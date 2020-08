L’un des plus grands morceaux de drame de la Convention nationale démocrate par ailleurs étroitement scénarisée était de savoir si le nouveau candidat, Joe Biden, tâtonnerait son grand discours d’acceptation avec une gaffe embarrassante ou un «moment senior». Et pourquoi les gens penseraient-ils cela? Eh bien, le président Trump et sa campagne le prédisent depuis des semaines. Ils ont même dépensé beaucoup d’argent sur une publicité en ligne cette semaine, affirmant que Biden était en «déclin cognitif».

Le DNC semblait également incertain, faisant précéder son discours de mentions répétées de l’histoire de bégaiement de Biden – y compris une histoire sur sa mère menaçant d’agresser une enseignante-religieuse qui se moquait du bégaiement de son fils en classe et cette vidéo émouvante d’un jeune Brayden Harrington.

Mais Biden a su saisir l’occasion. Et son discours avait l’air encore mieux, cela a été largement noté, parce que Trump et ses alliés lui avaient fixé une barre si basse.

Personne n’a aidé Biden ce soir plus que Trump et sa campagne, qui ont passé les derniers mois à fixer les attentes si bêtement en peignant Biden comme un idiot maladroit souffrant de démence. – Josh Jordan (@NumbersMuncher) 21 août 2020

Ce n’est probablement pas une bonne idée de rendre la barre si basse que «Joe Biden peut-il parler sans baver» – The Calamari Comeback Kid (@TylerDinucci) 21 août 2020

Les républicains ont placé la barre si bas que si Biden avait pu simplement dire son nom, cela aurait été un succès. Au lieu de cela, il a prononcé le meilleur discours de toute sa carrière. Le GOP n’aura pas – et je veux dire * non * – stratégie pour aller de l’avant. – Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 21 août 2020

Certaines personnes n’étaient toujours pas impressionnées que Biden puisse lire un discours sans hésiter, mais ce n’est pas tout ce qu’il a fait, bien sûr.

L’histoire continue

Comme prévu, Joe Biden a franchi la barre absurdement basse que Trump lui avait fixée. Mais il a fait beaucoup plus ici. Il a plaidé en faveur du caractère et du renouveau, de l’espoir sincère et de l’unité, lorsque cela est nécessaire. C’est rafraîchissant d’entendre un homme vœu de servir ceux qui ne voteront pas pour lui. – Aaron Astor (@AstorAaron) 21 août 2020

Peut-être que l’équipe Trump apprendra l’art de l’établissement des attentes avant les débats. Mais pour l’instant, Biden peut enfin dire: Merci, Trump.

Plus d’histoires de theweek.com

Le discours de Joe Biden a même épaté ses critiques: « Biden a écrasé les attentes »

Fox News se réjouit que le discours de Joe Biden était « extrêmement efficace », « un coup de circuit »

Trump répond initialement au discours d’acceptation de Biden avec brièveté et grammaire correcte