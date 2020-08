Elle n’a que 23 ans mais a déjà été sur le front de la protestation à plusieurs reprises

Agnes Chow, une militante pro-démocratie de 23 ans à Hong Kong, a un nouveau surnom.

Ses partisans ont commencé à l’appeler « la vraie Mulan » – en référence à la légendaire héroïne chinoise qui s’est battue pour sauver sa famille et son pays.

Mme Chow faisait partie des rares militants et personnalités des médias arrêtés cette semaine en vertu d’une nouvelle loi controversée sur la sécurité imposée par Pékin. Elle a été accusée de « collusion avec les forces étrangères » – si elle est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à la prison à vie.

Elle a maintenant été libérée sous caution, mais son arrestation a provoqué un élan de soutien, beaucoup tweetant le hashtag #FreeAgnes.

Pourquoi Mulan?

Mulan est une ancienne légende chinoise, mais est devenue populaire dans le monde entier grâce au film d’animation Disney de 1998.

L’histoire met en scène une jeune femme qui se déguise en homme afin de pouvoir se battre pour sauver sa famille et son pays.

Un remake live-action du film devait sortir cette année, le rôle principal joué par l’actrice sino-américaine Liu Yifei.

Liu Yifei était considéré comme un soutien aux policiers à Hong Kong

Mais pendant une grande partie de l’année dernière, les manifestants de Hong Kong appelant à des réformes démocratiques se sont livrés à des affrontements de plus en plus violents avec la police anti-émeute, accusée de recourir à une force excessive.

Des groupes pro-Pékin ont accusé les manifestants d’avoir attaqué la police et les Hongkongais anti-manifestants.

Au cours d’une rafale de troubles, Mme Liu a partagé un message Weibo du journal gouvernemental de Pékin People’s Daily qui disait, en chinois: « Je soutiens aussi la police de Hong Kong. Vous pouvez me battre maintenant. »

Les manifestants pro-démocratie ont rapidement commencé à critiquer Mme Liu, l’accusant de soutenir la brutalité policière.

Le film est rapidement devenu un symbole politique – les citoyens chinois exprimant leur soutien à Mme Liu et les partisans pro-démocratie de Hong Kong appelant au boycott.

Disney a récemment annoncé que Mulan n’aurait qu’une sortie cinématographique limitée, mais serait diffusé sur son service Disney + à la place, en invoquant des coûts pandémiques.

Un nombre croissant de personnes ont commencé à appeler au boycott du film Disney

Beaucoup ont commencé à opposer Mme Liu et Mme Chow – affirmant que l’activiste était la véritable représentation d’une héroïne qui s’est levée pour se battre.

Les mèmes ont ensuite commencé à apparaître sur les réseaux sociaux.

«Agnès a démontré à quoi ressemble la vraie bravoure», a déclaré un utilisateur sur Twitter. « Agnès est mon Mulan. »

« Agnes Chow devrait être la vraie Mulan. Elle est bien meilleure que Liu qui [supports] La brutalité policière de Hong Kong. Elle est courageuse et prête à… se battre pour la liberté », a déclaré un autre.

Mme Chow – qui parle couramment le japonais – a également un large public au Japon, certains médias japonais la qualifiant de «déesse de la démocratie».

Que savons-nous d’autre d’Agnès Chow?

Mme Chow est active dans la politique de Hong Kong depuis son plus jeune âge, rejoignant un mouvement dirigé par des jeunes à seulement 15 ans.

Le mouvement avait protesté contre les projets de mise en œuvre d’une «éducation morale et nationale» dans les écoles publiques. Les étudiants ont alors craint que cela ne signale l’introduction du type d’enseignement fortement censuré utilisé sur le continent chinois.

Ils ont organisé d’énormes sit-in et le plan a finalement été mis de côté.

C’est au cours de ces manifestations qu’elle a rencontré l’activiste bien connu Joshua Wong.

Agnes Chow et Joshua Wong en 2016

Tous deux sont devenus des figures clés du mouvement Umbrella – une série de manifestations en 2014 qui ont exigé que la ville puisse choisir son propre chef.

Les manifestations n’ont pas abouti – mais ont créé une toute nouvelle génération de jeunes dirigeants politiques.

Mme Chow, M. Wong et Nathan Law, un autre activiste, ont ensuite fondé le parti pro-démocratie Demosisto en 2016.

En 2018, Mme Chow a tenté de se présenter aux élections locales – elle a renoncé à sa citoyenneté britannique pour le faire et a reporté ses finales universitaires.

Mais sa nomination a été rejetée parce que les responsables ont déclaré qu’elle soutenait «l’autodétermination» pour Hong Kong.

« La question la plus importante n’était pas de savoir si je pouvais me présenter aux futures élections, c’était de savoir si les droits et libertés les plus élémentaires des Hongkongais pouvaient être protégés », a-t-elle alors déclaré, selon un rapport du SCMP.

La confrontation entre les manifestants et la police est devenue de plus en plus violente

En 2019, des manifestations massives ont éclaté à Hong Kong, et beaucoup se sont prononcés contre un projet de loi d’extradition qui permettrait à des suspects de Hong Kong d’être jugés en Chine continentale.

En août de la même année, Mme Chow a été arrêtée pour avoir prétendument participé et incité à un rassemblement non autorisé au siège de la police de Hong Kong plus tôt en juin.

D’autres personnalités pro-démocratie de premier plan, dont Joshua Wong et Andy Chan, ont également été arrêtées.

Elle a par la suite plaidé coupable.

Puis, le 30 juin de cette année, la nouvelle loi sur la sécurité est entrée en vigueur.

Certains militants politiques, comme M. Law du même parti, ont choisi de fuir Hong Kong, de peur d’être emprisonnés par Pékin.

Mme Chow et M. Wong ont annoncé qu’ils se retiraient de Demosisto – qui a ensuite été dissous – mais ont choisi de rester à Hong Kong.

Agnes Chow a été arrêtée plus tôt cette semaine

Plus tôt cette semaine, Mme Chow a été arrêtée lors d’une opération de sécurité nationale au cours de laquelle d’autres personnalités telles que le magnat des médias Jimmy Lai ont été arrêtées.

Il a été révélé plus tard que Mme Chow avait été arrêtée pour « collusion avec les forces étrangères » en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale.

« Je dirais qu’il est très évident que le régime et le gouvernement utilisent la loi sur la sécurité nationale pour réprimer les dissidents politiques », a déclaré aux journalistes après avoir été libéré sous caution.

Beaucoup avaient craint avant l’adoption de la loi qu’elle ne soit utilisée pour punir les manifestants et réduire l’autonomie de la ville.

En vertu de la nouvelle loi, inciter à la haine du gouvernement central chinois et du gouvernement régional de Hong Kong est illégal.

Il criminalise tout acte de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères ou extérieures.

Mme Chow a déclaré plus tard dans un communiqué sur Facebook que sa dernière arrestation avait été la plus « terrifiante » à ce jour.

« Arrêtée quatre fois, c’est la plus terrifiante. Mais même au poste de police, je peux encore entendre de mes avocats l’amour et l’inquiétude que tout le monde a pour moi », a-t-elle déclaré.

« La route [ahead] est difficile. Prenez soin de vous. »