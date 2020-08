LAS VEGAS – Une station balnéaire du Strip fait maintenant face à une plainte réglementaire alléguant que l’hôtel-casino a violé les politiques de distanciation sociale.

Le Nevada Gaming Control Board a déposé la plainte contre Sahara Las Vegas mercredi, signalant la première fois qu’une propriété du Strip a fait face à une telle réaction réglementaire pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité COVID-19 du Nevada.

Les casinos du Nevada ont rouvert le 4 juin sous de nouvelles restrictions, y compris une occupation réduite, plus d’espace entre les joueurs et des limites sévèrement réduites pour les espaces de réunion et de convention.

La plainte contre Sahara expose deux chefs d’accusation. L’un d’eux prétend que la station a accueilli un déjeuner le 23 juillet auquel ont participé environ 135 personnes. Les mandats du Nevada sur les coronavirus ne permettent que des rassemblements avec un maximum de 50 personnes.

L’autre allègue que l’hôtel-casino a autorisé les joueurs de casino à enfreindre les règles de distanciation sociale aux tables de craps et de blackjack le 16 juin.

Dans un communiqué, un porte-parole du Sahara Las Vegas a déclaré que le complexe avait immédiatement corrigé les conditions décrites dans la plainte.

« Nous prenons très au sérieux nos devoirs en tant qu’opérateur de jeux agréé et travaillons en permanence pour respecter les normes de santé et de sécurité définies par le gouverneur et la Nevada Gaming Commission », indique le communiqué.

Le réseau USA TODAY a demandé au porte-parole du Nevada Gaming Control Board Michael Lawton si Sahara encourrait une amende. Le conseil ne fait aucun commentaire sur les questions disciplinaires en suspens, a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

