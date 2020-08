L’astéroïde 2018VP1 a été découvert par l’observatoire Palomar en Californie en 2018 (Shutterstock)

Un astéroïde a une probabilité élevée (relative) d’entrer dans l’atmosphère terrestre et de s’écraser sur Terre en novembre de cette année, bien que sa taille soit si petite qu’elle ne causerait pas de dommages importants., selon les calculs de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Le corps s’appelle 2018VP1 et a été découvert par le Observatoire Palomar en Californie en 2018. C’est un astéroïde connu dans la communauté scientifique pour être le deuxième astéroïde le plus susceptible de frapper la Terre au cours des 100 prochaines années, selon une liste établie par l’ESA.

L’étoile est relativement petite, 2,4 mètres de diamètre, et a une chance de 0,4% (1 sur 240) d’avoir un impact sur la Terre le 2 novembre 2020, selon le Center for Near-Earth Object Studies du Jet Propulsion Laboratory de la NASA..

Son effet lors de la collision avec la planète varierait en fonction de facteurs tels que sa composition, puisque ces corps subissent différents changements physiques lorsqu’ils pénètrent dans l’atmosphère à plus de 11 kilomètres par seconde. Mais même si cela arrivait, il n’y a aucune raison de s’alarmer: les scientifiques disent que 2018VP1 est si petit qu’il ne peut pas causer de graves dommages.

En raison de sa taille, presque toute cette roche qui parcourt le système solaire se désintègre en entrant dans l’atmosphère.

En comparaison, le météore qui a explosé dans le ciel en 2013 ci-dessus Tcheliabinsk, La Sibérie, a eu un diamètre estimé à 15 mètres et une masse de milliers de tonnes. L’impact a brisé des milliers de fenêtres et causé plus d’un millier de blessés, mais aucun mort.

Meteor over Tcheliabinsk, Russie (2013)

Des millions d’astéroïdes des tailles les plus différentes parcourent notre galaxie. Les astronomes connaissent et suivent pratiquement tous ceux qui pourraient provoquer une apocalypse, car ils font des centaines de mètres ou de kilomètres de diamètre, et pour l’instant aucun d’entre eux ne semble pointer contre notre planète.

Mais de nombreux objets plus petits restent à découvrir et à suivre, c’est pourquoi il existe de nombreux programmes d’agences spatiales, en particulier l’ESA et la NASA, dédié à cette fin.

Il y a quelques jours à peine, le 16 août, un astéroïde semblable à 2018VP1 a parcouru la Terre en parcourant moins de 3 000 kilomètres. Il a été découvert quelques heures après le passage, car il venait du côté du Soleil.

Comme nous l’avons vu à Tcheliabinsk, des objets de plusieurs dizaines de mètres ou plus peuvent créer la panique et causer de gros dégâts. Certains, les plus massifs et les plus denses (typiquement métalliques) peuvent atteindre le sol sous la forme de météorites plus grosses et plus lourdes. Et détruire ou même avoir un impact sur des villes ou des régions entières.

PLUS SUR CE SUJET:

Un astéroïde de la taille d’un gratte-ciel est passé près de la Terre

Comment est la mission de la NASA qui va écraser un vaisseau spatial contre un astéroïde