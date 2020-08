Sous les nuages ​​toxiques d’acide sulfurique de Vénus se trouve un monde apocalyptique, avec des températures suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb et des pressions qui pourraient écraser des machines lourdes. Mais cela n’a peut-être pas toujours été le cas.

En 2016, Michael Way du Goddard Institute for Space Studies de la NASA et ses collègues ont appliqué le premier modèle climatique tridimensionnel au début de Vénus. Ils ont découvert qu’il aurait pu être si tempéré que l’eau liquide s’est accumulée dans de vastes océans – la clé de la vie telle que nous la connaissons. Now Way et Anthony Del Genio, également chez Goddard, ont développé un cadre pour l’évolution de la planète basé sur des données plus complexes qui incorpore diverses topographies et différentes quantités de lumière solaire. Leur étude, publiée en mai dans le Journal of Geophysical Research: Planets, propose une nouvelle explication de la façon dont Vénus aurait pu rester habitable pendant près de trois milliards d’années avant de se transformer en un paysage d’enfer brûlant d’aujourd’hui.

De nombreux scientifiques ont postulé que Vénus était sèche depuis le début et n’a jamais hébergé d’eau liquide. Il y a environ 4,5 milliards d’années, lorsque le système solaire s’est formé, la deuxième planète du soleil aurait reçu suffisamment de soleil pour que toute eau atmosphérique soit perdue dans l’espace – et le rayonnement aurait contrecarré la formation de la vie telle qu’elle existe sur Terre. «Il n’y aurait rien eu», dit Way, sans un facteur atténuant. Ce facteur, lui et Del Genio soutiennent, aurait pu être un nuage surdimensionné qui s’est développé au début de l’évolution de la planète et a refroidi le monde.

Contrairement à la Terre, Vénus ne tourne pas une fois sur son axe toutes les 24 heures, mais le fait plutôt une fois tous les 243 jours terrestres. Étant donné qu’il tourne autour du soleil à une échelle de temps similaire (une fois tous les 225 jours terrestres), un côté de la planète se dore généralement au soleil, tandis que l’autre fait face à une longue obscurité. Une atmosphère épaisse pourrait facilement faire circuler la chaleur de la journée à la nuit, gardant Vénus au chaud. Mais dans le modèle de Way et Del Genio, un nuage géant sur le côté de la journée agirait comme un bouclier lumineux pour réfléchir la lumière du soleil entrante et permettre aux températures suffisamment fraîches pour l’eau liquide.

De nombreux chercheurs ont déjà envisagé l’idée que Vénus était autrefois habitable, mais le nouveau modèle montre en outre comment la planète aurait pu se transformer en serre actuelle – et il jette de côté la sagesse conventionnelle. «Il y a une histoire sur Vénus que nous nous racontons. Nous l’enseignons dans des cours d’introduction à l’astronomie et nous l’écrivons dans des livres », explique David Grinspoon, astrobiologiste au Planetary Science Institute, qui n’a pas participé à l’étude, bien qu’il ait été co-auteur de l’article de 2016. «Et il s’avère que cette histoire est fausse.» L’idée est que la luminosité du soleil augmentait lentement, ce qui faisait que la planète devenait si chaude qu’elle ne pouvait plus maintenir un océan stable. En d’autres termes, il a poussé le bord intérieur de la soi-disant zone habitable – la région orbitale où l’eau liquide peut créer des conditions propices à la vie – au-delà de la deuxième planète du système solaire. Mais le modèle de Way et Del Genio suggère que la couverture nuageuse aurait fourni suffisamment d’ombre pour maintenir l’eau liquide à la surface de Vénus même jusqu’à aujourd’hui – si quelque chose n’avait pas fait basculer la planète dans son état actuel.

Les auteurs proposent un mécanisme violent mieux compris en regardant la jeune Terre. Il y a environ 250 millions d’années, de profondes entailles se sont ouvertes dans la croûte terrestre, déversant de la lave sur la surface et crachant suffisamment de dioxyde de carbone dans l’atmosphère pour tuer 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres dans la plus grande extinction de masse de l’histoire. Ces événements volcaniques, qui laissent des gisements appelés grandes provinces ignées, produisent au moins 100 000 kilomètres cubes de lave sur un million d’années. «Nous parlons d’un affront à Dieu en termes de quantité de lave qui sort par unité de temps», explique Paul Byrne, géologue planétaire à la North Carolina State University, qui n’a pas participé à l’étude.

Bien que ces éruptions aient secoué la Terre à plusieurs reprises, entraînant souvent des extinctions massives, de multiples événements ne se sont jamais produits en même temps. «C’est une chance pour la vie sur Terre», dit Way, mais les scientifiques ne voient aucune raison pour laquelle plus d’un événement ne pourrait pas se produire simultanément. Et si de tels événements se produisaient sur Vénus, ils auraient déversé suffisamment de dioxyde de carbone dans l’atmosphère pour conduire la planète dans un état de serre apocalyptique, disent les chercheurs.

L’hypothèse est séduisante: «Il y a quelque chose de tragique dans un monde si semblable au nôtre qui a été tué», dit Byrne. «Je veux tellement qu’il soit vrai qu’un jour nous atterrirons et trouverons des fossiles dans une mer peu profonde d’un écosystème vénusien. Il note, cependant, qu’il n’y a aucune preuve directe à l’appui de cette notion.

Les auteurs soutiennent que le volcanisme à grande échelle aurait continué à revêtir une grande partie de la planète de roche volcanique, un état visible aujourd’hui. Mais Vicki Hansen, géologue à l’Université du Minnesota Duluth, qui n’a pas participé à l’étude, affirme que les mesures du vaisseau spatial Magellan, qui a orbité autour de Vénus au début des années 1990, ne supportent pas un resurfaçage à la suite d’un événement catastrophique: «Si vous regardez aux données, cela va à l’encontre de tout cela », dit-elle. Selon l’analyse de son équipe, «Nous pouvons identifier trois époques distinctes dans l’évolution de Vénus; si vous avez un resurfaçage catastrophique, cela ne fonctionne pas, car [it] effacerait toutes les histoires antérieures. «

Il ne fait aucun doute que la question est litigieuse. En effet, un certain nombre de scientifiques affirment toujours que Vénus n’a jamais été apte à vivre.

Pour le savoir, les chercheurs devront examiner de plus près notre voisin. «Nous pourrions faire des modèles jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison; cela ne fait rien de bien », dit Hansen. «Nous devons tester les résultats de ces modèles.»

Byrne dit que nous devrions envoyer une flotte de vaisseaux spatiaux à Vénus, y compris des orbiteurs, des atterrisseurs, des ballons, des plates-formes aériennes et même des dirigeables. L’atmosphère de la planète contient des indices sur la quantité d’eau perdue et la surface pourrait révéler si et quand des éruptions volcaniques l’ont perforée. Les futures missions pourraient aider à régler le débat sur la question de savoir si Vénus était ou non hospitalière à la vie et pourraient pousser les astronomes à élargir leur recherche de planètes vivables à travers la galaxie.

«Si ce scénario est correct, il dit que les planètes de type Vénus ont en fait un potentiel de vie, nous ne devons donc pas les ignorer», déclare Adrian Lenardic, géophysicien à l’Université Rice, qui n’a pas non plus participé à la recherche. «Nous devrions regarder là-bas.»