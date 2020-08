Les enseignants de Chicago se sont entassés dans des centaines de voitures le premier lundi d’août et se sont rendus à l’hôtel de ville.

Pas étrangers aux grandes manifestations, les enseignants ont passé des heures à protester contre le projet des écoles publiques de Chicago de mélanger l’apprentissage à l’école et à la maison cet automne pour réduire la surpopulation dans les bâtiments au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le personnel ne se sentait pas en sécurité pour enseigner en personne, ont déclaré les éducateurs, en particulier compte tenu des taux croissants de cas positifs de COVID-19 dans l’Illinois. La manifestation avait les caractéristiques de la grève massive que le syndicat des enseignants de Chicago avait menée 10 mois auparavant lors d’un différend contractuel avec la ville.

Alors que les membres du syndicat murmuraient qu’ils pourraient à nouveau frapper pour leur sécurité, la mairesse Lori Lightfoot a annoncé que près de 400 000 étudiants de Chicago commenceraient l’année en ligne uniquement le 8 septembre. Cela signifie que presque tous les plus grands districts d’Amérique commenceront l’année scolaire avec un apprentissage en ligne. déménagement largement conduit par les syndicats locaux d’enseignants.

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, accompagnée du PDG des écoles publiques de Chicago, le Dr Janice K.Jackson, arrière droit, a annoncé un cadre de réouverture préliminaire pour les écoles publiques lors d’une conférence de presse, vendredi 17 juillet 2020, au siège de CPS à Chicago.

Enhardis par les grèves et les départs pour plus de salaire et un plus grand respect en 2018 et 2019, les syndicats sont devenus une force puissante dans l’élaboration des plans de réouverture des écoles au milieu de la pandémie de coronavirus. Ils ont fait pression pour un retour avec un apprentissage virtuel pour assurer la santé du personnel, des étudiants et des familles dans des endroits où les cas de virus sont encore élevés – et où les districts ne peuvent pas garantir la distance physique et d’autres mesures de sécurité qui aident à atténuer la propagation du virus.

Parmi les plus grands districts, seule la ville de New York prévoit d’ouvrir avec des instructions en personne – et une aile de sa Fédération unie des enseignants lutte contre cette décision.

Les critiques affirment que les enseignants se dérobent à leurs fonctions de travailleurs de première ligne. Les médecins et le personnel des épiceries ont travaillé pendant la pandémie, disent-ils, et ramener les enfants en classe est primordial pour compenser les pertes d’apprentissage et pour aider l’économie. Mais alors que de plus en plus d’écoles débutantes voient des rapports de nouvelles infections, certaines des terribles prédictions des syndicats se concrétisent.

COVID par code postal: Des parents déchirés alors que certaines écoles sont confrontées à de plus grands risques de réouverture

Combien de temps ils peuvent garder la ligne sur l’apprentissage à domicile n’est pas clair. Même si les cas de coronavirus restent élevés, la tolérance des parents à gérer l’éducation de leurs enfants tout en essayant de travailler à domicile peut à nouveau diminuer. Les syndicats risquent-ils de perdre le soutien du public s’ils continuent de plaider pour l’éducation virtuelle? Comment s’assureront-ils que l’expérience sera plus productive qu’au printemps – d’autant plus que de nombreux syndicats n’ont que quelques semaines pour négocier les règles de travail liées à l’apprentissage en ligne?

«Si les syndicats envoient un message correctement, cela portera la préoccupation aux parents: » Il n’y a pas de plan. Il n’y a pas de ressources. Personne ne nous aide « , a déclaré Linda Kaboolian, membre du programme Travail et vie professionnelle de la Harvard Law School. « S’ils ne le positionnent pas correctement, cela aura l’air égoïste. »

«N’ouvrez pas d’école si les taux d’infection sont élevés»

Au début du mois d’août, 17 des 20 plus grands districts scolaires du pays, totalisant plus de 4 millions d’élèves, prévoyaient de commencer l’année avec l’apprentissage à distance jusqu’à ce que les conditions dans la communauté s’améliorent, selon les données du magazine Education Week.

Les taux de transmission communautaire sont l’un des problèmes les plus importants à prendre en compte lors de la réouverture des salles de classe, a déclaré Tina Q. Tan, professeur de pédiatrie à l’Université Northwestern spécialisée dans les maladies infectieuses.

« Vous n’ouvrez pas d’école si les taux d’infection sont élevés », a-t-elle déclaré mercredi lors d’un webinaire avec des journalistes de l’éducation.

