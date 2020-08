Après l’entrée en vigueur des règles COVID-19 sur la distance sociale, j’ai développé une routine matinale de jogging dans les bois près de chez moi. Pendant les premiers mois, je me suis concentré sur les branches vertes qui s’étendent vers le haut vers le ciel, mais récemment j’ai commencé à remarquer les débris de troncs d’arbres gisant sur le sol. Il existe de nombreux restes de ce type, mangés par les termites, pourrissant et finalement se dispersant dans le sol sous-jacent. Un aperçu de la forêt révèle une séquence de phases évolutives dans l’histoire des arbres qui ont vécu ou sont morts à des moments différents.

Le phénomène se produit dans d’autres contextes. Par exemple, j’ai récemment terminé un mandat de neuf ans en tant que président du département d’astronomie à Harvard. Et c’est seulement maintenant que j’ai commencé à remarquer les anciennes chaises éparpillées autour de moi, tout comme ces troncs d’arbres dans les bois.

Entrer dans une nouvelle étape de la vie peut être humiliant. Nous acquérons un faux sentiment de permanence en revoyant le passé gelé, comme s’il s’agissait d’une statue qui ne s’érodera jamais. Mais cette vision est à courte vue, car chaque instant peut également être vu comme un nouveau départ, façonné par des forces indépendantes de notre volonté et tourbillonnant à une plus grande échelle.

L’astronomie à l’ancienne était également imprégnée d’un faux sentiment de permanence. Les astronomes ont collecté des images fixes de l’univers, donnant l’impression que rien ne change vraiment sous le soleil – ni au-dessus de lui non plus. Mais tout comme la révélation de ma promenade dans les bois, ces instantanés ont montré des étoiles et des galaxies d’âges différents, à différentes phases évolutives de leur histoire. Les simulations informatiques nous ont aidés à rassembler l’histoire complète en résolvant les équations du mouvement pour la matière, à partir des conditions initiales imprimées sur le fond cosmique des micro-ondes aux premiers temps cosmiques. En générant des instantanés d’un cosmos artificiel similaires à ceux capturés par les télescopes, ces simulations ont démêlé nos racines cosmiques. La perspicacité scientifique qui a émergé est que les origines probables de notre existence étaient des fluctuations quantiques dans l’univers primitif. Peut-être devrions-nous ajouter la «Journée de la mécanique quantique» à nos célébrations annuelles de la fête des mères et de la fête des pères.

Il manque cependant quelques pages dans l’album photo constitué de nos observations: la période connue sous le nom d’aube cosmique, par exemple, lorsque les premières étoiles et galaxies se sont allumées. Ces pages manquantes seront remplies au cours de la prochaine décennie par la prochaine génération de télescopes, tels que le télescope spatial James Webb (JWST), les télescopes au sol «extrêmement grands» et l’Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA).

Pour révéler un espace plus littéral dans le ciel, le télescope Event Horizon a récemment capturé une image fixe de la silhouette du trou noir dans la galaxie géante M87. Le but suivant est d’obtenir une séquence d’images ou une vidéo, montrant la variabilité temporelle du flux d’accrétion autour du trou noir.

La tradition des images fixes prend tout son sens lorsqu’il s’agit de systèmes comme les galaxies, qui évoluent sur une échelle de temps de milliards d’années. Mais l’univers présente également des feux d’artifice transitoires qui s’embrasent et s’assombrissent au cours d’une vie humaine. Les observer est la motivation derrière le Legacy Survey of Space and Time (LSST) sur l’Observatoire Vera C. Rubin, qui aura bientôt sa première lumière. LSST sera un projet de tournage, documentant près d’un millier d’images multicolores profondes par zone du ciel sud sur une décennie et enregistrant la vidéo la plus complète de l’univers jamais prise avec sa pléthore de transitoires dans toute sa splendeur.

On s’attend à ce que certaines des éruptions LSST soient les contreparties des sources d’ondes gravitationnelles détectées par LIGO / Virgo ou LISA. Leur découverte inaugurera l’astronomie multi-messagers basée sur les ondes gravitationnelles et électromagnétiques émises par les mêmes sources, fournissant de nouvelles informations sur les moteurs centraux qui alimentent ces transitoires. Les «sirènes standard» associées pourraient servir de nouvelles règles pour mesurer des distances précises en cosmologie.

Au sein de la Voie lactée, des événements transitoires proches de la Terre pourraient conduire à une catastrophe. Une explosion de supernova, par exemple, pourrait provoquer une extinction de masse à une échelle sans précédent. Si un météore similaire à celui qui a frappé les régions non peuplées près de Tcheliabinsk en 2013 ou Tunguska en 1908 frappait New York, cela pourrait causer un nombre de morts et des dommages économiques beaucoup plus importants que le COVID-19. Ou considérez l’impact d’une goutte de gaz chaud du Soleil, une soi-disant éjection de masse coronale du type qui a manqué la Terre en 2012. Un tel événement pourrait couper les systèmes de communication, désactiver les satellites et endommager les réseaux électriques. Dans l’ensemble, les alertes astronomiques sur ces menaces célestes pourraient être cruciales pour assurer la longévité de notre espèce.

La plus grande importance pour notre survie à long terme est l’identification de gros objets sur une trajectoire de collision avec la Terre, semblable à l’astéroïde de Chicxulub qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d’années. En 2005, le Congrès a adopté un projet de loi obligeant la NASA à trouver et à suivre au moins 90% de tous les objets géocroiseurs de plus de 140 mètres (suffisamment pour causer une dévastation régionale) d’ici 2020. Seul un tiers de ces objets ont été identifiés dans le ciel. loin. Dans un article récent avec mon étudiant de premier cycle Amir Siraj, nous avons expliqué certaines propriétés déroutantes de l’astéroïde de Chicxulub en tant que rupture de marée d’une comète de longue période qui passait près du soleil. Si les futurs levés du ciel nous alertent sur un autre fragment dont la taille apparente croît rapidement contre le ciel, nous ferions mieux d’avoir un plan d’urgence pour dévier sa trajectoire – ou bien appeler immédiatement notre agent immobilier.

Relever le défi de la cosmologie de précision pour les prochaines décennies peut démontrer que la constante de Hubble, qui décrit le taux d’expansion de l’univers, n’est pas vraiment une constante, conformément au test Sandage-Loeb attendu. À long terme, la seule chose qui reste constante est le changement. L’expansion accélérée de l’univers sous l’influence de la soi-disant énergie sombre sera la manifestation ultime de la distanciation sociale extragalactique dans l’ère post-COVID-19, empêchant tout contact futur entre nous et les civilisations en dehors de notre galaxie.

