Un agent de la patrouille frontalière américaine affecté à Tuscon, en Arizona, a été arrêté et accusé de trafic de drogue après avoir été découvert avec des milliers de pilules et de substances testées positives pour la cocaïne, l’héroïne et le fentanyl.

Environ 350 000 comprimés testés positifs pour le fentanyl ont été trouvés dans des sacs transférés de la voiture de l’agent.

Les agents ont trouvé près de 330 000 $ chez lui et 40 000 $ dans son véhicule.

Carlos Victor Passapera Pinnot, 53 ans, a quitté son domicile vers 3 h 15 dimanche et s’est rendu à l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor, où il a placé deux sacs polochons dans un autre véhicule, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

Le conducteur du deuxième véhicule a été arrêté par les forces de l’ordre et les sacs ont été fouillés.

Le contenu comprenait des substances testées positives pour un assortiment de drogues, dont 21 kilogrammes de cocaïne, un kilogramme d’héroïne et un kilogramme de fentanyl. Environ 350 000 comprimés testés positifs pour le fentanyl ont été trouvés dans les sacs.

Pinnot a été arrêté le même jour et son domicile a été perquisitionné. Les agents ont trouvé près de 330 000 $ chez lui et 40 000 $ dans son véhicule, a indiqué le ministère de la Justice. Le FBI, le Département de la sécurité intérieure et la Drug Enforcement Administration (DEA) ont pris part à l’enquête.

S’il est reconnu coupable, Pinnot pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement minimale de 10 ans et à une peine d’emprisonnement maximale à vie.

D’autres agents de la patrouille frontalière ont été arrêtés pour possession de drogue. En 2018, un agent de la patrouille frontalière basé à San Diego, en Californie, a été accusé de possession d’héroïne, selon KMGH-TV. L’agent Brandon Herrera a été retrouvé inconscient dans une camionnette garée dans la rue, auraient déclaré à l’époque les forces de l’ordre.

Lors d’un autre incident en 2016, l’agent de la patrouille frontalière américaine basé au Texas, Eduardo Baza Jr., a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir menti au sujet d’un vol de drogue près d’une décennie plus tôt, selon KUTV.

Bazan a admis faire partie d’un réseau de drogue, un réseau qui a confisqué la cocaïne authentique aux revendeurs et a ensuite créé une version édulcorée. Cette substance plus faible devait être saisie par les autorités et la drogue la plus forte serait vendue sur le marché noir, selon The Dallas Morning News et The McAllen Monitor.

