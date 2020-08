Le président Trump a déclaré jeudi que l’ancien vice-président Joe Biden avait «totalement dénigré et insulté la communauté noire» en comparant les attitudes afro-américaines avec celles des Hispaniques.

Dans une interview lors d’une conférence de journalistes noirs et latinos qui a été diffusée jeudi matin, on a demandé à Biden s’il prolongerait le statut de protection temporaire (TPS) pour les immigrants demandant l’asile aux États-Unis en provenance de divers pays d’Amérique latine.

«Oui», a déclaré Biden lorsque Lulu Garcia-Navarro de NPR lui a demandé s’il «se réengagerait avec Cuba» sur le sujet. «Et au fait», a-t-il poursuivi, «ce que vous savez tous, mais la plupart des gens ne le savent pas, contrairement à la communauté afro-américaine, à quelques exceptions près, la communauté latino-américaine est une communauté incroyablement diversifiée avec des attitudes incroyablement différentes sur différentes choses . Vous allez en Floride et vous trouvez une attitude très différente à l’égard de l’immigration dans certains endroits que lorsque vous êtes en Arizona. »

Trump a qualifié la comparaison de légère contre les Afro-Américains.

« Joe Biden ce matin a totalement décrié et insulté la communauté noire », a déclaré le président aux journalistes réunis devant la Maison Blanche. « Ce qu’il a dit est incroyable, et je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais c’était une déclaration très insultante qu’il a faite. »

Trump a mis fin aux protections du TPS pour des centaines de milliers d’immigrants d’Amérique latine en novembre 2017. Le programme a permis aux immigrants de pays en proie à des guerres, des catastrophes naturelles et d’autres événements catastrophiques de rester aux États-Unis.

La campagne Trump a saisi les propos de Biden, envoyant une déclaration aux journalistes.

« Il y a une raison pour laquelle Joe Biden ne peut pas compter sur le soutien des électeurs noirs, et c’est à cause de sa mentalité de propriétaire de plantation », a déclaré la conseillère principale de campagne Katrina Pierson dans le communiqué. «Le président Trump a un véritable bilan en matière d’aide aux Noirs américains, avec des opportunités économiques sans précédent, un financement record pour les HBCU, une réforme de la justice pénale et un soutien au choix de l’école. Joe Biden préférerait que nous nous taisions tous, nous alignions et connaissions notre place.

L’histoire continue

Le président a continué de souligner cette remarque alors qu’il se rendait en Ohio, en tweetant: «Joe Biden vient de perdre toute la communauté afro-américaine.»

La semaine dernière, lorsqu’on lui a demandé d’évaluer l’héritage du représentant de l’icône des droits civiques John Lewis, Trump a proclamé que «personne n’a fait plus pour les Noirs américains que moi». Pourtant, de nombreux Afro-Américains semblent en désaccord. Dans une moyenne des sondages les plus récents auprès des Noirs américains, Biden mène Trump avec une écrasante marge de 83 à 8%.

Dans une interview en mai avec l’animatrice de «The Breakfast Club» Charlamagne Tha God, Biden a répondu à la suggestion selon laquelle la communauté noire avait plus de questions sur sa candidature en disant: «Si vous avez un problème pour savoir si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors tu n’es pas noir.

Biden s’est excusé plus tard pour le commentaire.

