SAN DIEGO (AP) – Colleen Grace, spécialiste du renseignement de la marine américaine, dormait sur une base aérienne éloignée en Irak lorsqu’elle a été réveillée en frappant à la porte à côté de sa chambre, puis par une voix qu’elle a reconnue.

La voix appartenait à un membre du corps de la Marine qu’elle connaissait. Il était bouleversé et parlait fort au colonel de l’armée qui habitait à côté. Grace a entendu le corpsman dire qu’un marin qui avait assisté à un barbecue du 4 juillet venait d’être violé par un membre du peloton Navy SEAL sur la base. Le corpsman a demandé au colonel quoi faire parce que la victime craignait que si elle signalait l’incident, des représailles suivraient.

Grace baissa les yeux sur son téléphone pour vérifier l’heure et vit un texto manqué d’un ami lui demandant de venir. «Urgent», disait le message.

Lorsque Grace est arrivée dans la chambre de son amie vers 1h50 du matin, elle a trouvé son amie au lit avec un visage meurtri et a réalisé qu’elle était la personne qui avait dit qu’elle avait été violée. Elle a dit à Grace qu’elle et le SEAL avaient commencé à avoir des relations sexuelles consensuelles, mais ensuite il a commencé à l’étouffer et à un moment donné, elle a pensé: «Qu’est-ce qu’il va faire de mon corps quand il me tuera?»

Grace a photographié ses blessures, puis l’a serrée dans ses bras et a pleuré, incertaine de ce qui allait se passer ensuite.

En quelques semaines, tout le peloton Foxtrot de SEAL Team 7, connu sous le nom de Trident 1726, fut renvoyé à la maison tôt. C’était une décision extrêmement rare d’écourter la mission d’une unité qui était là pour combattre les restes de l’EI. Les responsables de la marine ont donné peu de détails à part dire qu’il y avait eu une agression sexuelle et une consommation d’alcool présumées lors d’un barbecue du 4 juillet en Irak en 2019 en violation des règles de la marine interdisant aux troupes déployées de consommer de l’alcool.

L’histoire du peloton retiré d’Irak a déjà été rapportée, mais des documents obtenus par l’Associated Press grâce à la loi sur la liberté de l’information et des entretiens avec près d’une douzaine de personnes donnent un premier aperçu approfondi de ce qui a conduit à ce rare rappel.

Les dossiers obtenus par l’AP du Naval Criminal Investigative Service révèlent également une allégation d’inconduite sexuelle auparavant inconnue contre le chef de section SEAL, le chef des opérations spéciales de guerre Nicholas Olson, deux jours avant le barbecue. Olson nie tout acte répréhensible.

Le peloton a été retiré après que la Marine eut fait un effort public inhabituel pour renforcer l’ordre et la discipline dans sa force d’élite secrète au milieu d’une série de scandales.

La marine a limogé trois dirigeants du SEAL à la suite du viol présumé et a inculpé un SEAL enrôlé d’agression sexuelle, de voies de fait graves par strangulation et d’agression à la batterie pour avoir prétendument mordu la victime au visage, entre autres chefs d’accusation. Il fait face à une cour martiale en novembre. Une audience dans l’affaire aura lieu vendredi à la base navale de San Diego.

Son avocat, Jeremiah Sullivan, a déclaré que son client était innocent. Le SEAL, qui a été inculpé le 30 décembre, a déposé une demande reconventionnelle en février contre le marin, alléguant qu’elle l’avait agressé sexuellement.

AP ne nomme pas le SEAL malgré ses accusations criminelles ni le marin parce qu’ils disent tous les deux avoir été victimes d’abus sexuels et AP a pour politique de ne pas identifier les victimes à moins qu’elles ne choisissent de l’être.

Grace est le premier membre du service à parler publiquement de ce qui s’est passé en Irak. Elle a parlé à l’AP dans une interview exclusive.

