccupées par la violence dans leurs communautés. Ils signalent un malaise même après une rencontre où les agents ont agi de manière appropriée.

Les réformes progressives ne corrigeront pas ce système pervers: les chokeholds ont été interdits à New York depuis des décennies, et le département de police de Minneapolis oblige les agents à intervenir lorsqu’un collègue utilise une force excessive, mais aucune des deux règles n’a empêché la mort de Garner ou Floyd. La technologie ne renversera pas non plus la tendance. Les caméras corporelles ont rendu le problème de la brutalité policière contre les communautés minoritaires plus difficile à ignorer, mais ne l’ont pas maîtrisé.

Nous devons plutôt repenser la façon dont nous concevons et soutenons la sécurité publique afin qu’elle englobe toutes les communautés. Une façon de le faire serait de créer des politiques qui utilisent les travailleurs sociaux pour s’attaquer aux problèmes qui ont été abandonnés aux pieds des policiers qui sont mal formés pour les gérer, tels que l’itinérance, la maladie mentale et le travail avec les jeunes pour prévenir la violence. Les professionnels de l’application de la loi eux-mêmes ont souligné ce problème, et certains programmes alternatifs proposent des solutions. Par exemple, des groupes communautaires de prévention de la violence tels que Cure Violence ont réduit les fusillades et les meurtres dans des villes comme Baltimore et Philadelphie où ils ont opéré, selon le chercheur policier Alex Vitale du Brooklyn College. Et des programmes tels que CAHOOTS à Eugene, Oregon – qui achemine les appels d’urgence sur la maladie mentale aux travailleurs sociaux plutôt qu’à la police – et la Denver Alliance for Street Health Response offrent des modèles à explorer dans d’autres villes. Prendre la responsabilité de traiter ces questions non criminelles hors des mains de la police éloigne les agents de situations au-delà de leur formation et réduit les chances que les rencontres dégénèrent en violence. Moins de 1 pour cent des milliers d’appels auxquels le CAHOOTS a répondu l’année dernière nécessitaient un renfort de la police, rapporte le groupe. Lors de la conception de ces politiques, les autorités doivent impliquer les communautés – en particulier celles qui ont le plus souffert de la surpolisation – pour comprendre quelles sont les questions les plus importantes pour elles pour assurer la sécurité.

Une étape nécessaire sera d’aborder la militarisation de la police. L’utilisation des équipes et des tactiques SWAT a explosé bien au-delà des situations menaçantes d’otage ou de tir actif auxquelles elles étaient censées faire face. Des études menées par Kraska, l’American Civil Liberties Union et d’autres montrent que les équipes SWAT sont largement utilisées pour exécuter des mandats de perquisition et que les communautés de couleur sont ciblées de manière disproportionnée. Remettre SWAT à son bon usage – et restreindre l’accès des services de police plus larges aux armes de style militaire ou aux chiens dressés pour mordre les gens – réduirait les risques de violence et de préjudice inutiles.

La responsabilité est un autre élément clé. Les responsables fédéraux et locaux ont besoin de la volonté politique de créer des mécanismes de contrôle véritablement indépendants. Mais la responsabilité dépend également de la mise à disposition du public des données sur les meurtres, le recours à la force, les dossiers disciplinaires, les allocations budgétaires et d’autres domaines. Les départements ont résisté à la divulgation de telles informations, le Congrès doit donc adopter des lois qui les obligent à le faire.

Une réforme majeure de la police exigera de la persévérance et de l’argent. (Une partie du financement peut provenir de la réduction des budgets de la police.) Ces approches sont un point de départ alors que nous affrontons la façon dont les préjugés dangereux, en particulier le racisme, se sont intégrés dans la police et d’autres institutions puissantes. Nous devons travailler pour les extirper.