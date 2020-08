Allez Nakamura / .

Le personnel portant un EPI complet pousse une civière avec un patient décédé vers une voiture à l'extérieur de l'unité de soins intensifs Covid-19 au United Memorial Medical Center le 30 juin 2020 à Houston, Texas.

Allez Nakamura / .

Le Dr Natasha Kathuria, médecin urgentiste spécialisé en santé publique et en épidémiologie, traite des patients en première ligne de la pandémie de coronavirus.

Basée à Austin, au Texas, elle a décrit comment les médecins des six urgences différentes où elle travaille sont devenus envahis à la fois par des patients coronavirus et non coronavirus.

Le médecin des urgences a déclaré que le nombre record de cas de coronavirus ne dépeignait pas « une image précise » de la situation dans l’État, car les familles et le personnel hospitalier ressentent non seulement l’impact dévastateur des épidémies de COVID-19, mais également les patients qui meurent d’autres causes.

« Ce n'est pas seulement » Nous avons beaucoup de COVID-19, et tout le monde meurt de COVID-19 « », a déclaré Kathuria. « Les patients atteints de cancer ne subissent pas leur chirurgie du cancer, les patients qui accouchent à l'hôpital et ne peuvent pas se sentir à l'aise de ne pas être à risque de COVID. »

Elle a souligné l’importance de montrer à quel point les hôpitaux sont débordés dans l’espoir de faire une priorité plus élevée de mettre en place une infrastructure de dépistage des coronavirus et de recherche des contacts plus cohérente et plus rapide.

D’ici là, Kathuria a déclaré qu’elle espérait que les gens mettraient de côté leurs convictions politiques et deviendraient plus unifiés dans leur réponse au virus, du moins jusqu’à ce que le coronavirus devienne plus gérable.

Un médecin urgentiste du Texas a décrit l’impact dévastateur des épidémies de coronavirus dans l’État, soulignant que non seulement les patients atteints de COVID-19 souffrent, mais aussi les patients «dans tous les domaines».

Le Dr Natasha Kathuria, médecin urgentiste spécialisé dans la santé publique et l’épidémiologie, a déclaré à Business Insider que, alors que la vague de cas de coronavirus sévit contre l’État, les hôpitaux sont débordés pour traiter tous les types de cas.

« Ce n’est pas seulement » Nous avons beaucoup de COVID-19, et tout le monde meurt de COVID-19 « », a déclaré Kathuria. « Les patients atteints de cancer ne subissent pas leur chirurgie du cancer, les patients qui accouchent à l’hôpital et ne peuvent pas se sentir à l’aise de ne pas être à risque de COVID. »

«Nous avons une proportion plus élevée de patients malades que jamais auparavant», a-t-elle poursuivi. «Avant, nous avions beaucoup de patients non malades qui n’étaient que de simples cas que nous traitions et déchargions, traitions et déchargions.

Basée à Austin, au Texas, Kathuria travaille dans six salles d’urgence différentes à travers l’État, traitant des patients de toutes sortes en première ligne. Alors que les médecins sont débordés par les patients, elle a déclaré qu’ils étaient obligés de «faire simplement l’essentiel, simplement d’essayer de garder les gens en vie aussi longtemps que possible».

«Les gens sont morts de causes de décès évitables et évitables, et c’est ce que nous essayions d’éviter», a-t-elle ajouté.

Jeudi, le Texas comptait près de 531000 infections à coronavirus confirmées dans l’État, et le nombre de morts dans l’État a dépassé 9700. Plus tôt cette semaine, le taux de positivité des tests a grimpé à 24,5% des tests, selon les données de l’État.

Mais Kathuria a souligné qu’il y avait plus dans les effets dévastateurs du coronavirus au Texas que le nombre record de cas, qui affiche un nombre substantiel de décès en excès – ou le nombre de décès entre le nombre projeté et observé.

La semaine dernière, les États-Unis ont enregistré un excès de décès de 3,4% à 7,2% toutes causes confondues, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Les taux de mortalité excessifs ont atteint 17% aux États-Unis alors que les États battus par le coronavirus le long de la Sun Belt.

Allez Nakamura / .

Allez Nakamura / .

Le personnel médical pousse une civière avec un patient décédé hors de l'unité de soins intensifs COVID-19 au United Memorial Medical Center le 30 juin 2020 à Houston, Texas.

