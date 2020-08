SHANGHAI (.) – Un porte-avions de la marine américaine a effectué vendredi des exercices dans la mer de Chine méridionale contestée, a annoncé la marine américaine dans un communiqué.

Un groupe de frappe dirigé par l’USS Ronald Reagan a mené des opérations aériennes et des opérations et des exercices de stabilité maritime haut de gamme, selon le communiqué.

« L’intégration avec nos partenaires conjoints est essentielle pour assurer la réactivité et la létalité des forces conjointes, et pour maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert », a déclaré le commandant de la marine américaine Joshua Fagan, officier des opérations aériennes de la Force opérationnelle 70 à bord de l’USS Ronald Reagan.

L’exercice intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine. Washington a critiqué Pékin pour sa nouvelle réponse au coronavirus et l’accuse de profiter de la pandémie pour faire valoir des revendications territoriales en mer de Chine méridionale et ailleurs.

Les États-Unis se sont longtemps opposés aux vastes revendications territoriales de la Chine dans la mer de Chine méridionale et ont envoyé régulièrement des navires de guerre sur la voie navigable stratégique.

La Chine s’est opposée à de tels exercices et a déclaré que le rejet par les États-Unis de ses revendications dans la mer de Chine méridionale a augmenté les tensions et sapé la stabilité dans la région.

La Chine revendique neuf dixièmes de la mer de Chine méridionale, riche en ressources, par laquelle passent quelque 3 billions de dollars d’échanges par an. Le Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam ont des revendications concurrentes.

