Un jour de fin juin, les militants tribaux Navajo et Pueblo ont rencontré virtuellement les responsables de l’EPA et de la Maison Blanche pour les exhorter à revenir sur une décision qui affaiblirait les règles régissant la libération de méthane dans les puits de pétrole et de gaz.

L’EPA se prépare à finaliser une règle plus tard ce mois-ci qui allégerait considérablement les exigences pour les producteurs de combustibles fossiles et supprimerait entièrement la réglementation pour les installations de transport et de stockage de gaz naturel.

Le remplacement proposé par l’agence permettrait à l’industrie d’effectuer moins de recherches pour détecter les fuites de méthane et de réduire les mesures correctives pour une large partie du secteur pétrolier et gazier. Cela exclurait également la possibilité que des têtes de puits de pétrole et de gaz plus anciennes soient soumises à une réglementation à l’avenir.

Mais les défenseurs amérindiens lors d’une téléconférence du 30 juin ont souligné que ces changements mettraient leurs communautés en danger en sapant la qualité de l’air et la santé publique sur et à proximité des terres tribales de la nation Navajo au Nouveau-Mexique. La région, qui a été le site de production de pétrole, de gaz, de charbon et d’uranium pendant un siècle, a la plus forte concentration d’émissions de méthane aux États-Unis.

Julia Bernal de Pueblo Action Alliance a déclaré avoir déclaré aux responsables de l’EPA et du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche que le gouvernement fédéral avait négligé de se pencher sur les dommages que la suppression des règles sur le méthane ferait aux habitants de la région de Four Corners. La région, qui chevauche les frontières de l’Utah, du Nouveau-Mexique, du Colorado et de l’Arizona, abrite des centaines de milliers d’Amérindiens.

« Il y a déjà un énorme nuage de méthane qui se trouve au-dessus de la région de Four Corners dans le sud-ouest », a déclaré Bernal dans une interview. «Les peuples autochtones ont soulevé ces préoccupations. Comment cela n’a-t-il pas été résolu? »

La suppression par l’EPA des bordures fédérales de méthane pour les nouveaux puits de pétrole et de gaz pourrait avoir un impact considérable sur le bassin de San Juan au nord-ouest du Nouveau-Mexique. C’est parce que le recul de l’administration Trump est conçu pour éviter les futures réglementations relatives aux infrastructures pétrolières et gazières existantes.

Le bassin est un gisement de pétrole plus ancien qui a vu sa production décliner avant même que la pandémie de coronavirus ne provoque une contraction massive du secteur ce printemps. De nombreux puits n’ont peut-être pas été couverts par la règle du méthane de l’EPA, connue sous le nom de nouvelle norme de performance des sources, car ils sont trop vieux.

Mais ils auraient été réglementés selon une règle conçue pour couvrir les infrastructures existantes. Si l’EPA réussit, cette règle ne sera peut-être jamais écrite (Climatewire, 15 août 2019).

Le président de la Nation Navajo, Jonathan Nez, a soumis des commentaires à l’EPA l’année dernière pour s’opposer au retour en arrière de la règle du méthane. Il a fait valoir que cela laisserait les infrastructures de transport et de stockage sur les terres Navajo non réglementées pour les polluants nocifs. Il a également déclaré que les Navajos étaient prêts à voir les effets néfastes du changement climatique.

L’air vénéneux

Il y a peu de surveillance de la qualité de l’air dans le bassin de San Juan ou dans le canyon du Chaco. Certains experts locaux interrogés pour cette histoire ont déclaré que cela était dû au patchwork de la propriété foncière dans la région, qui est divisée entre les propriétaires fonciers fédéraux, étatiques et privés.

D’autres ont signalé le manque de personnel au Département de l’environnement du Nouveau-Mexique ou des problèmes de compétence entre les bureaux régionaux de l’EPA. D’autres encore ont déclaré que les propriétaires terriens qui pourraient tirer profit du développement pétrolier et gazier ne permettaient pas l’accès pour la surveillance.

Mais des groupes de défense de l’environnement et de la santé ont tenté de combler le manque de données, et leurs recherches montrent des niveaux élevés de méthane, de pollution particulaire et de composés organiques volatils liés à l’ozone à proximité des sites de production. Toutes ces substances comportent des risques pour la santé.

Les données de l’Environmental Defence Fund montrent que le comté de San Juan, où plus de la moitié de la population amérindienne vit à moins d’un demi-mile d’un site de production, est le deuxième au Nouveau-Mexique après le bassin permien pour ses niveaux de méthane.

