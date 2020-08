Octavio Jones / .

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/p6UlLj1jTTvgsCHVfF0HSA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ–/https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LesMAUPFcDN2 – ~ B / dz0wO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24- / https: //media.zenfs.com/FR/insider_articles_922/86e855c2978144ef0d3cefbd568503ad « data-src = » https://s.yiimg.com/Ljapny/Res.yimg / l / l / l / l / g / l / l / g / l / g / l / l / g / l / g / l / l / l / g / l / l / g / l / l / l / g / l / l / l / l / et / l / g YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ – / https: //s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LesAUPPcv4gKq7DNNMp2FQ–~B/dz0wO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https: //media.zenfs.com/EN/insider_articles_922/86e855c2978144ef0d3cefbd568503ad « /> enseignants qui s’opposent à la réouverture des écoles au bureau du district des écoles publiques du comté de Hillsborough le 6 août 2020 à Tampa, en Floride. Ce district n’est pas mentionné dans cette histoire.

Octavio Jones / .

Le J.O. Combs Unified School District en Arizona a annulé les plans de réouverture le lundi 17 août, après une réaction généralisée du personnel enseignant.

« En raison de ces effectifs insuffisants, les écoles ne pourront pas rouvrir lundi comme prévu », a déclaré le surintendant Gregory A. Wyman dans un communiqué de vendredi.

Les cours virtuels seront également suspendus jusqu’à nouvel ordre, a déclaré Wyman.

Le district avait voté pour reprendre les cours en personne lundi dernier. Suite au vote, 109 enseignants sur 250 avaient déclaré qu’ils seraient absents, a rapporté la République d’Arizona.

De nombreux parents avaient appelé le district à rouvrir pour des cours en personne, selon la République de l’Arizona.

Visitez la page d’accueil d’Insider pour plus d’histoires.

Un district scolaire de l’Arizona a annulé ses plans de réouverture après que près de la moitié de ses enseignants aient refusé d’assister à des cours en personne à l’automne.

Le J.O. Le district scolaire Combs Unified a annoncé vendredi qu’il ne rouvrirait plus les cours en personne le lundi 17 août. Il a également annoncé qu’il annulerait les cours virtuels jusqu’à nouvel ordre.

Connexes: Juifs hassidiques, experts de l’apprentissage en ligne, aidant les éducateurs

«Nous avons reçu une réponse écrasante du personnel indiquant qu’ils ne se sentent pas en sécurité pour retourner dans les salles de classe avec des élèves», a déclaré le surintendant Gregory A. Wyman dans un communiqué adressé aux parents. « En réponse, nous avons reçu un volume élevé d’absences du personnel lundi pour des raisons de santé et de sécurité. »

« En raison de ces effectifs insuffisants, les écoles ne pourront pas rouvrir lundi comme prévu. Cela signifie que toutes les classes, y compris l’apprentissage virtuel, seront annulées », a-t-il ajouté.

« Pour le moment, nous ne connaissons pas la durée de ces absences du personnel et ne pouvons pas encore confirmer la reprise des cours en personne. »

«Sachez que nous sommes parfaitement conscients de la polarisation de cette question et de la difficulté de ces développements en cours pour toute notre communauté», a-t-il ajouté.

Le district scolaire abrite cinq écoles élémentaires, une école intermédiaire et une école secondaire. Une majorité de ses parents avait appelé à la réouverture des écoles, a rapporté la République d’Arizona.

L’histoire continue

Le refus du personnel est intervenu après que le district scolaire a voté la réouverture des écoles pour l’enseignement en personne lundi dernier.

Sur 250 enseignants employés dans le district, 109 employés certifiés avaient demandé leur absence lundi, a rapporté la République, citant une porte-parole du district.

Deux employés certifiés et deux employés classifiés ont également démissionné depuis le vote, a rapporté la République.

Le district scolaire unifié de Queen Creek, voisin, avait également été repoussé par le personnel après avoir voté pour la réouverture des cours lundi, mais poursuit ses plans de réouverture, a rapporté la République.

Le J.O. Le district scolaire unifié de Combs est situé dans le comté de Pinal, qui a enregistré samedi plus de 8600 cas de coronavirus et 164 décès, selon le tracker de l’Université Johns Hopkins.

Le comté voisin de Maricopa est le troisième comté le plus touché de tout le pays, avec plus de 127 700 cas confirmés de COVID-19 et plus de 2500 décès, selon le traqueur de Johns Hopkins. Les comtés de Los Angeles et de Miami-Dade sont respectivement premier et deuxième plus touchés.

L’État de l’Arizona est l’un des épicentres de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, avec le cinquième nombre d’hospitalisations le plus élevé du pays, selon le suivi de Johns Hopkins.

Lire l’article original sur Insider