Les collèges et universités des États-Unis sont actuellement obligés de prendre une décision apparemment impossible entre les cours en personne et les cours à distance cet automne. En tant que professeur, je ne connais que trop bien les avantages et les inconvénients du retour des étudiants sur le campus. Les étudiants bénéficient d’une expérience universitaire complète, remplie de dortoirs, d’opportunités d’apprentissage engageantes et d’interactions sociales. Cependant, ramener les étudiants sur le campus nécessite des efforts herculéens de la part des établissements pour assurer la sécurité de tous. Et même avec toute cette planification, de nombreux professeurs sont plus vulnérables au virus étant donné leur âge avancé et les conditions préexistantes associées.

De plus, la situation du «choix de Sophie» dans le système éducatif ne se limite pas aux étudiants des collèges; il existe également pour les élèves de la maternelle au lycée. Comment se distanceront-ils socialement alors que la plupart des salles de classe sont déjà surpeuplées? Les jeunes enfants pourront-ils s’adapter au port de masques pendant huit heures par jour et s’abstenir de se toucher le visage?

De ma perspective de neurosciences comportementales, la solution à ce dilemme est claire. Comme nous l’avons entendu maintes et maintes fois, des comportements stratégiques tels que le port de masques, le lavage des mains et la distanciation physique nous feront gagner du temps pendant que les scientifiques travaillent sur des vaccins et des options thérapeutiques efficaces. Une étude encourageante publiée en avril décrivant des modèles basés sur des agents informés générés par l’informaticien De Kai (Université de Californie, Berkeley et Hong Kong University of Science and Technology) et ses collègues ont indiqué une diminution drastique des taux d’infection au COVID-19 si 80% des la population portait des masques. En juillet, d’autres modèles générés par ordinateur publiés par une équipe de recherche aux Pays-Bas dirigée par l’épidémiologiste Alexandra Teslya ont indiqué qu’une prise de conscience accrue des modifications comportementales auto-imposées, y compris la distance, le port de masque et le lavage des mains, peut réduire considérablement la prévalence du COVID-19.

Malgré ces rapports encourageants, des campagnes médiatiques stratégiques pour faciliter ces changements n’ont pas encore émergé dans cette crise sanitaire. En plus des recherches critiques en laboratoire nécessaires pour développer un vaccin et des traitements efficaces, il est temps de se concentrer sur des initiatives comportementales fondées sur des preuves afin de créer un monde plus sûr pour que nos étudiants puissent retourner sur les campus et les cours le plus tôt possible. Après tout, le comportement de l’hôte est aussi critique que les réponses immunitaires cellulaires dans la défense du corps contre la maladie. De nombreux animaux évitent les agents pathogènes grâce à des comportements tels que le léchage de leurs blessures et le toilettage social.

Les humains bénéficient également de réponses comportementales stratégiques pour réduire l’omniprésence des agents pathogènes. Avec le profil neuronal le plus impressionnant de toutes les espèces sur terre, nous devrions être en mesure de développer une lutte efficace contre un virus. Après tout, seuls les humains peuvent obtenir une modélisation informatique et des thérapies et des vaccins efficaces. Une lecture rapide de notre histoire avec les interventions comportementales nous rappelle que les initiatives de modification du comportement doivent être considérées comme non moins essentielles que les investigations de laboratoire dans les crises sanitaires.

Au milieu du XIXe siècle, davantage de femmes mouraient d’une maladie appelée «fièvre infantile» à l’hôpital général de Vienne en Autriche si leurs bébés étaient accouchés par des médecins plutôt que par des sages-femmes. Une enquête systématique menée par le médecin Ignaz Semmelweis a déterminé que la fièvre résultait du fait que les médecins effectuaient des autopsies le matin, puis accouchaient les bébés l’après-midi sans se laver les mains. Une fois que les protocoles de lavage des mains ont été mis en œuvre dans l’hôpital autrichien, le taux de femmes décédant de la fièvre de l’enfant a chuté. Cependant, même avec la diminution spectaculaire des décès, les médecins ont tardé à adopter ces premières preuves de transmission d’agents pathogènes et ont résisté aux recommandations d’hygiène.