Mais à quel point devraient-ils être? Le chirurgien général Jerome Adams a déclaré à la fin du mois de juillet que les communautés devraient avoir des taux de positivité des coronavirus inférieurs à 10% avant la réouverture des écoles, mais il a également déclaré qu’il n’y avait pas de limite absolue, selon une interview sur CBS « Face the Nation ».

Le syndicat des enseignants de l’État du Kentucky a déclaré la semaine dernière que l’enseignement en personne ne serait pas sûr jusqu’à ce que les taux de cas positifs au COVID-19 restent inférieurs à 4%. Le taux de tests positifs du Kentucky a récemment atteint près de 5,9%.

À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé la semaine dernière que les districts de tout l’État pouvaient choisir de commencer en personne tant que leur taux de positivité était inférieur à 5%.

Lumière verte: Les écoles de New York acceptaient les cours en personne.

Pendant ce temps, les syndicats de l’Utah, du Tennessee et d’autres États avec des taux plus élevés ont supplié leurs gouverneurs d’abandonner ou de retarder les plans d’enseignement en personne.

La Fédération américaine des enseignants, le deuxième plus grand syndicat d’enseignants du pays, a récemment pris la décision inhabituelle d’autoriser les habitants à faire grève si leur district ne pouvait pas garantir les précautions nécessaires pour la réouverture en personne. Certains d’entre eux incluraient les masques, l’éloignement social, le lavage fréquent des mains, la désinfection régulière des surfaces et le maintien des étudiants dans les mêmes cohortes à mesure qu’ils apprennent pendant des semaines ou des mois, comme le recommandent les Centers for Disease Control and Prevention.

Randi Weingarten, président de l’AFT, a déclaré que les enseignants préféreraient travailler avec les élèves en personne. L’AFT a publié un plan au début de l’été sur la manière de rouvrir en toute sécurité les écoles, mais à mesure que les cas de virus ont augmenté, il est devenu de plus en plus clair que de nombreux districts ne peuvent pas se permettre ou appliquer les précautions nécessaires, a-t-elle déclaré.

Pensez aux écoles communautaires Avon en dehors d’Indianapolis. Le district a accueilli tous les élèves le 29 juillet. En deux semaines, plusieurs étudiants et membres du personnel avaient été testés positifs pour le virus, et des centaines d’étudiants ont dû se mettre en quarantaine en conséquence, a déclaré Suzy Lebo, enseignante à Avon High School et présidente de la syndicat local des enseignants.

Infections de retour à l’école: Les écoles communautaires Avon ont identifié 9 cas de COVID-19

Lebo souhaite maintenant qu’elle et ses collègues se soient battus plus durement contre le plan du district de rouvrir l’école en personne.

«Nous ne sommes pas du tout capables de nous éloigner socialement dans nos salles de classe», dit-elle.

Au moins 97000 enfants aux États-Unis ont été testés positifs pour le coronavirus au cours des deux dernières semaines de juillet seulement, selon un nouveau rapport de l’American Academy of Pediatrics et de la Children’s Hospital Association. Les données du rapport montrent que plus de 338000 enfants aux États-Unis ont été infectés depuis le début de la pandémie.

Enfants: otages ou pions politiques?

Les critiques des syndicats d’enseignants, qui ont tendance à être conservateurs, accusent les organisations syndicales de postures politiques et de dramatisation excessive des risques de retour en classe.

C’est en partie parce que certains membres du syndicat qui manifestent contre la réouverture des salles de classe ont profité de l’occasion pour demander plus d’argent fédéral pour les écoles publiques et pour une interdiction des programmes de charte et de bons et / ou pour les écoles sans police, dans le cadre des manifestations continues contre la brutalité policière contre Communautés noires et brunes.

« Plutôt que de travailler pour ouvrir des écoles en toute sécurité, les syndicats lancent des ultimatums et menacent de grève jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur liste de souhaits idéologiques », a déclaré un éditorial récent du Wall Street Journal. «Les enfants, qui devraient endurer davantage d’instruction perdue, sont leurs otages».

Le président Donald Trump a fait pression pour que les écoles américaines rouvrent pour l’enseignement en personne et a menacé de refuser l’aide fédérale à ceux qui ne l’ont pas fait, car les cas de COVID-19 ont augmenté cet été. La secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos s’est jointe à l’appel, abandonnant sa philosophie de longue date du choix des parents et de la prise de décision au niveau local.

Aucun soulagement:Trump menace de refuser le financement des écoles si elles ne rouvrent pas

Trump a semblé adoucir quelque peu sa position mercredi avec la publication de recommandations soulignant une « réouverture en toute sécurité » des écoles, qui ont réitéré les conseils du CDC. Trump a également déclaré que le gouvernement enverrait jusqu’à 125 millions de masques réutilisables dans les écoles.

