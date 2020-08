DOUG MILLS

Le président Trump devait utiliser une conférence de presse dimanche pour annoncer l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration pour le plasma sanguin de convalescence pour traiter le COVID-19, selon les médias.

Le traitement, qui repose sur l’injection d’anticorps de survivants du COVID-19 à d’autres patients pour renforcer les défenses de leur corps contre le virus, a été utilisé sur au moins 97 000 patients. Jusqu’à présent, cependant, le traitement au plasma n’a produit que des données médiocres pour étayer son efficacité.

L’annonce attendue interviendrait quelques jours à peine après que la FDA se serait retirée de la même autorisation en raison des préoccupations du Dr Anthony Fauci et d’autres hauts responsables de la santé du gouvernement quant à l’efficacité du traitement.

Certes, quatre anciens chefs de la FDA ont exprimé leur soutien au traitement, citant son efficacité dans le traitement des épidémies antérieures, notamment le SRAS, la rougeole, le virus Ebola et l’épidémie de grippe de 1918. Mais ils ont déclaré qu’il devrait être entièrement testé avant une mise en œuvre généralisée dans un cadre clinique.

«Faisons les essais et si les résultats sauvent des vies, faisons-en la norme de soins, ce qui profite à des centaines de milliers, voire des millions», a écrit l’ancien commissaire de la FDA, Robert Califf, dans un tweet. «Sinon, nous pouvons éviter les énormes dépenses et efforts et continuer à rechercher les meilleurs traitements.»

Une analyse de la Mayo Clinic de 35 000 receveurs de plasma a révélé que les patients COVID-19 qui avaient reçu le plasma plus tôt dans leur traitement avaient de meilleures chances de survivre que ceux qui avaient reçu le plasma plus tard. Mais ce travail, comme d’autres efforts pour étudier l’utilisation du traitement par plasma de convalescence sur COVID-19, n’a pas été évalué par des pairs, et il n’a pas inclus de groupe de contrôle – ce qui ne permet pas de savoir à quel point les médecins et les responsables de la santé devraient prendre son résultats.

Il y avait des signes dès mars que la thérapie plasma pourrait fonctionner. Entre fin janvier et fin mars, une équipe de médecins de l’hôpital du troisième peuple de Shenzhen en Chine a administré du plasma de convalescence de cinq donneurs récupérés à cinq patients gravement malades du COVID-19.

Les résultats sont encourageants. La température corporelle s’est rapidement normalisée chez quatre des cinq patients. Les charges virales ont diminué. L’hôpital a rapidement libéré trois des patients. Les deux autres étaient stables au moment de la publication fin mars.

Mais les médecins de Shenzen ont mis en garde contre le fait de tirer des conclusions définitives d’une expérience impliquant seulement cinq personnes. «C’était une petite série de cas qui ne comprenait aucun contrôle», ont-ils écrit. «On ne sait pas si ces patients se seraient améliorés sans transfusion de plasma de convalescence.»

Le plasma de convalescence n’est «pas tout à fait médiatisé», a déclaré Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, au Daily Beast. Mais cela ne change certainement pas la donne », a-t-il déclaré.

« Je dirais qu’il est probablement avantageux de délivrer une autorisation d’urgence, ce qui facilitera l’administration plus large », a déclaré Stephen Jameson, un immunologiste de l’Université du Minnesota, au Daily Beast. « Mais ce n’est pas une nouvelle avancée, puisque des dizaines de milliers de personnes ont déjà reçu cela – et ce qui a été rapporté jusqu’à présent ne donne pas l’impression que ce traitement guérira instantanément les gens ou quelque chose du genre. »

L’annonce devait intervenir juste un jour après que Trump a fustigé la FDA, dirigée par une personne nommée par Trump. Le président a accusé l’agence d’entraver délibérément la recherche sur les vaccins et les traitements thérapeutiques pour saboter ses chances de réélection.

«L’État profond, ou quiconque, à la FDA, rend très difficile pour les sociétés pharmaceutiques d’obtenir des gens afin de tester les vaccins et les thérapies», a tweeté Trump. « De toute évidence, ils espèrent retarder les réponses jusqu’au 3 novembre. »

Pour sa part, l’ancien responsable de la santé de l’administration Obama, Andy Slavitt, a fustigé dimanche l’autorisation attendue de la FDA sur Twitter, suggérant que l’administration Trump faisait pression pour une victoire politique avant de prouver que le traitement fonctionne réellement.

«Alors pourquoi la ruée?» Slavitt a tweeté. «Le RNC commence demain. C’est tout. »