Malgré ses débuts difficiles, l’importance des changements de comportement dans la promotion de la santé a été notée dans l’émergence de campagnes d’information efficaces tout au long du 20e et du début du 21e siècle. Les campagnes médiatiques de masse ont réussi à réduire les comportements à risque tels que la consommation d’alcool / de tabac, le non-port de la ceinture de sécurité et la réticence à subir un dépistage du cancer. L’une des campagnes médiatiques les plus réussies pour modifier le comportement aux États-Unis remonte à 1944 et à un animal forestier humanisé appelé Smokey Bear (et plus tard également connu sous le nom de Smokey the Bear).

Créé pour réduire les comportements à risque associés à la propagation dangereuse des incendies de forêt, l’ours portant un jean et un chapeau a été photographié dans les premières affiches de la campagne déclarant que chaque individu pouvait faire une différence en suivant les consignes de sécurité. Son slogan, familier à des générations d’enfants qui l’ont vu sur des affiches et entendu Smokey le dire à la télévision: «Vous seul pouvez éviter les incendies de forêt.» Trois quarts de siècle plus tard, un site Web complet avec du matériel pédagogique est mis à jour par l’Ad Council, la National Association of Foresters et le US Forest Service (voir SmokeyBear.com). Cette campagne est un excellent exemple de campagne efficace de modification du comportement.

En attendant un vaccin efficace contre le COVID-19, nous avons besoin d’un moment Smokey Bear pour inverser la tendance et changer les probabilités de résultats pour divers scénarios éducatifs cet automne. Un nouveau héros intentionnel aussi attrayant que Smokey Bear peut être exactement ce que le médecin a ordonné de modifier les prévisions d’urgence inacceptables dans la tempête sanitaire du coronavirus. En collaboration avec l’illustratrice Katie McBride, j’ai créé un héros intentionnel – un raton laveur nommé Kalo (d’après le terme grec pour la santé ou pour guérir) – en tant que héros fictif fondé sur des preuves pour ouvrir la voie à des comportements sains afin de réduire la propagation de le virus jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible.

Crédits: Katie McBride

Ce héros proposé déclare que sa superpuissance est la science et recommande des comportements que les ratons laveurs font déjà dans la nature: se laver les mains (enfin, ils cherchent en fait de la nourriture dans la nature, mais cela peut être notre secret); port de masque et distanciation sociale. Le personnage Kalo cible les enfants qui, on l’espère, recrutent leurs parents et d’autres membres de la famille pour suivre les recommandations proposées. Les incitations pour les comportements ciblés peuvent aller d’un sentiment d’accomplissement personnel après avoir documenté des comportements sains chaque semaine à d’autres récompenses qui peuvent émerger pour renforcer l’engagement des enfants envers les comportements (autocollants ou autres friandises des parents, des écoles ou des entreprises participantes).

Si une majorité de la population accepte le Kalo Challenge pour le reste de l’été, nos perspectives de reprise des expériences éducatives et sociales dont nous rêvons tous deviennent plus réalistes. Après notre première réponse bâclée au virus, je suis convaincu que nos enfants peuvent nous aider à traverser cette pandémie. Mes filles étaient souvent de petits espions qui aimaient surveiller le comportement de leurs parents, réprimandant fréquemment leur mère et leur père pour avoir enfreint une règle.

L’automne dernier, mon laboratoire a publié une étude décrivant comment nous entraînions des rats élevés dans des environnements enrichis à conduire de petites voitures pour des friandises Froot Loop. Si nous pouvons apprendre aux rats à conduire des voitures pour des récompenses de céréales sucrées, les humains peuvent sûrement être entraînés à adopter ces comportements simples pour les récompenses de la survie et le retour à notre vie sociale pré-COVID. Nos enfants méritent l’occasion de retourner à leurs cours, aux barbecues de quartier, aux récitals, aux services religieux, aux événements sportifs, aux fêtes d’anniversaire – tout ce que leurs parents ont apprécié pendant leurs années de formation. À titre d’exemple de campagne médiatique de modification du comportement, un projet d’affiche pour Kalo est comparé à l’affiche initiale de la campagne Smokey Bear. En l’absence d’un programme national actuel pour survivre à la pandémie de COVID-19, je nous encourage à suivre l’exemple de Kalo et la superpuissance de la science en ces temps turbulents pour gagner la bataille contre le COVID-19.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Kalo à Kalothehero.com.