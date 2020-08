Un homme au volant d’un camion de location qui est entré en collision avec un autobus scolaire en Géorgie a aidé à libérer des élèves piégés avant qu’il ne s’effondre et ne meure.

Johnathon Grayer, 25 ans, de Jacksonville, en Floride, conduisait un camion de location mercredi après-midi lorsqu’il est entré en collision avec l’arrière d’un bus scolaire qui s’était arrêté pour permettre aux étudiants de descendre, selon une enquête préliminaire de la Georgia State Patrol.

Dix étudiants étaient dans le bus au moment de l’accident, ont indiqué les autorités.

Grayer et le chauffeur de bus ont tous deux aidé les enfants à sortir du bus après l’accident, a déclaré Shane Copeland à WSAV, la filiale de NBC à Savannah. Il a déclaré que des images de la caméra de surveillance du bus montraient Grayer soulevant des sièges pour libérer les enfants piégés en dessous.

Grayer s’est ensuite effondré et a été emmené à l’hôpital où il est décédé plus tard des suites de ses blessures.

«Nous avons eu d’autres accidents et tragédies et des choses comme ça dans le passé, mais celui-ci… vous a fait trembler le plus d’entre eux», a déclaré à WSAV Tyler Beach, un responsable des incendies et des EMS du comté de Bacon.

Les 10 enfants ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, et six ont été emmenés dans des hôpitaux voisins avec des coupures et des fractures. Le chauffeur du bus, Jerry Sweat, a également été blessé et emmené à l’hôpital, a rapporté WSAV.

Le gouverneur Brian Kemp a répondu à la « terrible nouvelle » dans un tweet, disant qu’il envoyait des prières à « la famille et les proches du chauffeur de camion qui ont perdu la vie et les étudiants blessés ».

Connexes: les experts répondent aux questions sur les autobus scolaires, les chauffeurs