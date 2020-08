MADRID, 31 juil. (EUROPA PRESS) –

Un juge équatorien a ordonné ce vendredi la détention préventive de trois enfants de l’ancien président Abdalá Bucaram pour association illicite présumée pour la vente de matériel provenant d’hôpitaux de la ville de Guayaquil, comme l’a rapporté le parquet équatorien.

Le parquet a indiqué dans des messages publiés sur son compte sur le réseau social Twitter que la détention provisoire a été ordonnée contre Abdalá, Jacobo et Mishel Bucaram, ainsi que huit autres personnes poursuivies pour ces crimes présumés.

De même, il a déclaré que le juge « avait ordonné l’interdiction de quitter le pays et le dépôt périodique de trois accusés et l’assignation à résidence pour un », tout en « dictant une interdiction de l’aliénation des avoirs, le transfert d’actions et la libération des polices, et le blocage des comptes dans le système financier national. «

Les accusations ont été lues en présence des avocats des enfants de l’ancien président, qui se trouvent à l’étranger, comme l’a rapporté le journal équatorien «El Comercio».

L’annonce est intervenue moins de semaines après que le juge des garanties criminelles de l’Équateur, Francisco Mendoza, ait décidé de traduire l’ancien président en justice pour possession d’armes, à la demande du bureau du procureur.

Le bureau du procureur équatorien avait demandé que l’ancien président soit jugé pour possession d’une arme à feu illégale à l’intérieur de son domicile. Bucaram a été arrêté le 3 juin dans le cadre d’une opération du ministère public pour corruption présumée à Guayaquil.

De son côté, la défense du président a rejeté les accusations des procureurs et a nié que Bucaram se livre au trafic d’armes. En outre, ses avocats ont souligné que l’arme était un cadeau des forces armées lorsqu’il était président.