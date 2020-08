La police ukrainienne a arrêté l’homme qui, lundi, est entré par effraction dans une succursale bancaire de Kiev, a pris le directeur en otage et a menacé d’exploser une bombe.

J’avais un sac à dos avec une bombe et je demandais à parler à la police « , A rapporté le vice-ministre de l’Intérieur Anton Gerashchenko sur Facebook.

Gerashchenko a indiqué que tous les employés de la branche ont quitté les lieux, à l’exception du directeur, qui a été pris en otage. La zone a été complètement bouclée et Les autorités ukrainiennes ont demandé aux citoyens de Kiev de l’éviter.

La police a entamé des négociations avec ce que le vice-ministre de l’Intérieur a qualifié de « terroriste », car il a assuré que s’il était abattu, la bombe exploserait. À un moment donné, a demandé à parler en direct à la télévision, selon l’agence de presse UNIAN.

Gerashchenko a identifié l’homme comme étant Karimov Sujrob Rajmatovich, un citoyen ouzbek né le 25 mars 1988 avec un permis de séjour en Ukraine depuis 2017 qui, « à en juger par ses médias sociaux, c’est une personne mentalement déséquilibrée. «

À peine deux heures après avoir creusé à la succursale du JSC, des agents du Service de sécurité ukrainien (SUB) ont repris l’opération et « Ils ont détenu le terroriste vivant ». « Maintenant le procès et ensuite un long séjour en prison », a déclaré Gerashchenko.

Il s’agit du troisième événement de ce type en Ukraine au cours du mois dernier. Le 21 juillet, un autre homme a enlevé 13 passagers dans un bus à Loutsk, bien qu’il se soit rendu lui-même, et deux jours plus tard, un autre homme a enlevé un policier à Poltava et a été abattu.