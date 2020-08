Un membre du « boogaloo bois », un réseau lâche d’activistes d’extrême droite. (Logan Cyrus / . via .)

Facebook continue de servir de terreau fertile au mouvement extrémiste «boogaloo» malgré les multiples tentatives du réseau social de réprimer les publications par des adhérents, qui prônent un renversement violent du gouvernement américain, selon un nouveau rapport.

Le rapport, publié mercredi par le Tech Transparency Project, qui fait partie de la Campagne non partisane pour la responsabilité, conclut que Facebook «a échoué à plusieurs reprises à supprimer les extrémistes« boogaloo »qui utilisent la plateforme pour planifier un soulèvement militant.» Le rapport suggère que «les antécédents irréguliers de Facebook en matière d’élimination de ces extrémistes, malgré l’attention intense des médias sur la question et la pression des législateurs, ouvrent une fenêtre sur le dysfonctionnement plus profond de Facebook dans le contrôle de sa plate-forme pour des choses comme les discours de haine et la désinformation.»

TTP dénonce régulièrement les échecs de Facebook et d’autres grandes entreprises technologiques pour appliquer les politiques déclarées. Par exemple, un autre rapport publié par le groupe en mai souligne comment les groupes suprémacistes blancs prospèrent sur Facebook, malgré la politique de la plateforme contre les groupes haineux.

Au cours des derniers mois, Facebook a annoncé un certain nombre d’actions en réponse à des rapports révélant comment les extrémistes anti-gouvernementaux utilisent des groupes Facebook privés pour organiser et partager des tactiques violentes en vue de ce qu’ils appellent le «boogaloo», une guerre civile contre ce qu’ils considèrent comme la tyrannie du gouvernement américain. En avril, un autre rapport du TTP a été parmi les premiers à mettre en évidence l’émergence récente et le nombre croissant de membres de groupes Facebook «boogaloo» au milieu de la pandémie de coronavirus, avertissant que les extrémistes attisaient les frustrations liées aux mesures de verrouillage tout en discutant de «stratégies tactiques, de médecine de combat et divers types d’armes. »

En réponse, un porte-parole de Facebook a déclaré au HuffPost qu’il avait supprimé les groupes et les pages qui utilisaient «boogaloo» et des termes connexes, et a insisté sur le fait qu’il continuerait à «faire respecter toute violation» de la politique.

Cependant, le réseau Facebook de groupes liés au boogaloo a continué de servir de lieu de rencontre pour les extrémistes anti-gouvernementaux, qui ont rapidement tourné leur attention du mouvement de réouverture vers les troubles croissants et les manifestations nationales déclenchées par le meurtre de George Floyd à Minneapolis. En juin, plusieurs extrémistes présumés, y compris des membres de groupes Facebook privés de boogaloo, ont été arrêtés pour avoir comploté ou mené de véritables attaques violentes contre les manifestations de Black Lives Matter. Une fois de plus, Facebook a promis d’agir, en promettant d’abord de rendre les groupes et les pages associés au terme «boogaloo» plus difficiles à trouver, puis déclarer une interdiction officielle d’un «réseau anti-gouvernemental basé aux États-Unis» qui utilise le terme «boogaloo».

«Malgré ces mesures», le nouveau rapport de TTP constate que «Facebook n’a jamais réussi à repérer l’activité boogaloo et a manqué les simples changements de nom des groupes boogaloo conçus pour échapper à la détection.»

Des manifestants armés contre les mesures de verrouillage obligatoires du coronavirus, au Michigan State Capitol à Lansing. (Jeff Kowalsky / . via .)

Selon le rapport publié mercredi, les chercheurs du TTP ont identifié 110 groupes boogaloo Facebook qui ont été créés depuis le 30 juin, lorsque Facebook a annoncé son interdiction d’un réseau boogaloo «violent». Au moins 18 d’entre eux ont été créés le jour où la règle est entrée en vigueur. En plus des nouveaux groupes, dont certains ont déjà attiré plus de 1000 membres, TTP a constaté que 39 des 125 groupes initialement identifiés en avril sont toujours actifs sur Facebook, ce qui porte le nombre total de groupes Facebook boogaloo actifs à près de 150. du 24 juillet. «C’est environ 20% de plus que ce que TTP avait identifié en avril», note le rapport, ajoutant que «du matériel sur la fabrication de bombes et d’autres activités violentes continue de circuler dans les groupes boogaloo sur Facebook.»

