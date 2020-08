Un tué lors de l’écrasement d’un hélicoptère anti-incendie en Californie.L’incendie d’Apple fait rage en Californie avec moins de 5% de confinement et près de 8 000 évacués.Un pompier fond en larmes lorsqu’il voit la dévastation des incendies.

L’avalanche de feux de forêt ravageant la Californie (23 ans) est devenue meurtrière et a déjà fait son premier décès.

Un pilote d’hélicoptère combattant les incendies a été tué mercredi matin lorsque son engin s’est écrasé dans le comté de Fresno, ont annoncé les autorités.

Le pilote de l’hélicoptère Bell UH-IH était en mission de lancement d’eau contre l’une des plus petites sources d’incendie de l’incendie de Hills lorsque l’hélicoptère s’est écrasé à environ 160 miles au sud de San Francisco, a déclaré le ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies. La Californie tire dans un communiqué.

« Ce matin, un hélicoptère Call When Needed s’est écrasé alors qu’il combattait un incendie de forêt dans l’ouest du comté de Fresno », a déclaré l’agence.

« Le pilote était la seule personne à bord de l’hélicoptère et il n’a pas survécu à l’incident. »

L’hélicoptère était l’un des six qui se sont battus pour contenir l’incendie dans le comté de Fresno, qui a été difficile à atteindre en raison du terrain escarpé et de l’accès limité, selon Cal Fire.

La tragédie survient alors que la foudre au milieu d’une vague de chaleur torride a déclenché des centaines d’incendies simultanés en Californie, poussant les ressources de l’État à la limite.

Les incendies de forêt ne s’arrêtent pas dans le sud de la Californie. Des milliers de personnes ont été évacuées et de vastes zones sont touchées par l’incendie. Des centaines d’incendies se propagent dans tout l’État, causés par des milliers de coups de foudre associés à des orages sans pluie.

Les vents forts et la vague de chaleur record de l’État, combinés à une faible humidité, ont contribué à la propagation rapide de l’incendie. Dimanche, Death Valley a atteint 130 degrés Fahrenheit (54 C), probablement la lecture la plus élevée sur Terre en près de 90 ans après la confirmation de la mesure.

« Nous connaissons des incendies comme nous n’avons pas vu depuis de très nombreuses années », a déclaré mercredi le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, lors d’une conférence de presse.

Le gouverneur a déclaré qu’il avait demandé une aide extérieure pour lutter contre les incendies.

La région viticole du nord de la Californie a été particulièrement touchée, avec 50 structures dans la région détruites par les flammes.

L’amas d’incendies, qui brûle entre San Francisco et Sacramento, couvre plus de 46 000 acres et a forcé l’évacuation partielle de la ville de Vacaville.

Mercredi après-midi, environ 6900 pompiers d’agences fédérales, étatiques et locales ont été appelés pour lutter contre les flammes, qui engloutissent les zones rurales et résidentielles, ont rapporté des responsables de Cal Fire.