« Un jour de plus, c’est un jour de moins, jusqu’à ce que le vaccin apparaisse. »

(Vidéo: Juan Vicente Manrique, Infobae Mexico)

Ramón Malpica Medina gonfle et dégonfle un ballon rose, assis sur l’un des 50 lits disposés en deux rangées dans une zone qui, jusqu’en avril dernier, était autrefois un dortoir militaire. Il a 44 ans. Il vient de les terminer dans les neuf jours où il a été hospitalisé en raison du COVID-19. Maintenant, il a l’air assez guéri, en fait, il a déjà reçu une décharge médicale. Une condition bien différente de celle qu’il avait lors de son admission.

«L’essoufflement, l’obstruction pour pouvoir respirer calmement étaient déjà insupportables; un mal de tête cent. Ce sont les symptômes qui m’ont obligé à me rendre ici à l’hôpital », se souvient, derrière un masque noir, cet homme qui est chauffeur de transports en commun. En réalité, vous pensez avoir été infecté en travaillant. Il dit que malgré le fait qu’il se soit protégé tout le temps, tous les passagers ne le font pas et qu’il est inévitablement en contact avec tous lorsqu’ils lui paient le billet.

Ramón Malpica, l’un des patients de l’hôpital Covid de la caserne militaire Sexto Grupo de Morteros (Photo: Infobae México)

Il est l’un des proches500 personnes qui ont reçu des soins hospitaliers à la caserne du sixième groupe de mortiers, camp militaire 1 A, situé à Naucalpan de Juárez, dans l’État du Mexique. C’est l’une des cinquante unités opérationnelles qui l’armée l’a converti en hôpital Covid, en réponse au plan DN-III –Programme national d’aide à la population en cas de catastrophe– mis en œuvre en raison de l’urgence sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus.

Après quatre semaines de transformation, cet hôpital a commencé à fonctionner la première semaine de mai. Depuis, ils sont au service de toute personne présentant des symptômes du COVID-19. N’importe qui peut être servi. Il n’y a pas de coûts ni d’exigences. Même la nationalité n’est pas un obstacle. Il vous suffit de vous rendre à la porte 2bis du camp militaire 1A et d’attirer l’attention.

L’équipe de cette unité est composée de médecins, paramédicaux, infirmiers, capturistes, gardiens et ambulanciers. Le personnel est composé de militaires et de civils. En fait, ces derniers représentent jusqu’à 75% des effectifs.

Hôpital Covid converti en camp militaire 1 A (Photo: Infobae México)

«Je suis allé dans une clinique externe et ils ont immédiatement vérifié ma saturation en oxygène. Puis ils m’ont immédiatement installé de l’oxygène et m’ont dit que je ne pouvais plus partir », raconte Ramón Malpica. Comme il le décrit, lorsqu’une personne présentant des symptômes de contagion arrive à l’unité, elle reçoit d’abord une évaluation médicale, dans un filtre appelé Triage, dans laquelle on évalue si elle nécessite une hospitalisation ou s’il suffit d’apporter un traitement de la maison.

«L’une des indications pour être hospitalisé dans ce centre est avez une pneumonie modérée ou sévère et nécessitent de l’oxygène supplémentaire »expliqué à Infobae Mexique Lieutenant-colonel, Raúl Sandoval de la Cruz, qui est le médecin désigné comme conseiller technique de cette unité opérationnelle. «Notre approche est de servir les patients qui se trouvent au milieu, qui sont les plus guérissables, pour les empêcher d’aller au point critique, où l’espérance de vie est plus faible.

Le spécialiste en pneumologie a également expliqué que la plupart des personnes hospitalisées ont été libérées en bon état, avec peu de cas nécessitant un transfert vers un autre centre. En fait, le seul décès qu’ils ont enregistré était celui d’une personne arrivée sur ce site déjà décédée.

«Une fois qu’ils nécessitent une thérapie intensive, les patients peuvent être stabilisés et intubés ici», a expliqué le Dr Sandoval, puis envoyés dans l’un des centres militaires dédiés aux soins intensifs.

Zone de lit à l’hôpital Covid de la caserne militaire du sixième groupe de mortiers (Photo: Infobae México)

Jusqu’en avril dernier, l’entrée des dortoirs militaires était une sorte de salle pleine d’armes. C’est maintenant un filtre de biosécurité strict que, plus qu’improvisé, il semble qu’il soit là depuis toujours.

Quiconque a l’intention d’entrer dans la zone où se trouvent les patients effectue un rituel de préparation qui dure environ 15 minutes. Le protocole se compose de placement méticuleux de chacun des éléments de protection: blouse chirurgicale et couvre-chaussures, double gant sur chaque main, masque N95, lunettes médicales et un bonnet qui couvre la tête. Tous mis entre des quantités abondantes de gel antibactérien.

