Michael Ojo, joueur de l’étoile rouge de Belgrade, est décédé à l’âge de 27 ans (Instagram: @lokoibadan)

Le monde de basketball a été choqué ce vendredi lorsque l’annonce du décès du joueur nigérian Michael Ojo, qui travaillait jusqu’à il y a quelques semaines au club Red Star de Belgrade, en Serbie. L’événement est devenu encore plus important car le basketteur de 27 ans est décédé après avoir subi une crise cardiaque à l’entraînement.

Selon la presse européenne, Ojo s’entraînait individuellement au stade du Partizan lorsqu’il a subi une crise cardiaque. Il a été immédiatement transféré à l’hôpital et les médecins ont effectué des tâches de réanimation sur lui, mais leur tentative n’a pas suffi et le joueur est décédé au centre de santé.

Ojo est né au Nigeria mais avait également la nationalité américaine. Il a joué dans la position centrale et mesuré 2,16. Sur le terrain, il était caractérisé par sa puissance physique. Dans sa jeunesse, il a joué dans l’équipe universitaire de Séminoles d’État de Floride (Au cours de la dernière année, il avait un record de 4,9 points et 3,2 rebonds par match) et bien qu’il ait essayé de sauter NBA, n’a pas été choisi lors du repêchage 2017. Une blessure à l’un de ses genoux l’avait empêché de jouer normalement entre 2015 et 2016, une situation qui a conduit au fait qu’il n’a été sélectionné par aucune franchise. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de se rendre à Serbie pour pouvoir rejoindre une équipe professionnelle.

Le pivot avait joué pour la Florida State University aux États-Unis (Instagram: @lokoibadan)

Sa première expérience en Europe fut dans le KK FMP Belgrade et, après une saison, est allé à étoile rouge de la même ville. Il y a quelques mois, le sélectionneur de l’équipe serbe avait décidé de ne plus compter sur ses services, c’est pourquoi le club n’avait pas renouvelé son contrat et Ojo était sans équipe. Son objectif était de trouver une nouvelle destination pour poursuivre sa carrière et c’est pourquoi il s’entraînait seul lorsque son résultat triste et inattendu s’est déclenché.

Sur les réseaux sociaux, le Nigérian avait l’habitude de publier des photos dans lesquelles on le voyait fier des trophées qu’il avait remportés avec le Red Star dans des tournois comme le Super Coupe Adriatique (2018), le ligue serbe (2019) et Ligue Adriatique (2019). Après s’être entretenu, à l’annonce de sa mort, collègues, équipes et médias spécialisés ont regretté son départ prématuré et adressé ses condoléances à sa famille.

PLUS SUR CE SUJET:

La destruction causée par l’explosion de Beyrouth dans un stade de basket-ball

Choc de basket-ball uruguayen: un joueur de 25 ans est décédé au milieu d’un match amical

Basketball Pelé: l’histoire captivante du Brésilien qui a marqué 50000 points et que Kobe Bryant avait pour idole