Le mois dernier, l’American Academy of Pediatrics a souligné l’importance de renvoyer les enfants dans les salles de classe, soulignant les coûts sociaux, physiques et émotionnels de rester à la maison. Mais le groupe a ensuite clarifié sa position, soulignant que la réouverture doit se faire en toute sécurité, en suivant les conseils d’experts sanitaires locaux.

Mais la poussée pour la réouverture, que de nombreux conservateurs associent à l’amélioration de l’économie et au renforcement des chances de réélection de Trump en novembre, est toujours forte dans de nombreux États. Et les syndicats de ces pays se préparent à se battre.

En Floride, le syndicat des enseignants de l’État a poursuivi l’administration du gouverneur Ron DeSantis pour une ordonnance exigeant que les écoles rouvrent complètement pour l’enseignement en personne. Le syndicat fait valoir que cela viole la constitution de l’État, qui exige la sûreté et la sécurité dans les écoles publiques.

Dans l’Indiana, le syndicat des enseignants de l’État proteste contre la menace du gouverneur de refuser l’aide de l’État aux écoles qui ne rouvrent pas les salles de classe cet automne.

« Alors que les cas de COVID-19 affluent dans tout l’État, en particulier dans les communautés noires et brunes, lier le financement des écoles à la réouverture en personne n’est pas seulement imprudent, c’est un mouvement politique effronté tout droit sorti du livre de jeu de Donald Trump, Mike Pence et Betsy DeVos », a déclaré le président du syndicat des enseignants de l’État de l’Indiana, GlenEva Dunham, dans un communiqué.

« Nous ne pouvons pas jouer de politique avec la vie de nos étudiants. »

La science dit: Les enfants sont moins susceptibles de mourir du coronavirus, mais les écoles pourraient devenir des points chauds de propagation

Dans quelle mesure l’apprentissage en personne est-il sécuritaire?

Chicago devrait offrir un enseignement à distance jusqu’à la fin du premier trimestre, qui se termine le 8 novembre. Après cela, le district cherche à mettre en œuvre un modèle hybride pour la plupart des étudiants: deux jours d’enseignement en personne et trois jours d’apprentissage à distance , a déclaré Jesse Sharkey, président du Chicago Teachers Union.

Ce plan suppose que les taux d’infection dans la région seront sous contrôle d’ici là. Si ce n’est pas le cas, les syndicats d’enseignants qui font toujours pression pour l’enseignement à distance risquent de perdre une partie du soutien du public, selon la confiance des parents quant au retour de leurs enfants en classe.

Tout au long de 2018 et 2019, le public a largement soutenu les départs et les grèves des enseignants à travers le pays qui appelaient à des salaires plus élevés pour les éducateurs, à plus de financement pour les salles de classe et à plus de respect et de soutien pour les enseignants et le personnel scolaire moins bien payé.

Maintenant, beaucoup d’enseignants plus âgés peuvent ne pas vouloir retourner à l’école pour protéger leur propre sécurité, a déclaré Lesley Lavery, professeur agrégé de sciences politiques au Macalester College de St.Paul, Minnesota, qui étudie les relations syndicales-district.

Mais les enseignants, les pédiatres et les économistes conviennent tous que l’apprentissage en personne pour les élèves est optimal et que les inégalités qui existent déjà dans l’éducation sont difficiles à résoudre virtuellement.

«C’est un cas rare où les intérêts des enseignants et des élèves peuvent être en désaccord», a déclaré Lavery. « Mais pour la plupart, les mesures de sécurité profiteraient à tout le monde. »

Sharkey a noté que de nombreux enseignants sont des parents, ce qui signifie qu’ils sont dans une position unique pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour les enfants.

« Nous continuons à soutenir que le virus et la science devraient dicter le moment où les écoles (de Chicago) reviennent à toute forme d’apprentissage en personne, d’autant plus que la transmission et la maladie chez les enfants – en particulier les plus jeunes – ne sont pas encore bien comprises », a-t-il déclaré.

La vice-présidente du syndicat des enseignants de Chicago, Stacy Davis Gates, au centre, à gauche, et le président de la CTU, Jesse Sharkey, au centre, à droite, dirigent des milliers de membres du syndicat en grève lors d’une marche dans la boucle, le jeudi 17 octobre 2019, à Chicago. Les enseignants en grève se sont mis en grève après que leur syndicat et les responsables municipaux n’aient pas réussi à conclure un accord contractuel dans le troisième plus grand district scolaire du pays. (Ashlee Rezin Garcia / Chicago Sun-Times via AP)

Becky Pringle, la nouvelle présidente de la National Education Association, qui représente 3 millions de membres, a déclaré qu’il n’était pas sûr de retourner dans les écoles si les taux d’infection n’avaient pas baissé dans une région ou si les écoles n’avaient pas de plan d’isolement. étudiants et éducateurs qui contractent le COVID-19.

