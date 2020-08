jaythegoat3476 / TikTok

Un policier du département de police du comté de Gwinnett en Géorgie a été licencié après qu’une vidéo virale sur TikTok a montré qu’il avait utilisé un Taser sur une femme non armée devant le domicile de sa mère.

L’ancien officier Michael Oxford avait été mis en service après l’incident de mardi mais a ensuite été renvoyé, a annoncé vendredi le département de police du comté de Gwinnett, citant une conduite inappropriée sur le terrain.

« L’enquête dans cette affaire a montré que l’agent Oxford a violé notre politique et n’a pas respecté nos valeurs fondamentales », a déclaré le département dans un communiqué. « Nous nous efforçons de nous conduire d’une manière qui favorise le respect mutuel au sein de la communauté et de nos pairs. »

Un policier en Géorgie a été renvoyé du département de police du comté de Gwinnett après avoir été vu dans une vidéo virale en train de charger une femme noire non armée devant le domicile de sa mère mardi.

Selon WSB-TV, l’ancien policier Michael Oxford a été congédié par le département de police du comté de Gwinnett pour sa conduite sur le terrain. Ce n’était pas le résultat de son usage de la force, a déclaré le département de police, selon un rapport du WSB.

« Les agents de police du comté de Gwinnett ont le devoir d’interagir avec le public d’une manière aimable, prévenante et patiente. D’après la vidéo, nous ne pensons pas que l’agent Oxford ait montré la conduite que nous attendons des agents du comté de Gwinnett », a déclaré le Cpl . Collin Flynn du département de police du comté de Gwinnett a déclaré à WSB-TV.

L’incident a fait l’objet d’une vidéo virale TikTok, qui a été visionnée au moins 20 millions de fois. La vidéo montre une lutte entre Oxford et la femme debout sur le porche alors qu’il tentait de la menotter. Ensuite, on peut voir Oxford pointant et tirant son taser sur la femme, avant qu’elle ne tombe au sol dans les buissons devant la maison.

«Je ne vais nulle part, peu importe», a déclaré la femme, identifiée comme étant Kyndesia Smith, 22 ans, à Oxford avant d’être assignée. « Vous êtes sur notre propriété. Nous ne vous avons pas appelé. »

« Quand il est arrivé, il a dit: ‘Vous devez tous fermer le f — up’ », a déclaré plus tard Aytra Thomas, la mère de Smith, à WSB-TV, ajoutant qu’elle ne pensait pas que l’utilisation du Taser par l’ancien officier était justifiée. .

« Je ne l’ai pas menacé », a déclaré Thomas au média local. «Elle ne l’a pas menacé. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas parler. Je ne voulais pas parler. Je n’avais pas besoin de parler.

Comme l’a rapporté Atlanta Journal-Consitution, Oxford est policier dans l’État depuis février 2019 et n’a pas d’autre antécédent disciplinaire. Au moment de l’incident, il répondait à la maison vers 19 h 30. jeudi en référence à un appel pour dommage à la propriété d’un voisin, selon un rapport de police obtenu par l’AJC.

« J’ai ensuite utilisé (une) technique de verrouillage du bras / effet de levier sur le bras gauche de Smith afin que le bras gauche derrière son dos soit menotté », a écrit Oxford dans son rapport suite à l’incident. La police a déclaré que Smith avait continué de résister en la plaçant à l’intérieur de son véhicule.

Smith a été accusé d’entrave au crime et de simples coups et blessures contre un policier et a été libéré mercredi après avoir payé 5900 milliards de dollars, selon l’AJC.

