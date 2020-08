Un astéroïde de la taille d’une voiture récemment découvert vient de faire le survol le plus proche de la Terre sans toucher notre planète.

Dimanche 16 août, l’astéroïde, initialement étiqueté ZTF0DxQ et maintenant officiellement connu des astronomes sous le nom de 2020 QG, a plongé par la Terre à seulement 2950 kilomètres de distance. Cela donne à 2020 QG le titre de survol de l’astéroïde le plus proche jamais enregistré et qui ne s’est pas terminé avec la disparition de la roche spatiale.

C’est l’astéroïde le plus proche connu et sans impact, ont déclaré des responsables de la NASA à Space.com

Le survol n’était pas prévu et en a pris beaucoup par surprise. En fait, l’observatoire Palomar n’a détecté l’astéroïde à zoom que six heures environ après l’approche la plus proche de l’objet. «L’astéroïde s’est approché sans être détecté de la direction du soleil», a déclaré à Business Insider Paul Chodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies de la NASA. « Nous ne l’avons pas vu venir. »

« L’approche rapprochée d’hier est [the] le plus proche jamais enregistré », a déclaré Chodas à Business Insider. «Si vous évitez quelques astéroïdes connus qui ont réellement eu un impact sur notre planète.»

Le survol rapproché a également été rapide, alors que 2020 QG a plongé près de la Terre à une vitesse fulgurante de 27600 mph (44400 km / h). L’objet a à peu près la taille d’une voiture compacte, peut-être environ 10 à 20 pieds (3 à 6 mètres) de diamètre.

Selon le Minor Planet Center de l’Union astronomique internationale, 2020 QG a survolé l’océan Pacifique, à l’extrême est de l’Australie, lors de son approche rapprochée. Pour explorer par vous-même l’astéroïde casse-cou, vous pouvez consulter le navigateur de base de données sur les petits corps du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ici.

