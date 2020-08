Chesnot / .

Le président Donald Trump a déclaré que son programme serait « anti-crime et pro-flic jusqu’au bout » en acceptant l’approbation de la City of New York Police Benevolent Association.

Trump a déploré qu’au milieu des récentes manifestations contre le racisme et la brutalité policière dans les villes des États-Unis, les officiers ne puissent pas «riposter» lors d’affrontements avec des manifestants.

Le président est également allé après le candidat démocrate présomptif à la présidence Joe Biden, avertissant que « personne ne sera en sécurité » sous la présidence de Biden et affirmant à tort que l’ancien vice-président soutient la défondation de la police.

Le président Donald Trump a accepté une approbation de la police vendredi avec un discours jaillissant qui promettait que son programme serait « pro-flic jusqu’au bout ».

Trump s’adressait à plusieurs membres de la City of New York Police Benevolent Association dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, alors que le syndicat annonçait son soutien à Trump lors des prochaines élections.

Le président du syndicat Patrick Lynch a présenté Trump pour ce qu’il a dit être la première approbation présidentielle du groupe, qui représente plus de 24 000 membres, dont il pouvait se souvenir au cours de ses «36 ans à ce poste».

« C’est à quel point c’est important, Monsieur le Président, nous nous battons pour nos vies là-bas », a déclaré Lynch. « Nous ne voulons pas que cela se propage au reste du pays. Nous avons besoin de votre voix forte dans tout le pays. »

Trump a répondu, faisant écho au commentaire de Lynch et offrant des critiques larges et vagues du sentiment anti-police en disant aux policiers: « Vous êtes les meilleurs, ils ne vous laisseront pas faire votre travail. »

« Notre pays souffre d’un mouvement radical d’extrême gauche … qui essaie de diffamer, démoraliser, démanteler, démanteler et dissoudre nos grands services de police », a déclaré Trump, faisant référence à la discussion croissante sur le démantèlement et l’abolition des services de police au milieu des récentes manifestations contre la brutalité policière et le racisme dans les forces de l’ordre.

Le président a poursuivi en déplorant qu’au milieu de ces manifestations, les manifestants se soient violemment affrontés avec la police dans les rues des villes à travers les États-Unis, et la police n’était pas autorisée à «riposter».

« Vous vous battez, vous perdez votre pension, vous perdez votre vie, ils vous jettent en prison », a déclaré Trump.

Trump a souligné un incident qu’il a dit avoir vu dans lequel des manifestants ont déversé de l’eau sur deux officiers du NYPD. Il a qualifié l’incident de «l’une des choses les plus tristes que j’aie jamais vues» et a déclaré qu’il aurait protégé les policiers s’ils avaient riposté.

« J’aurais aimé qu’ils ripostent, je promets que rien ne leur serait arrivé … Je jure que vous serez protégé », a déclaré Trump.

Dans le cadre de ses avertissements contre ce qu’il a appelé une «guerre de gauche contre les flics», Trump a affirmé que si l’ancien vice-président «Sleepy» Joe Biden devenait président, «personne ne serait en sécurité».

Biden « a enlevé votre dignité et votre respect », a déclaré Trump aux officiers.

«Je vous dis que le 3 novembre, vous allez le récupérer», a déclaré Trump.

Au cours des dernières semaines, Trump a fait à plusieurs reprises la fausse affirmation selon laquelle Biden soutenait le démantèlement de la police, se heurtant même à l’animateur de Fox News Chris Wallace dans une interview le mois dernier.

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a écrit sur Twitter qu’elle considérait l’approbation du syndicat de la police comme un « problème potentiel » avec « l’État doté d’armes mortelles promouvant des candidats » préférés « . »

« Je suis sûr que cela fait partie de leur plan de sensibilisation de quartier », a déclaré le législateur démocrate à propos du syndicat NYPD.

