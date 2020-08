La principale Pam Rasmussen (à gauche) prend la température des étudiants qui arrivent conformément aux directives sur les coronavirus lors des sessions d’été à Monterey Park, en Californie, le 9 juillet 2020.

Alors que le semestre d’automne approche rapidement pour un certain nombre de districts scolaires à travers les États-Unis, les législateurs, les membres des conseils scolaires et les parents se demandent si les écoles devraient ou non rouvrir au milieu de la pandémie de coronavirus.

Matt Lambert, médecin urgentiste et ancien directeur de l’information médicale pour New York City Health and Hospitals, a déclaré à Business Insider que les écoles pourraient rouvrir avec de strictes mesures de sécurité sanitaire, mais que la prévalence du virus pourrait être remise en question si elles pouvaient rester ouvertes.

Lambert a déclaré qu’il pourrait être difficile d’identifier et de séparer les cas potentiels de coronavirus et les cas de grippe en raison de la similitude entre les symptômes et d’une exposition accrue aux autres.

«Lorsque la grippe réapparaît vers octobre, cela va créer des défis en se mêlant au coronavirus, car les patients ne viennent pas en disant: ‘J’ai le coronavirus ou j’ai la grippe’ – ils viennent en disant: ‘J’ai un fièvre, toux ou essoufflement », dit-il.

La réouverture des écoles au milieu de la pandémie de coronavirus a été un point de discorde entre les législateurs, les conseils scolaires, les parents et les élèves.

Citant la «confluence» de la saison de la grippe et une exposition accrue, un médecin expérimenté dans le conseil aux autorités municipales en matière de santé publique a déclaré que les écoles pouvaient soit prendre des précautions strictes en matière de santé, soit s’attendre à fermer l’école à nouveau d’ici la fin octobre si elles rouvraient.

Matt Lambert, médecin urgentiste et ancien directeur de l’information médicale de New York City Health and Hospitals, le plus grand système de santé publique du pays, a déclaré à Business Insider qu’il était «tout à fait pour des tentatives très réfléchies de réouverture d’écoles».

Mais jusqu’à présent, il a dit qu’il pense que « nous n’avons pas eu beaucoup de conseils au niveau fédéral sur rien de tout cela, en particulier autour des écoles. »

Essie McGuire, au centre, surintendante associée / opérations pour les écoles du comté de Montgomery, indique un bureau avec une signalisation pour le garder à 6 pieds de tout autre bureau alors qu’elle effectue une visite aux journalistes de l’école élémentaire de College Gardens pour montrer les dispositions des salles, les stations de désinfection et d’autres mesures. que le système espère empêcher la propagation du coronavirus lorsque l’école rouvrira en août à Rockville, dans le Maryland, le 09 juillet.

« Pour les écoles locales, si elles veulent essayer de s’ouvrir en utilisant des techniques vraiment pratiques autour du port de masque et de la distanciation et peut-être même des rotations de quand les élèves viennent, je pense que c’est quelque chose qui vaut la peine d’essayer », a déclaré Lambert, ajoutant: « Mais le virus est plus répandu aujourd’hui qu’il ne l’a été à tout autre moment. «

« Si nous décidons d’ouvrir les écoles, même avec les meilleurs modèles auxquels nous pouvons penser, la transmission du virus sera inévitable », a-t-il poursuivi. « Les enfants peuvent contracter le virus; les enfants peuvent transmettre le virus. Il peut y avoir des niveaux variables de ce que c’est chez les enfants par rapport aux adultes, mais il est clair qu’ils peuvent le faire. »

Lambert a déclaré que, compte tenu de la transmission du virus, il serait « inévitable » pour un élève infecté de transmettre le coronavirus « à un enseignant souffrant d’une maladie chronique ou à un être cher âgé à la maison qui pourrait en avoir un mauvais résultat ».

Alors que le semestre d’automne approche rapidement pour un certain nombre de districts scolaires – et a commencé pour d’autres – à travers les États-Unis, les responsables de Chicago ont annoncé mercredi que le système scolaire public de Chicago – le troisième plus grand du pays – commencerait par des cours en ligne uniquement.

« Nous sommes dans un meilleur endroit que la plupart des endroits du comté et des environs, mais nous constatons une augmentation des cas », a déclaré la mairesse Lori Lightfoot lors d’une conférence de presse mercredi.

La décision de garder les élèves du CPS en ligne laisse le système scolaire public de New York comme l’un des derniers grands districts scolaires des États-Unis à annoncer s’ils autoriseront ou non les élèves à suivre des cours en personne à l’automne.

Plus de 250 employés du district scolaire du comté de Gwinnett en Géorgie – le plus grand district scolaire de l’État – soit ont été testés positifs pour le coronavirus ou y ont été exposés lors de la planification préalable de l’apprentissage en personne pour le semestre à venir.

Un enseignant du district scolaire de Granite se joint à d’autres rassemblés au bureau du district le mardi 4 août 2020 à Salt Lake City pour protester contre les projets de réouverture du district.

Dans une autre école de Géorgie, après le début de l’année scolaire le 3 août, des photos d’élèves sans masque entassés dans un couloir sont devenues virales, illustrant les difficultés de rouvrir correctement une école au milieu d’une pandémie sans précédent.

Les États-Unis n’ont toujours pas beaucoup de connaissances sur une infrastructure appropriée de dépistage et de recherche des contacts, et Lambert voit un défi dans l’identification et la séparation des cas potentiels de coronavirus et des cas de grippe en raison de la similitude entre les symptômes et de l’exposition accrue à d’autres personnes qui peuvent l’être. infecté.

Il a ajouté: « Le virus augmenterait pendant cette période de la saison virale dans ce pays, donc je pense que c’est la confluence d’une exposition accrue dans les écoles et le retour des temps où nous voyons généralement les virus » qui rendrait la tâche difficile pour écoles à rouvrir correctement.

« Je pense qu’il est raisonnable pour un système scolaire local d’essayer de mettre sur pied un bon plan sur le port du masque et la distanciation sociale et d’essayer de retourner à l’école », a poursuivi Lambert. « Mais pour la plupart d’entre eux, je pense que nous trouverons que ce sera quelque chose qui ne fonctionnera pas. »