«Si (les étudiants) sont malades ou rendent leurs parents malades ou si quelqu’un meurt? C’est aussi simple que cela puisse paraître», a déclaré Pringle.

Becky Pringle est la présidente de la National Education Association.

Le plus grand district du pays, les écoles de la ville de New York, est le seul parmi les sept plus grands districts américains à planifier encore un modèle d’enseignement hybride, les enfants apprenant à l’école deux ou trois jours par semaine et à la maison les autres jours. Les dirigeants de la ville pensent que c’est possible car les taux d’infection sont restés faibles.

Les écoles de New York devraient rouvrir le 10 septembre, et il y a beaucoup à découvrir avant cette date. Et il est encore temps pour les dirigeants de changer d’avis.

Peu de temps pour améliorer l’apprentissage en ligne

Les batailles pour l’ouverture en personne ou à distance laissent peu de temps aux districts et aux syndicats pour négocier comment améliorer l’apprentissage virtuel, ce qui sera essentiel pour des millions d’enfants apprenant entièrement ou partiellement en ligne.

La manière dont les enseignants font leur travail en ligne devrait être négociée dans les districts avec des accords de négociation – mais cela se produit rarement lorsque les écoles ont déménagé en ligne à la mi-mars, a déclaré Brad Marianno, professeur adjoint de politique et de leadership en éducation à l’Université du Nevada, à Las Vegas.

Au printemps, seul un grand district urbain sur quatre a signé des accords formels avec ses syndicats sur les attentes professionnelles en matière d’apprentissage en ligne, a-t-il déclaré. Le manque de clarté autour du travail des enseignants a conduit à une expérience chaotique pour de nombreux élèves et parents.

Dans certains districts ce printemps, les syndicats ont dit aux enseignants de ne pas travailler tant que les administrateurs n’ont pas formé un plan d’apprentissage virtuel. Cela a conduit les étudiants à perdre encore plus de jours d’enseignement.

De nombreux districts souhaitent que les enseignants dispensent davantage d’enseignement en direct par vidéoconférence cet automne. Mais certains syndicats ont cherché à limiter le temps que les enseignants sont en ligne.

Dans les écoles publiques Highline, situées juste au sud de Seattle, Washington, la surintendante Susan Enfield a déclaré que ses 18 000 élèves commenceraient l’année en ligne cet automne.

Les étudiants qui ne peuvent pas suivre les leçons en direct, peut-être parce qu’il n’y a pas assez d’appareils à la maison, doivent avoir un moyen d’y accéder plus tard, a-t-elle déclaré. Mais l’enregistrement des leçons en direct a été un point de friction avec le syndicat en raison de problèmes de confidentialité.

Mais maintenant, a déclaré Enfield, les enseignants et le district travaillent à un accord.

À Los Angeles, l’un des premiers grands districts à annoncer qu’il commencerait l’année virtuellement, les responsables des syndicats et des districts ont récemment conclu un accord qui oblige les enseignants à enseigner par vidéo en direct tous les jours. Au printemps, les enseignants de Los Angeles ne devaient être en ligne avec les élèves que quelques heures par semaine.

Dans cette photo d’archive du 13 juillet 2020, une porte est verrouillée à l’école primaire fermée Ranchito dans la section San Fernando Valley de Los Angeles.

La présence des étudiants sera prise pour chaque classe, ce qui reflète également les attentes accrues du printemps. Les enseignants auront la possibilité de travailler à partir de leurs salles de classe, mais les élèves se connecteront de chez eux.

Les politiques de classement sont toujours en cours de négociation, a déclaré Marisa Crabtree, enseignante à Los Angeles, qui enseigne au Lincoln High School.

Les enseignants de Los Angeles commenceront le 17 août avec trois jours de collaboration et de planification avec le personnel avant de retrouver virtuellement les élèves le 20 août.

Crabtree a déclaré que c’était plus de temps que les enseignants sont généralement payés pour planifier et préparer l’année. Elle n’est pas sûre que ce soit suffisant, mais c’est une amélioration, a-t-elle dit – et une reconnaissance que l’ouverture d’écoles cette année est très différente de tout autre automne.

