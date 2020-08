Un ancien officier de la CIA a été accusé d’avoir fourni des secrets à la Chine au cours d’une décennie dans une affaire qu’un haut fonctionnaire du ministère de la Justice décrit comme venant directement d’un « roman d’espionnage ».

L’ancien officier de la CIA qui était également linguiste du FBI, Alexander Yuk Chung Ma, un habitant d’Hawaï de 67 ans, a été arrêté vendredi à Hawaï et accusé de complot en vue de communiquer des informations de défense nationale pour aider un gouvernement étranger, a déclaré le ministère de la Justice. . Il risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Un affidavit du FBI allègue qu’un homme de 85 ans de Los Angeles, un parent de Ma et également un ancien officier de la CIA, a agi en tant que conspirateur mais n’a pas été inculpé parce qu’il souffre d’une «maladie cognitive débilitante».

«Cette affaire démontre la persistance des efforts d’espionnage chinois», a déclaré John Demers, le procureur général adjoint de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice. «Cela montre la volonté de trahir son pays d’adoption et ses collègues. … Et cela ressemble à un roman d’espionnage.

Ma, qui était détenue dans l’attente d’une audience devant un tribunal fédéral, n’a pas pu être jointe pour commenter.

L’arrestation est la dernière d’une série d’affaires pénales engagées par le ministère de la Justice contre des responsables actuels et anciens du gouvernement américain accusés d’avoir fourni des secrets au gouvernement chinois. Au moins quatre responsables du gouvernement américain ont été condamnés à des peines de prison au cours des deux dernières années pour avoir fourni des informations sensibles au gouvernement chinois.

Les documents judiciaires révèlent un effort de plusieurs années de Ma pour fournir des secrets au gouvernement chinois. Née à Hong Kong en 1952, selon l’affidavit, Ma est arrivée aux États-Unis en 1968 et est finalement devenue une citoyenne naturalisée. Il a rejoint la CIA en 1982 et est devenu un agent de cas en poste à l’étranger. Il a quitté l’agence en 1989.

L’espionnage de Ma a commencé en 2001, selon l’affidavit du FBI, lorsque lui et son parent basé à Los Angeles se sont rencontrés dans une chambre d’hôtel à Hong Kong avec des agents chinois et ont remis «une quantité substantielle d’informations hautement confidentielles sur la défense nationale», y compris des détails sur les opérations de la CIA. et sources.

L’affidavit du FBI indiquait que le bureau possédait une bande vidéo de la réunion. La vidéo a capturé Ma comptant 50000 dollars en paiement de la part des agents chinois alors que son parent continuait de fournir des informations classifiées, selon l’affidavit. Le FBI n’a pas révélé comment il avait obtenu la vidéo.

Ma est resté en contact avec ses maîtres chinois et a demandé à être un agent du FBI dans l’espoir de transmettre plus d’informations, allègue l’affidavit. Mais on lui a dit qu’il était trop vieux pour être agent, alors Ma a changé de plan et a postulé pour devenir linguiste contractuel pour le bureau d’Hawaï. Un jour avant de commencer le travail du FBI en 2004, il a appelé un complice présumé et a dit qu’il travaillerait pour «l’autre côté», affirme l’affidavit.

Au cours des six années suivantes, il a téléchargé, glissé et photographié des informations sensibles, selon l’affidavit. Les gestionnaires lui ont également envoyé une photographie de cinq sources qu’il voulait identifier. Ma a transmis la photo à son parent, qui a identifié deux des sources, selon le FBI.

Ma a quitté le FBI en 2010. On ne sait pas pourquoi le FBI a attendu jusqu’en janvier 2019 pour mener son opération de piqûre. Mais l’affidavit suggérait que le FBI suivait les activités de Ma depuis des années, probablement pendant qu’il était encore au bureau.

En janvier de l’année dernière, un agent infiltré du FBI a rencontré Ma. L’agent se faisait passer pour un agent chinois effectuant un audit sur la manière dont son gouvernement traitait l’ancien officier de la CIA et comment il avait été indemnisé. Pour prouver sa bonne foi, selon l’affidavit, l’agent a diffusé une vidéo de la réunion de 2001 à Hong Kong. Ma a acheté la ruse, a déclaré l’affidavit, et a confirmé qu’il avait remis des informations classifiées aux agents chinois en 2001 et qu’il avait continué à travailler pour eux.

Ils se sont rencontrés à nouveau deux mois plus tard, l’agent d’infiltration donnant à Ma 2 000 dollars «pour reconnaître son travail au nom de la Chine». Ma a confirmé « qu’il avait fourni plusieurs éléments d’informations précieuses sur le gouvernement américain » aux agents chinois lorsqu’il travaillait pour le bureau, indique l’affidavit.

Lors d’une réunion le 12 août, selon l’affidavit, l’agent d’infiltration a donné à Ma 2 000 $ supplémentaires. Ma compta l’argent avant de le mettre dans la poche de son pantalon. Il a dit à l’agent infiltré qu’il «voulait que« la patrie »réussisse», indique l’affidavit, et qu’il serait prêt à continuer à travailler pour le gouvernement chinois, «peut-être en tant que consultant».