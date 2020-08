Un incendie ravage une maison à Vacaville, dans le nord de la Californie – .

Un pilote aux prises avec un incendie dans le centre de la Californie est décédé après l’écrasement de son hélicoptère mercredi matin.

Des équipages ont lutté contre des incendies de forêt dans l’État et des milliers de personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer alors que des centaines d’incendies se sont déclarés à travers la Californie au milieu d’une vague de chaleur torride maintenant dans sa deuxième semaine.

Cal Fire a déclaré dans un communiqué que l’hélicoptère s’était écrasé alors qu’il combattait un incendie de forêt dans l’ouest du comté de Fresno lors d’une mission de largage d’eau. Le pilote était le seul à bord.

Alors que les incendies faisaient rage dans tout l’État, de la fumée au-dessus de San Francisco et de la région de la baie, des tests atmosphériques révélant que la qualité de l’air du nord de la Californie est actuellement la pire au monde. Les autorités ont dit aux habitants de rester à l’intérieur et de fermer leurs fenêtres.

Le gouverneur Gavin Newsom a blâmé « cette météo extraordinaire que nous connaissons et tous ces coups de foudre » pour 367 incendies connus, dont 23 incendies majeurs ou groupes d’incendies. Il a déclaré que l’État avait enregistré près de 11 000 coups de foudre en 72 heures.

La police et les pompiers ont fait du porte-à-porte avant l’aube mercredi dans une course effrénée pour avertir les résidents d’évacuer alors que le feu empiétait sur Vacaville, une ville d’environ 100 000 habitants située entre San Francisco et Sacramento. Au moins 50 structures ont été détruites, dont certaines maisons, et 50 endommagées.

Une voiture en feu à l’incendie du complexe LNU près de Vacaville – .

« C’est une période incroyablement émouvante et stressante pour la plupart d’entre nous qui avons enduré plusieurs incendies de forêt au cours des dernières années », a déclaré le shérif du comté de Sonoma, Mark Essick.

Des cendres et de la fumée ont rempli l’air à San Francisco, qui est entourée d’incendies de forêt qui brûlent dans plusieurs comtés au nord, à l’est et au sud. L’incendie de LNU Lightning est composé de plusieurs incendies qui brûlent dans cinq comtés au nord de San Francisco, y compris à Vacaville, et avait consommé 72 miles carrés mercredi matin.

John Gardiner, 60 ans, est resté éveillé toute la nuit après avoir reçu une alerte d’un voisin d’un incendie venant en sens inverse juste avant minuit. Sa maison et les maisons de ses voisins étaient toujours en sécurité, mais il craignait que cela puisse changer car les équipages anticipent des vents chauds mercredi après-midi.

« C’était incroyable, les choses tourbillonnaient, les vents passaient juste comme un hurlement déchirant et puis on pouvait entendre des explosions se déclencher », a-t-il déclaré. « Vous pouvez goûter la fumée dans votre bouche. »

Victoria Gregorich, 54 ans, a déclaré que sa famille avait chargé la voiture et avait quitté leur domicile à Vacaville après que les députés aient sonné à la porte vers 12h30 pour leur dire d’évacuer. Le feu a détruit sa serre, mais la maison a été épargnée.

Ses voisins n’ont pas été aussi chanceux.

«C’est dévastateur», dit-elle. « Je remercie Dieu que nous ayons notre maison. »

Les pompiers souffrent d’épuisement, ont déclaré des officiers supérieurs – AP

Elvis Castaneda, 28 ans, et son père Silverio ont passé la nuit à déplacer du matériel d’élevage dans un endroit plus sûr, à enlever la végétation et à fabriquer des coupe-feu avec leur tracteur autour des propriétés d’amis.

« Nous ne pouvions pas voir les flammes, mais le ciel était plutôt orange, et nous savions que cela nous arrivait », a déclaré Elvis Castaneda.

Il a déclaré qu’il était rentré chez lui à 3 heures du matin et avait commencé à emballer des documents juridiques, des photos, des passeports et ses armes à feu après avoir entendu dire que la famille de sa petite amie, qui vit dans un ranch à deux miles de là, avait reçu l’ordre d’évacuer et de mettre tous leurs animaux de ferme en sécurité.

Il a reçu l’ordre de partir mercredi après l’aube.

Dans l’est de la baie de San Francisco, un groupe de 20 feux de foudre séparés appelés le complexe SCU Lightning menaçait environ 1400 structures sur un terrain accidenté avec des broussailles denses. Les incendies ont incendié 133 miles carrés.

Au sud de San Francisco, dans les comtés de San Mateo et de Santa Cruz, environ 22000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer en raison d’un incendie qui brûle dans un parc boisé dense qui menace les communautés, a déclaré le porte-parole de Cal Fire, Jonathan Cox.

La fumée s’est répandue jusqu’au centre de San Francisco – AP

Environ 22 incendies font partie du complexe et la plupart brûlaient dans des broussailles relativement éloignées et denses jusqu’à ce que des vents violents dans la nuit de mardi les aient poussés dans des zones plus peuplées, fusionnant certains des incendies.

Les ressources sont limitées, a-t-il dit, compte tenu du nombre d’incendies qui brûlent en Californie.

« Nous sommes dans une situation malheureuse où les pompiers vont passer plusieurs jours sur la ligne de feu », a-t-il déclaré. « C’est épuisant, c’est épuisant. »

Christopher Godley, directeur de la gestion des urgences du comté de Sonoma, a également admis que les ressources étaient limitées.

« Il est difficile de deviner ce que les commandants des pompiers font avec leurs avions. Mais ce n’est pas comme l’année dernière où nous avons vu juste une énorme richesse de ressources affluer dans le comté », a-t-il déclaré. « C’est ce que c’est. »

Le groupe d’incendies dans les régions viticoles menace une région qui seulement l’année dernière aux prises avec un autre incendie massif qui a forcé 200000 à fuir – une tâche rendue plus compliquée cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Au sud de Carmel, près de 50 miles de la route panoramique 1 le long de la côte a été fermée en raison d’incendies.

Dans le sud de la Californie, un incendie vieux de huit jours a atteint plus de 40 miles carrés près du lac Hughes, dans les montagnes du nord du comté de Los Angeles.

Mâchant du sapin, du chêne et du pin centenaires, le feu a continué de menacer 4 570 structures après en avoir détruit une douzaine. Le temps dangereusement chaud et le terrain accidenté ont mis à l’épreuve les efforts des pompiers pour accroître le confinement, actuellement estimé à 38%.