Allez Nakamura / .

Même dans ce cas, elle a déclaré que le taux de mortalité excessif pourrait même ne pas prendre en compte les décès liés aux coronavirus en raison du manque de tests COVID-19 rapides et fiables.

« Nous ne savons pas si ces décès excessifs qui n’ont peut-être jamais été diagnostiqués avec COVID-19 ou COVID-19 », a déclaré Kathuria à Business Insider. « Peut-être qu’ils avaient le COVID-19, et nous n’avons pas pu les tester, ou ils sont morts à la maison, ou ils sont morts aux urgences où nous n’allions pas pouvoir les tester pendant qu’ils codent. » (Le codage fait référence aux patients qui subissent un arrêt cardio-pulmonaire.)

«C’est une bataille difficile pour vraiment obtenir une image précise», a-t-elle déclaré, «Et c’est pourquoi il est vraiment important de vraiment présenter le tableau d’ensemble de la façon dont notre système de santé se porte, et cela ne va pas bien.

Kathuria a déclaré qu’elle et ses collègues étaient « terrifiés » par la prochaine saison de la grippe, car elle chevauche la pandémie de coronavirus. Elle s’est dite préoccupée par le fait que si moins de gens sont enclins à se faire vacciner contre la grippe à l’automne en raison de «théories du complot et de préoccupations concernant les vaccinations qui ont été réfutées», les États-Unis pourraient voir une saison de la grippe «bien pire qu’avant».

« Ils [influenza and the coronavirus] présent de manière très similaire depuis le début, donc les séparer sera très difficile si nous n’avons toujours pas la capacité de faire des tests COVID rapides aux urgences, tout comme nous pouvons le faire avec la grippe », a-t-elle déclaré.

«Nous devons donc vraiment intensifier les tests rapides, et je ne parle pas de ces tests qui reviennent dans sept à dix jours environ et qui ne font pas grand-chose pour prévenir la propagation de ce virus à grande échelle.

Photo AP / Eric Gay

Photo AP / Eric Gay

Des travailleurs médicaux s'entretiennent avec un chauffeur dans une installation de test de coronavirus au volant, le lundi 16 mars 2020, à San Antonio, au Texas.

Photo AP / Eric Gay

De meilleures méthodes de test et de recherche des contacts contribueront grandement à la gestion du virus, a déclaré Kathuria, mais sans une infrastructure nationale de test et de traçage appropriée, les conséquences pourraient être – et ont été – mortelles.

« Nous ne cherchons pas à faire disparaître le COVID-19 en 2020. En fait, nous ne savons pas combien de temps il peut rester ici, peut-être pour toujours », a-t-elle déclaré. « Mais ce que nous essayons de faire, c’est de le gérer. Nous le faisons depuis des décennies avec la grippe, le paludisme … et le virus Zika. »

«Nous savons comment gérer les maladies infectieuses quand elles sont gérables, mais quand elles ne le sont plus – ce qui signifie que nos systèmes hospitaliers et notre système de santé sont débordés et surchargés par la maladie – tout le monde en souffre.

Elle a cité la politisation du virus comme l’une des principales raisons pour lesquelles la pandémie a polarisé les efforts de santé publique et diversifié l’opinion publique sur le virus dans son ensemble.

«Les croyances politiques sont très profondes chez tout le monde … mais ce qui nous inquiète, c’est que cela va réellement affecter nos mesures normales de santé publique», a déclaré Kathuria à Business Insider. « C’est pourquoi ces changements de politique – l’importance de porter des masques, de limiter les rassemblements de masse – toutes ces choses sont si cruciales juste pour nous faire franchir la ligne d’arrivée. »

Lors d’une récente visite à El Paso, le gouverneur Greg Abbott a imploré les Texans de porter des masques et de pratiquer la distanciation sociale, et de rester à la maison s’ils le peuvent, ajoutant qu’il comprend que la tâche peut être « un défi », mais « une fois dans un défi à vie. «

Kathuria a fait écho à un sentiment similaire, affirmant que ces mesures de sécurité sanitaire strictes ne sont « pas éternelles ».

« Nous devons simplement garder cela gérable, mais nous avons besoin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde », a-t-elle déclaré.