L’AP s’est entretenu avec d’autres militaires qui ont demandé à ne pas être nommés ou cités par crainte que cela ne compromette leur carrière militaire. Le marin qui a déclaré avoir été agressé sexuellement le 4 juillet 2019 a refusé d’être interrogé.

Deux jours avant le barbecue du 4 juillet, un jury militaire de San Diego a acquitté le chef de l’Opérateur de guerre spécial Edward Gallagher du meurtre de la mort d’un combattant captif de l’État islamique et d’une tentative de meurtre par balle sur des civils lors d’un déploiement en Irak en 2017.

Gallagher – qui a été reconnu coupable d’une seule accusation pour avoir posé avec le corps du militant adolescent décédé – a obtenu le soutien du président Donald Trump, qui a empêché l’armée de prendre des mesures disciplinaires contre l’ancien SEAL.

L’incident du 4 juillet a conduit à un deuxième examen éthique des commandos américains en un an. L’examen du Commandement des opérations spéciales a révélé une culture problématique qui accordait trop d’importance au combat et éloignait parfois les troupes de la supervision.

Le 4 juillet était un jour férié et pour certains des opérateurs spéciaux, il y avait encore plus de raisons d’ouvrir une bouteille avec le jury militaire de San Diego acquittant Gallagher, mettant fin à une affaire de crimes de guerre qui avait terni l’image du commando.

Grace a déclaré que deux jours plus tôt, l’une de ses amies avait frappé à sa porte en pleurant et avait déclaré qu’Olson s’était exposé à elle après s’être rencontrés dans un salon de fortune du Camp Freiwald.

Selon un rapport du 16 juillet 2019 du Naval Criminal Investigative Service, un homme, dont le nom a été expurgé, a rencontré une femme le 2 juillet et, lors de la rencontre, il a fouillé dans son pantalon et a «exposé son pénis», l’a attrapée. derrière son cou et la tira vers son aine.

Malgré les expurgations, l’AP a pu confirmer que l’incident impliquait Olson et un marin.

L’avocat d’Olson, Timothy Parlatore, a déclaré que l’allégation du 2 juillet était fausse.

L’affaire a été close après que la victime a signé une déclaration le 13 juillet 2019, affirmant qu’elle ne souhaitait pas participer à l’enquête.

La femme a dit à Grace qu’elle craignait que Olson ne nuise à sa carrière.

Après le 4 juillet, Grace a déclaré avoir signalé l’agression du 2 juillet malgré le désir de la victime de garder le silence.

Grace a déclaré qu’Olson avait également averti ses amis que tout le monde au barbecue aurait des ennuis si le viol était signalé.

Olson nie avoir tenté d’empêcher quiconque de signaler l’allégation.

De retour chez lui, Olson a été réprimandé et a depuis perdu son épinglette Trident, symbole de son appartenance aux SEALs. Il fait appel de la décision.

Le haut SEAL de la Marine, le Adm arrière Collin Green, a également renvoyé le commandant de l’équipe 7 du SEAL, le Cmdr. Edward Mason, Command Master Chief Hugh Spangler, et Navy SEAL Lt. Cmdr. Luke Im, affirmant que leurs échecs de leadership ont conduit à une rupture de l’ordre et de la discipline au sein de deux unités en Irak.

Mason et Spangler ont déclaré qu’ils étaient utilisés comme boucs émissaires et ont déposé une plainte auprès de l’inspecteur général du ministère de la Défense, mais l’agence indépendante a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour enquêter sur les licenciements, a déclaré Dwerna Allen, une porte-parole de l’agence.

Grace a dit qu’elle avait suivi une thérapie à cause de ce qui s’était passé en Irak. Elle a quitté la marine en février.

«Cela m’a littéralement brisé le cœur parce que c’étaient des gens qui étaient mes héros», a-t-elle déclaré à propos des SEAL. «Cela allait être le point culminant de ma carrière, et qu’est-ce que j’apprends? Que ces personnes préfèrent, vous savez, se faire le dos et couvrir une agression sexuelle. «

LaPorta a rapporté de Delray Beach, en Floride.

