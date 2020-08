L’Agence fédérale de gestion des urgences récompensera les États et les communautés qui cherchent à lutter contre les effets du changement climatique dans le cadre d’un nouveau programme de subventions qui fournit un montant sans précédent pour les projets et la planification de la résilience.

La FEMA a annoncé la semaine dernière qu’elle allouera 500 millions de dollars l’année prochaine dans le cadre de son programme Building Resilient Infrastructure and Communities pour les efforts d’atténuation tels que le déplacement des bâtiments hors des plaines inondables et le renforcement des codes du bâtiment.

« C’est une énorme augmentation des ressources que la FEMA n’a jamais eue auparavant », a déclaré Rob Moore du Conseil de défense des ressources naturelles.

Le nouveau programme, connu sous son acronyme BRIC, remplace le programme de subvention de 23 ans de la FEMA pour l’atténuation des effets des catastrophes, qui a alloué en moyenne 100 millions de dollars par an depuis 2003.

BRIC met l’accent sur la lutte contre les effets du changement climatique; renforcer les codes du bâtiment; et l’utilisation de barrières naturelles telles que les zones humides, les plaines inondables et les récifs pour renforcer la résilience aux inondations fluviales et à l’élévation du niveau de la mer.

Le financement de l’atténuation avant les catastrophes était bien en deçà de la demande des États. Entre 2003 et 2016, le programme a alloué 1,1 milliard de dollars aux États, mais a reçu des demandes de projets totalisant 3,2 milliards de dollars, selon un rapport de la FEMA.

Au cours des dernières années de l’administration Obama, le programme n’a fourni que 25 millions de dollars par an. Le financement annuel des dernières années est passé à 250 millions de dollars.

L’argent supplémentaire dans le cadre du BRIC intervient alors que le changement climatique augmente la fréquence et l’intensité des ouragans, des inondations et des incendies de forêt, entraînant un nombre croissant de catastrophes majeures aux États-Unis.

«Je ne peux pas penser à un autre programme en ce moment qui investit autant d’argent pour faire des mesures d’atténuation, d’infrastructure et de résilience», a déclaré Amelia Muccio, directrice de l’atténuation chez Hagerty Consulting Inc., une société de gestion des urgences. « J’espère que chaque année, ils seront capables de faire un investissement de cette taille, et à mesure que le BRIC devient plus lourdement financé, les dépenses globales pour les catastrophes fédérales diminuent. »

La FEMA allouera 446 millions de dollars sur les 500 millions de dollars par le biais d’un processus concurrentiel qui évalue les propositions de financement des États et des municipalités sur une variété de facteurs. Les 54 millions de dollars restants iront aux États, aux territoires et aux tribus amérindiennes, chaque entité recevant jusqu’à 600 000 dollars.

Lors de l’évaluation des demandes de financement discrétionnaire des États et des municipalités, la FEMA notera chaque proposition sur 14 facteurs qui évaluent l’efficacité potentielle d’un projet et les travaux antérieurs du candidat sur la résilience.

Dans un changement majeur par rapport à l’ancien programme d’atténuation des catastrophes, la FEMA attribuera des points aux projets qui «anticipent les conditions futures» telles que «les changements climatiques, l’élévation du niveau de la mer» et les changements de population et de démographie. L’ancien programme était muet sur le changement climatique.

« Les risques climatiques sont bien mieux reconnus », a déclaré Moore de NRDC. « Beaucoup de choses reçoivent une importance renouvelée. »

Le programme BRIC apporte d’autres modifications par rapport à son prédécesseur:

La FEMA attribuera des points aux projets qui utilisent des «solutions fondées sur la nature» – un concept que les groupes environnementaux ont préconisé pour le contrôle des inondations comme alternative aux digues et digues. «Leur objectif est de s’éloigner des infrastructures grises et d’essayer de construire des infrastructures vertes pour ne pas être simplement entouré de murs anti-inondation», a déclaré Muccio de Hagerty Consulting.

La FEMA attribuera des points aux candidats qui ont adopté des codes de construction à jour, qui exigent que les nouveaux bâtiments soient plus résistants aux dommages causés par les vents forts et les inondations. La FEMA a exhorté les États et les municipalités à mettre à jour leurs codes du bâtiment et a noté de façon critique que de nombreux États continuent d’utiliser des codes obsolètes.

La FEMA accordera des subventions individuelles allant jusqu’à 50 millions de dollars – une augmentation par rapport à la limite précédente de 10 millions de dollars, qui, selon certains responsables locaux, était insuffisante pour financer des projets majeurs susceptibles de réduire considérablement l’exposition d’une communauté aux catastrophes naturelles.

« De nombreux projets doivent être réalisés sur le littoral, et ils sont coûteux », a déclaré Muccio.

Le programme BRIC a été autorisé en vertu d’une importante loi fédérale sur les catastrophes promulguée en octobre 2018 qui visait, entre autres, à fournir plus de fonds fédéraux pour les projets d’atténuation et de résilience.

La nouvelle loi fournit un flux régulier de financement pour le programme BRIC en permettant à la FEMA de mettre de côté pour le programme un petit pourcentage de l’argent qu’elle dépense chaque année pour la reprise après sinistre.

L’ancien programme de subventions pour l’atténuation des catastrophes n’avait pas de source de financement garantie et n’allouait que autant d’argent que le Congrès et la Maison Blanche approuvaient chaque année. Les sommes ont fluctué d’année en année.

«Le BRIC n’est pas seulement une augmentation substantielle des dollars que la FEMA peut distribuer aux gouvernements étatiques et locaux, il représente également une stabilité de financement qui n’a jamais existé», a déclaré Moore. « L’ancien programme a été sur un budget yo-yo depuis sa création. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.