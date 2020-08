MEXICO CITY (AP) – Des groupes de presse ont appelé à la justice lundi après que des hommes armés non identifiés ont tué un journaliste dans le sud du Mexique avec un policier chargé de le protéger après une attaque de 2016.

Pablo Morrugares a été le cinquième journaliste à être tué au Mexique cette année, lors d’attaques qui tuent de plus en plus des policiers affectés aux victimes. Plus de 140 journalistes ont été tués au cours des 20 dernières années.

Le bureau du procureur de l’État de Guerrero a déclaré que Morrugares et un agent de la police d’État se trouvaient dans un restaurant lorsqu’ils ont été tués dimanche par une pluie de balles. Les autorités ont trouvé 55 douilles de fusils d’assaut sur les lieux de la ville d’Iguala. Les tueurs ont apparemment ouvert le feu depuis un véhicule qui passait.

Morrugares était directeur du site Web P.M Noticias Guerrero, qui rend fréquemment compte de la violence des gangs qui sévit dans la région. Les médias locaux ont rapporté que des menaces contre Morrugares avaient été affichées dans le passé sur des banderoles accrochées au bord des routes, une tactique fréquemment utilisée par les gangs de la drogue au Mexique.

Lundi, l’Association interaméricaine de la presse a appelé les autorités à enquêter sur le crime. Il a déclaré que Morrugares et sa femme avaient survécu à une attaque précédente en 2016, lorsque les assaillants ont ouvert le feu sur leur voiture. Le groupe a appelé les autorités mexicaines à améliorer le financement et la protection des journalistes inscrits dans un programme de protection gouvernemental.

Alors que le gouvernement mexicain a parfois désigné des gardes du corps de la police pour les journalistes menacés, les assassins assassinent de plus en plus les journalistes et leurs gardes.

En mai, des hommes armés ont tué le propriétaire d’un journal et l’un des policiers qui avaient été chargés de le protéger dans l’État du nord de Sonora, à la suite de menaces antérieures.