Un peu d’aide pourrait être en route pour les problèmes incessants de dépistage des coronavirus qui entravent les efforts visant à ralentir le nombre de morts aux États-Unis qui a légèrement augmenté vers 170000 dimanche.

Le nombre moyen de tests quotidiens à travers le pays a commencé à baisser, selon le COVID Tracking Project. Les retards allant parfois jusqu’à une semaine ou plus pour obtenir les résultats des tests ont gravement perturbé les efforts de recherche des contacts. Et lorsque les résultats sont finalement obtenus, les problèmes de précision ont souvent retardé le traitement approprié.

Ce week-end, cependant, la Food and Drug Administration a approuvé un test à base de salive qui espère que les chercheurs de l’Université de Yale résoudront certains de ces problèmes de test.

«Il s’agit d’un énorme pas en avant pour rendre les tests plus accessibles», a déclaré Chantal Vogels, une stagiaire postdoctorale de Yale, qui a dirigé le développement et la validation du laboratoire avec Doug Brackney, professeur adjoint de clinique adjoint.

Voici quelques développements importants:

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 5,3 millions d’infections confirmées et plus de 169000 décès. Dans le monde, il y a eu plus de 768 000 décès et plus de 21 millions de cas, selon les données de l’Université John Hopkins.

📰 Ce que nous lisons: Partout aux États-Unis, les chefs religieux débattent de la façon dont ils peuvent continuer à prier en communion avec d’autres tout en assurant la sécurité du personnel et des membres à l’ère du coronavirus. Certaines églises ont déménagé complètement en ligne, d’autres ont adopté le service au volant, et certaines sont catégoriques sur la tenue de rassemblements en personne.

Grattoir la tête? Les ventes de maisons au Colorado établissent un record dans la récession du COVID-19

Selon les données de la Colorado Association of Realtors, les ventes de maisons unifamiliales au Colorado le mois dernier ont brisé les records de l’État et ont conduit les prix médians des maisons à des niveaux records malgré le ralentissement économique marqué par les fermetures liées au COVID-19, selon les données de la Colorado Association of Realtors. Les ventes ont augmenté de 15% par rapport à juin et de 21% par rapport à juillet précédent – avant le COVID-19, lorsque l’économie roulait. Dans tout l’État, le prix médian des maisons a augmenté de 4,5% en un mois, à 443 925 $.

« Il y a une déconnexion totale avec la moitié de l’économie écrasée et pourtant, le logement a surtout haussé les épaules, a déclaré l’agent immobilier Patrick Muldoon. » Les petites entreprises sont en train de s’effondrer, les gens ne travaillent pas et pourtant le logement continue d’être inabordable. «

Début difficile pour l’apprentissage en classe alors que des milliers de personnes sont obligées de se mettre en quarantaine

Nous ne sommes même pas en septembre et déjà des milliers d’élèves et d’enseignants ont été mis sur la touche, quelques jours à peine après avoir commencé l’enseignement en classe. Les tests positifs ou les épidémies de coronavirus ont des horaires brouillés et des quarantaines forcées. Plus de 1 200 élèves de deux écoles de l’Alabama ont reçu l’ordre de s’isoler quelques jours avant le début de l’école. Toute l’équipe de football d’une école a été contrainte de s’isoler après que cinq joueurs aient été testés positifs. Plus de 1000 étudiants du comté de Cherokee, en Géorgie, ont été contraints de mettre en quarantaine après que de nombreux étudiants et membres du personnel aient été testés positifs. Et seule une petite fraction des districts à travers le pays n’a pas encore commencé la nouvelle année scolaire.

«Je dis toujours: ‘Donnez-moi une chance.’ Je pense qu’il existe un moyen de le faire en personne », a déclaré Carlo Wheaton, le parent d’un junior du lycée de Géorgie à Woodstock, à WSB-TV à Atlanta après la fermeture de l’école. Au moins 14 personnes ont été testées positives pour le virus.

L’Italie, l’un des premiers hotspots du monde, se réchauffe à nouveau

Les touristes arrivant à Rome en provenance de Croatie, de Grèce, de Malte et d’Espagne se sont alignés à l’aéroport Leonardo da Vinci pour être immédiatement testés pour le coronavirus dimanche, un jour après que le nombre quotidien de nouveaux cas en Italie ait dépassé les 600 pour la première fois en trois mois. L’Italie était parmi les premiers et les plus graves points chauds pour le virus au printemps, fermant la majeure partie du pays pendant des semaines. Les vacanciers venant de l’étranger alimentent l’augmentation actuelle, selon les autorités.

La distanciation sociale pourrait mettre Kibosh sur une « table de déjeuner cool » pour 2020-2021

Les déjeuners scolaires traditionnels et la socialisation qui les accompagne sont en train d’être repensés dans les écoles qui décident d’ouvrir pour l’enseignement en personne. La plupart des élèves déjeuneront dans leurs salles de classe ou s’asseoiront en classe à la cafétéria pendant que les écoles tentent d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Certains autres changements incluent le lavage obligatoire des mains et les repas préemballés. Et la « table de déjeuner cool » est peut-être en pause.

«Ils ont besoin d’un peu d’espace entre les enfants car ils doivent enlever leurs masques», a déclaré John Christenson, directeur médical de la prévention des infections à l’hôpital Riley pour enfants d’Indianapolis.