L’analyse récente du TTP observe également que «de nombreux groupes boogaloo ont facilement échappé à la répression de Facebook en se rebaptisant, souvent en cooptant les noms de films pour enfants, d’organismes de presse et même de Mark Zuckerberg». Malgré la promesse de rendre le contenu boogaloo plus difficile à trouver, le rapport note que les algorithmes de Facebook continuent de suggérer des groupes et des pages liés au boogaloo, y compris ceux qui n’utilisent pas le mot « boogaloo » dans leurs noms.

Bien que la plupart des nouveaux groupes boogaloo identifiés par TTP soient privés, ce qui rend leur contenu visible uniquement aux membres, au moins l’un des groupes mentionnés dans le rapport, . Salsa et Sombrero Enthusiasts, est ouvert au public, offrant un aperçu dans le type de contenu qui est partagé, au moins en public. Un article récent semble être un dépliant pour un rassemblement le 8 août en soutien à Philip Archibald, un bodybuilder du Texas qui a été publiquement associé au mouvement boogaloo et a été arrêté le mois dernier pour complot en vue de vendre des stéroïdes. Le message comprend une photo d’Archibald sous un texte en gras qui dit «FREE PHILIP ARCHIBALD NOW», suivi de l’adresse du siège du FBI à Dallas et d’un avis aux participants de «porter des Hawaïens», probablement une référence aux chemises hawaïennes, qui sont devenues un uniforme informel pour les membres du boogaloo.

D’autres messages récents partagés dans le même groupe public incluent une photo d’un pistolet décoré de fleurs hawaïennes colorées et d’igloos, tous deux symboles de boogaloo; et un autre soulève la question de savoir si tous les manifestants qui bloquent la circulation devraient être soumis à un écrasement, ou simplement ceux qui soutiennent Black Lives Matter.

Des gens, y compris ceux du mouvement boogaloo, manifestent contre les fermetures d’entreprises en raison de préoccupations concernant le COVID-19, à la State House de Concord, N.H., le 2 mai 2020 (Michael Dwyer / AP File)

Un porte-parole de Facebook n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les conclusions du rapport, ni répondu aux questions spécifiques posées par Yahoo News sur la question de savoir si Facebook envisage de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la prolifération continue de ces groupes.

Lors d’une audition virtuelle du sous-comité de la sécurité intérieure de la Chambre sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme le mois dernier, des experts de l’extrémisme ont souligné le rôle crucial que les principaux réseaux sociaux, et Facebook en particulier, ont joué pour faire passer le «boogaloo» d’un mème Internet marginal à un parapluie. terme qui a été largement adopté par un réseau lâche d’extrémistes d’extrême droite antigouvernementaux et, dans une moindre mesure, de groupes suprémacistes blancs et néonazis.

«Le véritable accélérateur de ces mouvements est Internet», a déclaré Heidi Beirich, la récente co-fondatrice du Projet mondial contre la haine et l’extrémisme, dans son témoignage à l’audience de juillet. Beirich, qui était auparavant directeur de longue date du Southern Poverty Law Center’s Intelligence Project, qui suit les activités extrémistes d’extrême droite aux États-Unis, a appelé le Congrès à tenir les entreprises technologiques responsables de l’application de politiques claires et cohérentes contre le type de contenu utilisé. recruter des membres pour ces mouvements en ligne. Elle et les autres experts ont averti que ne pas le faire entraînerait probablement des violences à la fois contre les civils et les forces de l’ordre.

Le représentant Max Rose (D-NY), qui préside le sous-comité de la sécurité intérieure de la Chambre sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme, a fait référence aux avertissements de l’expert dans une déclaration à Yahoo News mercredi, en réponse au dernier rapport du TTP.

« Maintes et maintes fois, la réponse de Facebook aux extrémistes a été trop lente, pour le spectacle, ou complètement inefficace », a déclaré Rose. «Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les gens se blesser. Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux doivent prendre des mesures radicales en réponse à ces menaces émergentes – rien de moins est inacceptable.

