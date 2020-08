Le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé ce dimanche à la condamnation à mort pour Dzhokhar Tsarnaev, responsable de l’attentat terroriste qui a tué trois personnes et fait 264 autres blessés à la ligne d’arrivée de la Marathon de Boston le 15 avril 2013.

Ce vendredi, une cour d’appel a décidé révoquer la peine de mort à laquelle Tsarnaev a été condamné en 2015, ainsi que trois des 30 condamnations qui pèsent contre lui, bien qu’il ait soutenu qu’il restera en prison fédérale pour le reste de sa vie.

Cependant, Trump a critiqué la décision dans un message publié sur son compte Twitter.. « Peine de mort. Il en a tué et gravement blessé beaucoup. Justice! », A-t-il écrit.

Les juges d’appel ont jugé que le juge George O’Toole, qui était en charge du procès de Tsarnaev, « n’a pas respecté » la procédure d’interrogatoire avec jury Afin de détecter d’éventuels préjugés, «ce qui fournit une raison suffisante pour révoquer une peine de mort», rapporte ..

Ainsi, le le responsable devra être soumis à un nouveau procès pour voir si la peine de mort est rétablie, bien qu’il restera en prison «avec la seule question en suspens de savoir si le gouvernement mettra fin à ses jours en l’exécutant».

Tsarnaev était reconnu coupable d’avoir tué trois personnes et blessé 264 personnes avec deux engins explosifs qui a éclaté le 15 avril 2013 à Boston.

Trois jours plus tard, lui et son frère aîné, Tamerlan, 26 ans, ont tué un policier, volé une voiture sous la menace d’une arme et largué des bombes sur les agents qui les poursuivaient, provoquant une opération de perquisition et de saisie qui a conduit à la fermeture de la plupart de Boston.