– Anne Snabes, star d’Indianapolis

Les problèmes de test jettent un doute sur le déclin d’un nouveau cas

Les tests de dépistage du coronavirus responsable du COVID-19 ont chuté dans tout le pays au cours des deux dernières semaines, alors même que les preuves renforcent la propagation de la maladie dans de nombreux États. Dans le Mississippi, plus d’un sur cinq testé pour le virus au cours de la semaine dernière était positif, le taux le plus élevé du pays vendredi. Le nombre moyen de tests quotidiens au Texas et en Floride a chuté, mais le ratio de tests positifs dans chaque État est plus du double de ce que recommande l’Organisation mondiale de la santé. Le nombre officiel de cas a chuté à l’échelle nationale, mais les problèmes de signalement et la réduction générale des tests dans certains États rendent difficile de déterminer avec certitude que les taux d’infection s’améliorent.

«Le taux de positivité amélioré est ce qui dérange les gens plus que toute autre chose», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive et spécialiste des maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université Vanderbilt. « Parce que cela suggère que ce virus circule toujours très rapidement. »

– Ken Alltucker et Dan Keemahill

Le test de salive développé à Yale remporte l’approbation de la FDA

Un test de diagnostic de laboratoire à base de salive développé par des chercheurs de la Yale School of Public Health pour déterminer si une personne est infectée par le coronavirus a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis. La méthode, appelée SalivaDirect, est en cours de validation en tant que test pour les personnes asymptomatiques grâce à un programme qui teste les joueurs et le personnel de la National Basketball Association. SalivaDirect est plus simple, moins coûteux et moins invasif que le prélèvement nasopharyngé, disent les chercheurs.

«La salive étant rapide et facile à collecter, nous avons réalisé que cela pourrait changer la donne dans le diagnostic du COVID-19», a déclaré Anne Wyllie, professeure adjointe et chercheuse associée à Yale.

Birx: Les masques devrions-nous naître à l’intérieur et à l’extérieur, dans les villes et les zones rurales

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a exhorté tous les Américains à porter des masques à l’intérieur et à l’extérieur pour aider à enrayer la pandémie. Birx a déclaré que lorsque les communautés commencent à voir une augmentation des cas positifs, les dirigeants doivent fermer les bars, restreindre les repas à l’intérieur, réduire les rassemblements sociaux et garantir un mandat de masque. Birx, s’exprimant à Kansas City, Kansas, a averti que l’épidémie n’était pas qu’un problème urbain.

« Nous demandons donc vraiment à toutes les communautés, que vous soyez des communautés urbaines ou rurales, de vraiment porter un masque à l’intérieur, à l’extérieur, tous les jours », a-t-elle déclaré. « Une grande partie de la propagation est asymptomatique. Je sais que nous voulons tous croire que notre les membres de la famille ne peuvent pas être positifs. Ils le sont.

L’enseignant crée une base de données sur les fermetures d’écoles, les cas, les décès

Alors que les écoles du pays luttent pour trouver un moyen sûr d’éduquer les élèves en personne, une enseignante du Kansas s’est consacrée au suivi des fermetures d’écoles, des cas et des décès dans une base de données nationale naissante.

«Je voyais beaucoup d’articles sur les écoles qui s’ouvraient et sur les problèmes qui se produisaient déjà le premier jour», a déclaré Alisha Morris, qui enseigne le théâtre dans le district scolaire de Olathe au Kansas. « Pendant que je faisais des recherches, j’ai pensé, oh mon Dieu, ça se passe partout. »

Le projet intervient au milieu d’un torrent de nouvelles troublantes sur les perspectives de réouverture en toute sécurité des écoles. Les experts ont exprimé leur scepticisme quant au succès des tentatives des écoles de prévenir les épidémies en utilisant des dépistages de routine des symptômes. Les infirmières ont décrit la sécurité des enfants à l’école comme un «combat difficile». Et – malgré la volonté du président Donald Trump d’ouvrir toutes les écoles – la moitié des écoles du ministère de la Défense en Amérique ne s’ouvriront pas pour l’apprentissage en personne.

– Greg Tufaro et Joel Shannon

L’éclairage annuel en l’honneur des victimes du 11 septembre est de retour

Le spectacle lumineux annuel en l’honneur des victimes du 11 septembre est de retour, ont annoncé samedi des responsables, affirmant que les responsables de la santé de New York superviseraient l’hommage de cette année pour assurer la sécurité des travailleurs au milieu des préoccupations liées à la pandémie de coronavirus.

«Cette année, il est particulièrement important que nous apprécions et commémorions tous le 11 septembre, les vies perdues et l’héroïsme affiché alors que les New-Yorkais sont à nouveau appelés à affronter un ennemi commun», a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo dans un communiqué. L’annonce est intervenue quelques jours après que le mémorial et musée national du 11 septembre a annulé l’hommage à la lumière en raison des craintes que le coronavirus ne se propage parmi les équipages créant des colonnes de lumière jumelles pour représenter le World Trade Center dans le ciel de Manhattan.

Le district scolaire annule les cours après que les enseignants refusent de se présenter

Un district scolaire à l’extérieur de Phoenix a voté pour revenir aux cours en personne lundi, mais a été contraint d’inverser le cap après la répression du personnel. Le district scolaire unifié J. O. Combs a annoncé vendredi après-midi qu’il n’ouvrirait pas du tout lundi parce que trop d’enseignants ont refusé de se présenter. Le surintendant Gregory A. Wyman a déclaré dans un communiqué que le district avait reçu une « réponse écrasante » du personnel indiquant qu’ils ne se sentaient pas en sécurité pour retourner dans les salles de classe avec les élèves.

« En raison de ces effectifs insuffisants, les écoles ne pourront pas rouvrir lundi comme prévu », a écrit Wyman. « Pour le moment, nous ne connaissons pas la durée de ces absences du personnel et ne pouvons pas encore confirmer la reprise des cours en personne. »

– Lorraine Longhi, République de l’Arizona