Le rapport sur l’état de l’air 2020 de l’American Lung Association, qui classe les niveaux de pollution par l’ozone et les particules en suspension dans l’air, ou le smog, a attribué au comté de San Juan un F pour l’ozone. Il manquait de données pour évaluer sa pollution particulaire.

Un groupe communautaire appelé le Comité de la santé du chapitre des conseillers en 2019 a publié sa propre étude sur la qualité de l’air dans une section des terres de la nation Navajo au Nouveau-Mexique, dont une grande partie a été louée pour l’exploitation pétrolière et gazière. La surveillance de l’air sur huit sites pendant un mois en avril et mai en 2018 a montré que les concentrations de particules fines atteignaient plus du double du niveau considéré comme dangereux par l’EPA.

La pollution particulaire, ou PM2,5, est liée à une multitude de maladies respiratoires et cardiovasculaires et à la mort prématurée.

«Je me suis rendu dans les régions où se trouvent certains des sites de torchage et de pétrole et de gaz, et ça sent mauvais. Ça sent les œufs pourris », a déclaré Carol Davis, directrice de Diné Citizens Against Ruining our Environment (CARE), qui a demandé la téléconférence avec l’EPA.

«Les gens ont dit que leur médecin leur avait recommandé de déménager – vivant avec des parents, ailleurs – pour que leur état de santé s’améliore», a-t-elle déclaré. «Et ils l’ont fait.

Des études ont montré que la proximité du torchage du gaz naturel est liée à une naissance prématurée. Mais Davis a dit qu’elle était particulièrement préoccupée par l’impact sur les aînés de la communauté.

«L’une des plus grandes préoccupations qui a toujours été un problème est qu’il n’existe qu’un nombre disproportionné de sites de développement à l’intérieur ou à proximité de nos communautés où vivent nos personnes âgées», a-t-elle déclaré.

Un virus qui fait rage

Une exposition prolongée à des polluants dangereux tels que les particules et l’ozone a été liée à de pires résultats pour la santé du COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

Près de 20% des 172000 personnes qui vivent sur les terres de la nation Navajo ont été testées positives pour le coronavirus, en partie en raison d’un manque d’eau courante pour se laver. La réserve a connu un taux de mortalité par habitant plus élevé que n’importe quel autre État, mais on ne sait pas si la pollution y a contribué.

Davis a déclaré qu’elle avait déclaré au personnel de l’EPA et de l’OMB lors de la réunion de juin que l’agence devrait retarder la finalisation de la règle sur le méthane jusqu’à la fin de la pandémie, pour permettre plus de contribution des membres tribaux qui pourraient être touchés.

Le paquet pétrolier et gazier de l’EPA – qui comprend des changements aux exigences de surveillance et de réparation et une règle moins étendue pour limiter les fuites de gaz naturel – a déjà fait l’objet de commentaires publics.

Un porte-parole de l’EPA a déclaré à E&E News que la politique de l’agence était de consulter «de gouvernement à gouvernement des gouvernements tribaux reconnus par le gouvernement fédéral lorsque les actions et décisions de l’EPA peuvent affecter les intérêts tribaux».

L’agence a déclaré qu’elle «avait offert une consultation à 500 gouvernements tribaux» sur le paquet de réglementation pétrolière et gazière, qui a franchi l’étape de la proposition en deux parties.

«Nous n’avons reçu aucune demande de consultation sur l’une ou l’autre des propositions», a déclaré le porte-parole.

Mais Nez, le président Navajo, a critiqué l’EPA pour avoir omis d’analyser l’impact de la règle sur les tribus et de se consulter de manière significative sur la règle dans le cadre de ses commentaires sur la règle du méthane en novembre dernier.

«Nonobstant ses nombreux autres défauts, la Nation Navajo demande à l’EPA de retirer la proposition jusqu’à ce que l’agence remplisse ses obligations qui, au minimum, nécessitent une analyse des impacts sur les tribus indiennes et des consultations de gouvernement à gouvernement», a-t-il déclaré.

Les défenseurs autochtones et environnementaux ont déclaré à E&E News que le niveau de sensibilisation de l’EPA était bien en deçà des exigences statutaires en vertu de la National Historic Preservation Act et de la National Environmental Policy Act. Les deux nécessitent une sensibilisation active des populations tribales et une opportunité d’influencer la prise de décision, ont-ils déclaré.

«Les agences de mon expérience ont traité ces questions comme une sorte de case à cocher plutôt que comme le type d’engagement significatif que je pense visé par ces deux statuts», a déclaré Kyle Tisdel, avocat au Western Environmental Law Center.

