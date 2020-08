Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent selon lesquelles le dioxyde de chlore (CDS) peut aider à combattre COVID-19[feminine; Cependant, ces informations ont été démenties à plusieurs reprises par les autorités sanitaires qui ont souligné que la consommation de ce composé chimique peut avoir de graves conséquences pour les personnes.

Malgré cela, il y a des gens qui ont pris le risque et ingéré le produit avec l’illusion d’éliminer le virus SRAS-CoV-2 mais cela n’a abouti qu’à des fins fatales, c’est le cas d’un garçon enfant de cinq ans qui a perdu la vie après que ses parents lui aient donné le CDS.

L’événement s’est produit dans la province de Neuquen, dans Argentine où l’enfant est entré à l’hôpital Plottier aux petites heures du samedi, en raison d’un arrêt cardiorespiratoire et bien qu’il soit toujours arrivé vivant à l’hôpital, le personnel médical n’a pas pu faire grand-chose pour le mineur qui a fini par mourir une heure après son hospitalisation. .

«Un garçon de cinq ans a été admis à la garde externe de l’hôpital de Plottier, en arrêt cardiorespiratoire, où des manœuvres de réanimation ont été effectuées sans obtenir de réponse. Finalement, à 1h15, sa mort a été déclarée et un rapport de police a été établi pour décès douteux. Il faut préciser que la Justice intervient déjà dans l’affaire », est-il mentionné dans un communiqué émis par les autorités.

Selon les policiers, les parents font l’objet d’une enquête après avoir avoué lors de l’interrogatoire qu’ils lui ont donné dioxyde de chlore le petit avec l’intention de le « guérir » coronavirus.

Après cela, les autorités ont rappelé à la population que «la prise, l’inhalation ou l’injection de dioxyde de chlore et de ses dérivés (chlorite de sodium et hypochlorite de sodium) est très dangereuse».

De plus, ils ont insisté pour que l’ingestion du CDS il pourrait « provoquer une irritation de la bouche, de l’œsophage et de l’estomac, avec une image digestive irritative sévère, avec présence de nausées, vomissements et diarrhée, ainsi que des troubles hématologiques graves (méthémoglobinémie, hémolyse, etc.), cardiovasculaires et rénaux ».

Le cas du mineur rejoint celui qui s’est produit il y a quelques temps également Argentine où un homme de 50 ans de la ville de San Pedro à Jujuy a perdu la vie en raison d’un arrêt cardiaque, après avoir bu un litre et demi de dioxyde de chlore.

Avec des informations de La Sexta

