11, 2020

Un homme meurt d’une peste septicémique au Nouveau-Mexique Les autorités sanitaires confirment que ce cas s’est produit dans le comté de Rio Arriba.Le jeune homme de 20 ans a perdu la vie après avoir été hospitalisé, ils lancent un avertissement

Au milieu de la pandémie de coronavirus qui affecte l’ensemble des États-Unis, le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique rapporte une nouvelle extrêmement choquante, car il est rapporté qu’un homme meurt de la peste septicémique dans le comté de Rio Arriba, selon aux informations publiées sur le portail d’actualités du New York Post.

Mais qu’est-ce que la peste septicémique? Les informations publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indiquent que bubonique, pneumonique et septicémique sont les formes cliniques les plus courantes de peste.

Concernant le cas de l’homme décédé de la peste septicémique au Nouveau-Mexique, les autorités sanitaires ont rapporté qu’il s’agissait d’un jeune homme d’environ 20 ans.

Cependant, la victime de cette maladie n’a pas été identifiée, mais il a été souligné que sa mort est la deuxième à être enregistrée cette année dans le monde, et la deuxième survenue depuis 2015 dans l’État.

Mais cette affaire a attiré l’attention des responsables du système de santé public, ils ont donc littéralement averti de ce qu’ils allaient faire.

Selon le NYP, ils ont déclaré: «L’homme du comté de Rio Arriba est décédé après avoir été hospitalisé. Une enquête environnementale sera menée au domicile de la personne pour rechercher un risque continu pour les membres de la famille immédiate, les voisins et d’autres personnes dans la communauté environnante. «

Afin que vous en sachiez plus sur cette maladie qui a déjà causé la mort d’une personne, nous vous informerons à la page suivante d’un avertissement émis par les autorités sanitaires pour éviter ce fléau.