«Nous avons eu un taux de contagion nul (parmi le personnel) pendant près de trois mois», souligne le Dr Giorgio Franyuti (29 ans), en charge de la biosécurité, qui a de l’expérience dans la gestion d’autres crises sanitaires, par exemple Ebola. Pour elle la clé d’une performance idéale d’un espace médical dédié au traitement du nouveau coronavirus, réside justement dans le protection du personnel.

Protocole de biosécurité (Photo: Infobae México)

Dans le même sens, le paramédical Ignacio Rendón s’est exprimé, soulignant que, pour eux en tant que personnel médical, c’est équipement de protection indispensable –Masque N95, lunettes, combinaisons Tyvek, double gant, double botte– en raison du risque auquel ils sont exposés: «les patients ici viennent toujours tousser; ils ont l’impression de se noyer, ils enlèvent leur masque ».

Il a été absent pendant deux semaines, début juillet, après avoir été infecté. Avec votre cas, ils ont été seulement 11 infections parmi le personnel de cette unité.

Tandis que pour les patients que vous devez transférer – lorsqu’ils nécessitent une thérapie intensive – la baseexplique l’ambulancier, c’est de l’oxygène. «Ici, nous avons les canules, nous avons des tubes endotrachéaux, nous avons un ventilateur, nous avons l’ambu pour la ventilation manuelle. Nous sommes bien équipés », décrit-il en pointant de loin, dans l’ambulance, chacun des appareils qu’il mentionne.

Ignacio Rendón, ambulancier (Photo: Infobae México)

En tout Il y a 100 lits qui ont été activés dans cet hôpital converti. La moitié dans un appartement pour femmes et l’autre moitié dans un appartement pour hommes. Aucune des zones n’est occupée à pleine capacité. L’une des infirmières assiste un homme plus âgé souffrant d’un essoufflement apparent. Avec un appareil manuel, il pratique des exercices de respiration. Puis il place une sorte de broyeur de pilules dans sa bouche pour lui faciliter la prise de ses médicaments.

Patient de la caserne militaire du sixième groupe de mortiers transformée en hôpital de Covid de Sedena (Photo: Infobae México)

« L’attention était très professionnelle et très ponctuelle. Par la suite, je me suis senti soulagé, j’ai vraiment senti que le médicament qui m’était administré était le bon », raconte Roman qui est sorti de l’hôpital. Non pas précisément parce qu’il a déjà été testé négatif pour le COVID-19, mais parce que sa santé s’est stabilisée, afin qu’il puisse continuer son traitement à domicile.

L’atmosphère des chambres est (étonnamment) calmeCertains patients s’allongent ou s’assoient sur les lits, d’autres marchent lentement dans les couloirs des chambres, tandis que d’autres lisent un livre. Le calme perçu –Contrairement à ce qui est attendu dans un hôpital Covid– ce n’est pas par hasard.

« Nous accordons beaucoup d’importance à santé mentale; Nous travaillons avec diverses associations de la société civile, principalement Medical Impact, qui fournit tout, des livres aux téléphones portables pour que les familles puissent communiquer avec les patients », souligne le Dr Franyuti,« les après-midi, il y a des appels avec des médecins en riant pour réduire et contrôler l’anxiété et la dépression qui peuvent découler du stress aigu de l’isolement ».

Hôpital Covid de la Sedena (Photo: Infobae México)

Précisément pendant son séjour, Román était en contact avec sa famille grâce à un téléphone portable qui lui était fourni. « Ils ne peuvent pas entrer en raison du risque infectieux élevé qui existe ici à l’hôpital, alors je les ai contactés par le biais d’appels vidéo. »

L’attention de la santé mentale est également disponible pour le personnel médical. «Cela va prendre beaucoup de temps. Les fonctions de cette unité opérationnelle vont être prolongées », explique le docteur Giorgio Franyuti, expliquant que la durée de cette unité, qui était prévue jusqu’au 31 août, a déjà été prolongée jusqu’en décembre. « Et la stabilité émotionnelle et mentale du personnel est également essentielle pour que les patients puissent continuer à sortir d’ici. »

Et c’est que ceux qui fournissent des soins aux patients ont également souffert de l’impact de la pandémie. Par exemple Claudia Bravo (35 ans), infirmière officier et chargée de vérifier le respect du protocole de biosécurité. Elle affirme que son travail est vu comme un grand engagement, de l’armée avec les citoyens, mais elle souhaite que tout cela se produise, car il n’a pas vu sa famille depuis plusieurs mois.

« Depuis le début de la pandémie, je n’ai pas vu mes enfants (…) l’armée mexicaine et le gouvernement fédéral nous isolent dans les hôtels et là nous nous isolons pour ne pas infecter la famille », a déclaré l’infirmière caporal, même si elle a insisté sur cela ne perd pas espoir.

« Un jour de plus, c’est un jour de moins, jusqu’à ce que le vaccin apparaisse. »

