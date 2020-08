Un homme de l’Alaska est allé aux pieds avec un ours noir qui s’introduit dans la maison, rapportent les médias, se mettant entre 10 enfants et le prédateur de 300 livres qui a erré dans le salon.

Le combat était effrayant pour Brandon McVey, mais il a survécu, s’éloignant avec de vilaines blessures par perforation à la poitrine et des égratignures sur les épaules, a rapporté l’Anchorage Daily News.

McVey rendait visite à son ami Norman Lott chez lui vers 23 heures. Le 31 juillet à Juneau, en Alaska, lorsque l’ours est entré par une porte ouverte, a déclaré le Daily News.

«Maman a pu rassembler les enfants et les enfermer dans une arrière-salle avec elle-même pendant que le père et un ami essayaient de chasser l’ours hors de la zone de vie principale», ont déclaré à KTOO le département des poissons de l’Alaska et Roy Churchwell. «L’ours a sauté sur l’ami à un moment donné alors qu’ils essayaient de le chasser.

L’un des enfants, un enfant de 2 ans, avait essayé de toucher l’ours avant que sa mère, Angela Lott, ne l’attrape et ne s’enfuit dans la chambre, selon le Daily News.

McVey et Lott ont essayé de faire fuir l’ours en hurlant.

« Il a juste sauté et m’a frappé en gros, puis j’ai jeté un coup de coude en même temps qu’il me frappait, et il m’a fait asseoir », a déclaré McVey au Daily News.

Au lieu de continuer la bagarre unilatérale, la bête paniquée a commencé à chercher une sortie rapide, a endommagé l’entrée et s’est échappée dans les bois, a rapporté KTOO.

Les observations et les rencontres d’ours sont de plus en plus courantes dans la région, a déclaré Churchwell à KTOO. Churchwell dit que c’est probablement parce que les sources de nourriture naturelles ne sont pas aussi abondantes en été.

« Il n’y a pratiquement pas de poisson dans les rivières pour les ours à l’heure actuelle, et la récolte de baies semble être assez minime et a échoué, peut-être même échoué dans certaines régions », a déclaré Churchwell.

Les habitants de la région ont également repéré des ours essayant de s’introduire dans des véhicules, selon le point de vente.

Les autorités ont posé des pièges près de la résidence après l’attaque et ont capturé un ours différent et plus petit. Le coupable est décrit comme pesant entre 250 et 300 livres et a une étiquette d’oreille fanée, a déclaré KTOO.

L’histoire continue

Les ours ont été plus agressifs que d’habitude cette année, selon le National Park Service.

Au moins sept personnes ont été attaquées par des grizzlis dans le parc national de Yellowstone depuis le 24 juillet, a rapporté McClatchy News. Il n’y a généralement qu’un seul incident de ce type à ce stade de l’année.

Les responsables du Vermont affirment que les ours sont entrés dans les maisons et se comportent de manière agressive, a rapporté McClatchy.

Le service des parcs avait ce conseil pour les rencontres avec des ours: «Si vous tombez sur un ours immobile, éloignez-vous lentement et sur le côté; cela vous permet de garder un œil sur l’ours et d’éviter de trébucher », ont déclaré les responsables du NPS. «Se déplacer latéralement n’est pas non plus menaçant pour les ours. Ne courez PAS, mais si l’ours suit, arrêtez-vous et maintenez votre position.

Certains indicateurs étaient un peu ironiques.

« Ne grimpez PAS à un arbre », a déclaré NPS. «Les grizzlis et les ours noirs peuvent grimper aux arbres. Ne poussez PAS un ami plus lent (même si vous pensez que l’amitié a suivi son cours).»