Fort Myers, Floride – Justin Stuller avait hâte de se détendre dans les Keys de Floride – pêcher, faire du homard et nager avec sa femme, ses enfants, sa famille élargie et ses amis.

Jusqu’à ce qu’un requin le mord.

Stuller, 38 ans, arbore maintenant deux douzaines de points de suture et une petite boiterie après s’être emmêlé avec un requin citron de huit pieds mercredi.

Stuller a déclaré qu’il avait déjà rencontré des requins lors de voyages similaires. Certains ont même attrapé du poisson qu’il a harponné alors qu’il retournait au bateau à la nage, mais il n’a jamais été mordu auparavant. Du moins, pas par un requin.

«J’ai été mordu par un alligator», dit-il. Et une araignée, dit-il, montrant les cicatrices des deux sur sa jambe.

Un plongeur expérimenté – certifié depuis l’âge de 12 ans – Stuller avait repéré un poisson blessé dans les rochers sous l’eau et est allé le récupérer.

« C’était trop petit, pas un gardien », a-t-il déclaré dimanche.

Il est allé le remettre dans les rochers et loin de sa femme et de ses enfants qui nageaient à proximité.

« Je l’ai mis dans un trou, et juste avant que je ne fasse surface, wham », a-t-il déclaré à propos de l’attaque. « J’ai senti la peau plus que le requin. Il m’a roulé et je l’ai vu nager. »

Stuller a déclaré que personne n’avait rien remarqué au début jusqu’à ce qu’il fasse surface et se mette à crier.

L’ami et collègue Jake Dorn, 24 ans, nageait à proximité.

La première pensée de Stuller était pour sa famille et ses amis. «Ma femme et mes enfants nageaient», dit-il. « Alors ils les ont sortis de l’eau. »

Sur le bateau, Stuller, sa femme et ses amis ont pu observer la morsure de cinq à six pouces juste en dessous de son genou ainsi que quelques autres marques de crevaison sur sa jambe.

Il a dit que sa femme, Kristen, regardait par-dessus son épaule quand il a enlevé ses mains de la blessure et a laissé échapper un hoquet quand elle a vu les dommages. Ses premiers mots, dit-il, furent: «Nous allons à l’hôpital».

Jusque-là, a déclaré Stuller, ils avaient passé un moment fantastique, atteignant la limite de l’état des mini langoustes épineuses.

Stuller a déclaré qu’il s’assurait de garder une trousse médicale et de premiers soins complète sur son bateau et qu’il avait beaucoup de gaze et de bandages compressifs pour endiguer le saignement.

« Je l’ai attaché et j’ai perdu très peu de sang », a-t-il déclaré. « C’était assez profond, mais pas d’os. J’ai eu beaucoup de chance, pas de tendons. »

Tout le monde est resté calme, a-t-il dit, même ses enfants de 4 mois, 2 ans et 10 ans.

« Je pensais: » J’ai trois enfants sur le bateau, je dois rester calme « », a déclaré sa femme. En fait, les enfants ont trouvé que c’était plutôt cool de voir un requin.

Après avoir été cousu au Florida Keys Memorial Hospital, Stuller a déclaré qu’ils étaient revenus le lendemain avec lui en tant que capitaine, pas un plongeur.

« Il était ‘Mr. Grumpy Pants’ le deuxième jour, » rit sa femme.

Dorn a déclaré qu’ils ne s’inquiétaient généralement pas pour les requins. «Je fais du lobbying ici depuis des années», dit-il. « Vous voyez des requins et ils nagent généralement autour de vous. »

Stuller a déclaré qu’il pensait que le requin était intéressé par le poisson qu’il venait de ranger sur le fond marin.

« Je n’ai rien contre le requin, pas de mauvaise volonté », a-t-il dit. « Bon endroit, mauvais moment. J’étais plus en colère de ne pas pouvoir aller dans l’eau le lendemain. »

