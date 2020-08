Après avoir insisté pendant des mois sur le fait que le vote par correspondance était un processus intrinsèquement défectueux qui conduirait à une fraude massive lors des élections de 2020, le président Trump a encouragé mardi les résidents de l’État de Floride à voter de cette manière.

Que vous l’appeliez Vote par courrier ou Vote par correspondance, en Floride, le système électoral est sûr et sécurisé, éprouvé et vrai. Le système de vote de la Floride a été nettoyé (nous avons vaincu les tentatives de changement des démocrates), donc en Floride, j’encourage tous à demander un scrutin et voter par courrier! #MAGA – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 4 août 2020

Le renversement brutal survient alors que la pandémie de coronavirus s’est aggravée en Floride et que les chiffres des sondages de Trump sont tombés dans ce qui est considéré comme un État incontournable pour sa réélection. Plus troublant pour les républicains de l’État, les démocrates ont de loin dépassé le GOP en termes de demandes de vote par correspondance ces derniers mois. La propre rhétorique de Trump critiquant le vote par correspondance est considérée comme contribuant à atténuer l’enthousiasme de ses partisans pour ce que les experts de la santé considèrent comme un moyen plus sûr de participer aux élections de 2020.

On ne sait pas ce que Trump, qui a voté par correspondance lors des élections précédentes, voulait dire quand il affirmait que «le système électoral de la Floride avait été nettoyé».

Lors d’un point de presse mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que Trump faisait référence à «une victoire devant les tribunaux de Floride», mais n’a donné aucun autre détail. En juillet, la Cour suprême des États-Unis a annulé l’ordonnance d’un tribunal inférieur dans une affaire complexe impliquant le droit d’anciens prisonniers de voter aux élections en Floride – un droit que les électeurs ont massivement approuvé lors d’un référendum en 2018. La législature de l’État sous contrôle républicain a adopté un projet de loi exigeant ex-criminels à rembourser à l’État les amendes et les frais de justice impayés avant de pouvoir s’inscrire pour voter – annulant de fait la disposition, car même la détermination du montant qu’ils doivent est pratiquement impossible dans la plupart des comtés. Une décision d’un tribunal inférieur soutenant la position de l’État a été autorisée à se présenter devant la Cour suprême.

L’histoire continue

Le président Trump s’exprime mardi à la Maison Blanche. (Drew Angerer / .)

Jusqu’à présent, la Floride est le seul État où le président encourage les résidents à voter par correspondance. Lundi, Trump a menacé de poursuites judiciaires contre l’État du Nevada après que la législature de son État ait approuvé un projet de loi garantissant l’envoi de bulletins de vote par correspondance à tous les électeurs inscrits.

« Nous allons poursuivre au Nevada », a déclaré Trump lors d’un point de presse à la Maison Blanche, « et cela a déjà été réglé. »

Trump a également déclaré lundi qu’il avait le pouvoir d’émettre un décret limitant les votes par correspondance lors des élections de 2020.

«J’ai le droit de le faire», a déclaré Trump lors d’un point de presse à la Maison Blanche. «Nous n’y sommes pas encore arrivés. Nous allons voir ce qui se passe. »

La Constitution américaine n’accorde pas au président de tels pouvoirs. Au lieu de cela, le pouvoir d’adapter les élections revient au Congrès et aux États.

Grâce à la pandémie de coronavirus, qui, mardi après-midi, avait infecté au moins 4,7 millions d’Américains, tuant plus de 156000, les demandes de vote par correspondance ont largement dépassé le nombre de demandes au cours des dernières années de l’élection présidentielle.

McEnany a commencé son exposé en soulignant que c’était «le 42e jour de la primaire bâclée de New York, où il n’y a toujours pas de résultats électoraux dans une course au Congrès, ce qui, selon le New York Times, est dû au déluge de 400 000 bulletins de vote par correspondance. . »

Mais il y a peu de preuves pour étayer l’affirmation de Trump selon laquelle cette pratique entraîne une fraude généralisée. Quelques États organisent des élections presque entièrement par courrier, et Trump lui-même et d’autres membres de son administration ont voté par correspondance lors des récentes élections.

McEnany a déclaré que Trump, qui est maintenant un résident légal de la Floride, a demandé un vote par correspondance.

«Le vote par correspondance est différent du vote par correspondance en masse», a-t-elle expliqué.

_____

En savoir plus sur Yahoo News: