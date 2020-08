Le chef de la santé publique de Californie a démissionné dimanche soir, quelques jours après que les responsables ont révélé un arriéré de centaines de milliers de dossiers de coronavirus qui, selon le gouverneur Gavin Newsom, n’avaient jamais été signalés à son administration.

Pressé lors d’une conférence de presse sur la démission brutale du Dr Sonia Angell, ancienne directrice du département d’État de la Santé publique, Newsom a refusé de dire s’il lui avait demandé de démissionner.

«Nous sommes tous responsables dans nos rôles respectifs de ce qui se passe en dessous de nous», a-t-il déclaré. «Je ne veux pas diffuser plus que ça. Mais si ce n’est pas évident alors, eh bien, je vous encourage à considérer le fait que nous avons accepté la démission. «

Dans sa lettre, Angell, qui a été embauchée il y a moins d’un an, n’a pas expliqué pourquoi elle démissionnait immédiatement, selon NBC Bay Area, qui a obtenu la lettre.

Mais la semaine dernière, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, le Dr Mark Ghaly, a révélé que 300 000 dossiers n’avaient pas été traités, laissant les responsables de la santé du comté sans données sur la transmission du virus.

Les révélations sont survenues alors que Newsom a déclaré que les cas de coronavirus dans l’État semblaient avoir une tendance à la baisse. La Californie, l’État le plus peuplé du pays, a dépassé New York le mois dernier avec le plus grand nombre de cas signalés aux États-Unis.

Ghaly a attribué le problème à une panne de serveur informatique à la fin du mois dernier et à l’échec du renouvellement d’un certificat pour Quest Diagnostics, un laboratoire commercial qui teste le coronavirus. Il a dit que Newsom avait ordonné une enquête complète sur l’incident.

Ghaly a déclaré lundi que l’arriéré avait été traité au cours du week-end et serait disponible pour les comtés dans les prochains jours.

Newsom a déclaré qu’il était convaincu que ces cas ne modifieraient pas la trajectoire descendante du virus dans tout l’État. Les hospitalisations ont diminué de 19% sur une période de deux semaines, tandis que les admissions aux unités de soins intensifs ont diminué de 5%, a-t-il déclaré.

Soixante-six personnes sont mortes dimanche, a-t-il déclaré. Le nombre quotidien moyen de décès est resté à 137.

La démission d’Angell intervient au milieu des démissions et des licenciements de responsables de la santé publique à travers les États-Unis. Un examen de l’Associated Press et de Kaiser Health News a révélé que 49 fonctionnaires de 23 États ont été licenciés ou démissionnés depuis avril.

L’examen a attribué de nombreux départs à des conflits concernant les commandes de masques et les fermetures. D’autres quittent pour des raisons familiales ou parce qu’ils se disent surchargés de travail et sous-payés.

Lori Tremmel Freeman, PDG de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes, a déclaré à l’AP que les responsables de l’État et de la ville ne pouvaient guère «se permettre d’appuyer sur le bouton de pause et de dire: ‘Nous allons changer le leadership ici et nous’ Je vous recontacterai une fois que nous aurons embauché quelqu’un. »

Selon NBC New York, le commissaire à la santé de la ville de New York, le Dr Oxiris Barbot, a démissionné de ses fonctions. Plus tôt cette année, elle a eu une «dispute» très médiatisée avec un haut responsable du département de police de New York au sujet des équipements de protection individuelle, selon la station.

Dans une lettre de démission, Barbot n’a pas expliqué pourquoi elle avait démissionné, mais le président du comité de santé du conseil municipal, Mark Levine, a qualifié son départ de «coup grave à la lutte pour la santé publique ici».