Nez s’est opposé à l’élaboration des règles de l’EPA. Mais Davis a déclaré que le président ne devrait pas être le seul point de contact entre l’agence fédérale et la nation Navajo.

«Nous voulons que les parties prenantes de la communauté puissent également participer à cette consultation tribale, car sinon, ce qui se passe, c’est que vous avez des agences fédérales comme l’EPA qui interagissent uniquement avec le bureau du président Navajo», a-t-elle déclaré. « Vous n’obtenez pas la contribution des personnes directement touchées par le type de développement en cours. »

Window Rock, Arizona, la capitale Navajo, se trouve à 145 km des plates-formes pétrolières du bassin de San Juan et du Chaco Canyon.

La meilleure façon d’obtenir cette contribution, a déclaré Davis, est de tenir des discussions dans les lieux de rassemblement locaux sur la réserve et de fournir des informations en anglais et en navajo – la principale langue parlée par un large segment de la population.

Mais de telles réunions seraient impossibles pendant la pandémie, et l’accès limité à Internet et aux cellules de la réservation rend souvent les réunions virtuelles impossibles.

«C’est toujours nous»

Davis et son groupe ont fait ce cas en pressant le Bureau of Land Management plus tôt cette année de prolonger sa période de commentaires publics pour un projet de plan de gestion des ressources qui ouvrirait les terres autour du parc historique national de Chaco Culture à la location de pétrole et de gaz. La région abrite des ruines vieilles de 1000 ans laissées par les ancêtres des Pueblos (Energywire, 21 juillet 2015).

Alors que le Congrès a récemment mis une zone tampon de 10 miles autour du site archéologique principal du parc, des groupes autochtones et environnementaux affirment que des sites historiquement importants sont dispersés dans toute la région et BLM n’a pas réussi à faire une étude ethnographique pour savoir où ils se trouvent. BLM, sous pression, a accepté de prolonger la période de commentaires du public sur cette règle jusqu’en septembre.

L’organisation de Davis, qui utilise le nom préhispanique de Navajo, essaie de tenir les communautés locales informées mais est limitée car elle ne peut pas organiser de rassemblements publics en raison de la pandémie. Mais elle a déclaré que les agences fédérales envoient rarement du personnel pour rencontrer les Navajo sur des questions qui les intéressent.

En 2018, Diné CARE a réussi à faire pression sur BLM pour qu’elle envoie du personnel discuter du plan de bail pétrolier et gazier de BLM pour le Nouveau-Mexique.

«C’était pour nous une victoire. Parce que nous avions des salles capitulaires où les gens se présentaient, participaient et faisaient des commentaires publics », a-t-elle dit.

Bernal, de la Pueblo Action Alliance, a déclaré que trop souvent, il incombe aux tribus – et à leurs ressources limitées – de faire des consultations, plutôt qu’aux agences fédérales qui prennent les décisions.

«C’est toujours nous, les pauvres autochtones bruns, qui devons nous rendre à D.C. pour parler à ces personnes qui n’ont jamais été sur nos territoires auparavant et qui n’ont aucune idée de ce qui se passe», a-t-elle déclaré.

Les anciens présidents de la nation Navajo ont adopté l’extraction des ressources – non seulement le pétrole et le gaz, mais aussi le charbon et l’uranium – comme source de développement économique. Mais l’actuelle administration tribale a souligné la nécessité de diversifier l’économie de la nation Navajo dans l’énergie éolienne et d’autres secteurs.

Daniel Tso, qui est membre du Conseil de la Nation Navajo, a emmené des visiteurs de Washington visiter des terres Navajo louées pour le pétrole et le gaz, y compris le président de House Natural Resources Raúl Grijalva (D-Ariz.).

Tso a distingué le Bureau des affaires indiennes pour s’être dérobé à ce qu’il a appelé son devoir de fiduciaire d’avertir les propriétaires de lotissements Navajo que la fracturation hydraulique affecterait leurs terres différemment du forage conventionnel.

De nombreux petits propriétaires terriens qui ont cédé leurs droits il y a dix ans en échange d’une redevance ont perdu la possibilité d’utiliser leurs terres et leur eau pour le pâturage et d’autres activités, a-t-il déclaré.

« C’était la responsabilité du Bureau des Affaires indiennes d’avoir expliqué ce type de nouvelle technologie, mais ils se cachaient essentiellement dans l’ombre pendant que ce tsunami de développement pétrolier et gazier envahissait le paysage », a déclaré Tso.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.