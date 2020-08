Par Jonathan Stempel

NEW YORK (.) – Un juge fédéral a rejeté vendredi le procès de la National Rifle Association contestant la décision de New York de fermer des magasins d’armes dans l’État au début de la pandémie de coronavirus.

La décision est intervenue huit jours après que le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice pour dissoudre le groupe de défense des droits des armes à feu, accusant les hauts dirigeants de corruption, y compris le détournement abusif de millions de dollars.

Le juge de district américain Mae D’Agostino a déclaré que la NRA n’avait pas qualité pour contester au nom de ses membres un décret du 20 mars du gouverneur Andrew Cuomo exigeant la fermeture des magasins d’armes à feu dans l’État parce qu’il s’agissait d’entreprises « non essentielles ».

D’Agostino, qui siège dans la capitale de l’État, Albany, a également refusé de laisser la NRA modifier sa plainte, affirmant que ce serait futile car il n’y avait aucune preuve que sa capacité à mener des activités de plaidoyer au jour le jour pour ses membres avait été compromise.

Depuis que la plainte a été déposée le 2 avril, les magasins d’armes à feu et d’autres détaillants ont progressivement été autorisés à rouvrir à New York, alors que le nombre et le taux de nouvelles infections au COVID-19 diminuaient.

« Bien que nous soyons respectueusement en désaccord sur le fait que la NRA n’avait pas qualité pour poursuivre cette affaire – à l’époque ou maintenant – nous étions heureux que l’action ait attiré l’attention sur un abus de pouvoir contre des détaillants d’armes », a déclaré William Brewer, avocat de la NRA, dans déclaration.

L’affaire était l’une des nombreuses portées à travers le pays par des défenseurs des droits des armes à feu qui ont déclaré que la fermeture de magasins et d’autres restrictions sur l’industrie des armes à feu violaient le deuxième amendement et d’autres dispositions de la Constitution américaine.

En réponse au procès de James, qu’il a qualifié d ‘«attaque sans fondement et préméditée», la NRA a riposté avec son propre procès en affirmant que le cas du procureur général était politiquement motivé et violait ses droits du premier amendement.

L’affaire est la National Rifle Association of America contre Cuomo et al, U.S. District Court, Northern District of New York, n ° 20-00385.

