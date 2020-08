Brendan Smialowski / . via .

Le président était à quelques instants d’un briefing qui allait bientôt devenir rempli d’erreurs et d’hyperboles familières de Trump lorsque la scène était perturbée par quelque chose de nouveau, d’inattendu et d’imminence préoccupant: un agent des services secrets qui a rapidement emmené le président et son personnel de la salle de briefing. .

Ce qui est devenu clair, seulement après le retour du président dans la salle de briefing plus tard, c’est qu’il y avait eu une fusillade à proximité, une fusillade que le président a surnommée «une véritable fusillade», qui, selon lui, a conduit quelqu’un à l’hôpital après avoir apparemment été abattu. par les services secrets américains.

Mais, après s’être concentré sur la fusillade et avoir répondu à quelques questions à ce sujet, Trump est revenu à la normale en parcourant ses points de discussion sur le coronavirus. Il a traversé le briefing comme d’habitude, vantant des candidats vaccins pour la pandémie de coronavirus, clamant ses récentes actions exécutives, appelant les écoles à rouvrir et attaquant l’ancien vice-président Joe Biden, son rival démocrate dans la course présidentielle de 2020

« Je n’ai même pas pensé à ne pas revenir », a déclaré Trump aux journalistes lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était revenu au briefing après la scène inquiétante.

Il n’a pu fournir que peu de détails sur l’incident.

« Le suspect est maintenant en route pour l’hôpital », a déclaré Trump aux journalistes. «Je ne peux pas vous dire l’état du suspect. Personne d’autre n’a été blessé. Il n’y a eu aucun autre membre des forces de l’ordre blessé.

Les incidents violents impliquant les services secrets sont rares mais pas inconnus. Un agent a tiré sur un homme de Pennsylvanie en mai 2016 lorsque l’homme s’est approché de la porte nord-ouest des rues 17e et E alors qu’il portait un pistolet de calibre .22. Un agent hors service a tiré sur un chien lors d’un incident controversé à Brooklyn en janvier.

Les efforts pour accéder indûment aux terrains de la Maison Blanche sont plus courants et les services secrets ont arrêté trois personnes pour avoir escaladé la clôture rien qu’en 2017. Parmi les incidents les plus graves de la dernière décennie figuraient les coups de feu tirés sur l’immeuble alors que le président de l’époque Barack Obama était absent en novembre 2011, et une fourgonnette blanche d’une femme s’est écrasée contre la porte des rues 17e et E en février 2018.

Lorsqu’un journaliste a demandé si Trump était préoccupé par le fait que l’incident était suffisamment proche pour qu’il doive être expulsé de la salle de briefing, il a déclaré qu’il ne croyait pas que quelque chose avait été violé.

Alors que le briefing du président se poursuivait, les services secrets ont tweeté la confirmation qu ‘«un officier impliqué a tiré sur la 17e rue et l’avenue Pennsylvania. Des responsables de l’application de la loi sont sur les lieux. Plus d’informations à suivre. »

Juste avant 20 h Les services secrets ont fait le point en tweetant: «Un sujet masculin et un officier de l’USSS ont tous deux été transportés dans un hôpital local. À aucun moment au cours de cet incident, le complexe de la Maison Blanche n’a été violé ou des personnes protégées n’ont été en danger.

Il n’a pas fallu longtemps avant que Trump tente de repousser l’étrangeté du début du briefing alors qu’il retournait à son confort familier. Il a réfléchi à des sites possibles pour son discours d’acceptation de l’investiture présidentielle, qu’il avait précédemment tweeté sur «le grand champ de bataille de .sburg, en Pennsylvanie, et la Maison Blanche».

Lorsqu’un journaliste a demandé à Trump s’il aurait demandé à Obama de démissionner s’il avait été président lorsque 160 000 personnes sont mortes comme elles l’ont déjà fait aux États-Unis pendant la pandémie, Trump a répondu: «Non, je n’aurais pas fait ça». avant de déclarer, il pensait que «ce que nous avons pu faire a été incroyable».

Si le pays n’avait pas fermé ses portes, a-t-il dit, il aurait pu y avoir entre 1,5 et 2 millions de personnes «déjà mortes». Trump a ajouté: « Nous l’avons bien appelé, maintenant nous n’avons pas à le fermer, nous comprenons la maladie », bien que le virus continue de tuer et de se propager à travers les États-Unis.

« Personne ne l’a compris parce que personne n’a jamais rien vu de tel », a déclaré Trump. «La chose la plus proche est en 1917, disent-ils, c’est vrai, la grande pandémie a certainement été une chose terrible où ils ont perdu entre 50 et 100 millions de personnes. Probablement terminé la Seconde Guerre mondiale, tous les soldats étaient malades. C’était une situation terrible.

La Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, tandis que la pandémie dont il parle a commencé en 1918.

Le président a conclu bizarrement les choses en se livrant à l’équivalent de l’ère Trump de la nourriture réconfortante, en répondant à une question de One America News Network qui lui a permis d’évacuer des conspirations sur l’administration Obama et de critiquer Susan Rice. L’ancien conseiller à la sécurité nationale est considéré comme un choix possible pour devenir le candidat à la vice-présidence de Biden.

«Franchement, s’il la choisit, c’est bien», a déclaré Trump avant de terminer l’un de ses plus étranges briefings à ce jour. « Mais c’est une responsabilité potentielle. »

